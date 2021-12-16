Збірна Росії з хокею провела перший офіційний матч з написом "СССР" на формі. ВIДЕО

Збірна Росії з хокею провела перший офіційний матч з написом "СССР" на формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такій формі російські спортсмени вийли на гру з командою Канади, що проходила в рамках "Кубка Первого канала" 15 грудня. Росіяни в радянській формі зіграють усі матчі турніру.

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В російській федерації хокею стверджують, що новий дизайн базується на основі форми радянської команди зразка 1965 року. Саме того року збірна СРСР з хокею уперше стала чемпіоном Олімпійських ігор.

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Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Пекіні російська команда візьме участь як збірна Національного олімпійського комітету - на формі спортсменів заборонено національну символіку, а у разі перемог замість гімну гратиме фрагмент музики композитора Чайковського. Такий вердикт виніс спортивний суд через допінгові скандали з російськими спортсменами.

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