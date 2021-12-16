УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5450 відвідувачів онлайн
Новини Відео СпортЗа кордоном
43 303 208
Росія (47208) спорт (1384) СРСР (323)

Збірна Росії з хокею провела перший офіційний матч з написом "СССР" на формі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Збірна Росії з хокею провела перший офіційний матч з написом "СССР" на формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такій формі російські спортсмени вийли на гру з командою Канади, що проходила в рамках "Кубка Первого канала" 15 грудня. Росіяни в радянській формі зіграють усі матчі турніру.

Також читайте: Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін випадково назвав Росію Радянським Союзом та закликав РФ "знизити температуру" на кордоні з Україною

В російській федерації хокею стверджують, що новий дизайн базується на основі форми радянської команди зразка 1965 року. Саме того року збірна СРСР з хокею уперше стала чемпіоном Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Пекіні російська команда візьме участь як збірна Національного олімпійського комітету - на формі спортсменів заборонено національну символіку, а у разі перемог замість гімну гратиме фрагмент музики композитора Чайковського. Такий вердикт виніс спортивний суд через допінгові скандали з російськими спортсменами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союз РФ та Білорусі буде більш потужним, ніж ЄС, - Лукашенко

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
показати весь коментар
16.12.2021 09:58
+43
показати весь коментар
16.12.2021 10:30
+39
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))))
показати весь коментар
16.12.2021 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Хороший маскаль - дохлий маскаль.
показати весь коментар
16.12.2021 15:31 Відповісти
Желаю канадцам победы над москалями с разгромным счетом!
показати весь коментар
16.12.2021 21:45 Відповісти
Дегенераты конченые.
показати весь коментар
16.12.2021 22:02 Відповісти
Russische Schweine!
показати весь коментар
16.12.2021 23:48 Відповісти
Дебіли.
30 років страждати за штучним утворенням ...
показати весь коментар
17.12.2021 07:18 Відповісти
какую страну обратно насрали...
показати весь коментар
17.12.2021 07:56 Відповісти
Опиняться там же, де СССР.
показати весь коментар
17.12.2021 11:06 Відповісти
Це якби збірна Німеччини з футболу вийшла зі свастикою на футболках.
показати весь коментар
18.12.2021 10:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 