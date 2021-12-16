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Київська область (3131) маршрутки (290) пожежа (3744)

На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу зайнялась маршрутка з пасажирами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу загорілася маршрутка, яка курсує маршрутом Ірпінь-Київ до станції метро "Академмістечко".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний у телеграмі.

"Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням "Ірпінь - Київ" за №420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо", - йдеться у пповідомленні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області виданню "Сегодня" автобус прямував з Ірпеня до Києва, а біля села Романків водій помітив загоряння.

"У маршрутці в момент загоряння знаходилося 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося загоряння, люди самостійно залишили транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – сказали у ДСНС.

Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

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Топ коментарі
+10
Кто там аж из штанов выпрыгивал пропихивая закон о обязательном ТО для легковых авто? Ну вот грузовики и маршрутки проходят регулярно ТО и как вам результат?
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16.12.2021 11:33
+7
Добре , що хоть люди всі живі 🙁
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16.12.2021 11:08
+3
На правому березі р. Ірпінь. Ліве з правим переплутав
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16.12.2021 11:29
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Добре , що хоть люди всі живі 🙁
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16.12.2021 11:08 Відповісти
Похоже на проводку, моторный и кабина.
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16.12.2021 11:09 Відповісти
Богданы умеют гореть до тла! Сделано для людей с дотациями налогоплательщиков!
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16.12.2021 17:14 Відповісти
"...а біля села Романків водій помітив загоряння"

Джерело: https://censor.net/ua/v3305536

Біля якого села? Де це таке під Києвом?
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16.12.2021 11:12 Відповісти
РОМАНІВКА
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16.12.2021 11:18 Відповісти
Рома́нків - село в Україні, в Обухівському районі Київської області.
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16.12.2021 11:18 Відповісти
Романівка - село на лівому березі р.Ірпінь.
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16.12.2021 11:22 Відповісти
На правому березі р. Ірпінь. Ліве з правим переплутав
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16.12.2021 11:29 Відповісти
Ага, де Обухів, і де Ірпінь )))

Романівка у них стала Романьковим - грамотеї
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16.12.2021 11:26 Відповісти
Та скажите спасибо, что не Рим.
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16.12.2021 12:17 Відповісти
Кто там аж из штанов выпрыгивал пропихивая закон о обязательном ТО для легковых авто? Ну вот грузовики и маршрутки проходят регулярно ТО и как вам результат?
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16.12.2021 11:33 Відповісти
Кожного року 4 тис.гривен(незалежно від стану авто)комусь в кишеньку-це що не результат?
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16.12.2021 12:09 Відповісти
а шо, разве ТО виновато? ковид, твм, вывел на дороги повозки...
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16.12.2021 13:15 Відповісти
Скорее всего загорелся электрический обогреватель салона. Лет 10 назад, я ехал в такой маршрутке и видел, как загорелся обогреватель установленный сразу за водителем.
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16.12.2021 11:34 Відповісти
В ІРПІНІ ПЕРЕВІЗНИКИ ЗНАХАБНІЛИ ВЩЕНТ.
ТАКИХ ВІДЕР З ЦЬВЯХАМИ ІРЖАВИМИ НЕМАЄ ВЖЕ НІДЕ ПО УКРАЇНІ, ХІБА ЩО В КРИМУ І НА ОКУПОВАНИХ ТЕРЕНАХ НЕНЬКИ...
А ТУПОДОВЄРЧІВИЙ НАРІД СІДАЄ В ЦІ ГРОБИ І ЇДЕ, БО ІНЬШОГО СПОСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ ТУТ НЕ ІСНУЄ.
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16.12.2021 11:57 Відповісти
А скоро грядет еще и увеличение цены раза в три. Но гробы останутся те же. Как и стенания о сплошных убытках в даной сфере бизнеса.
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16.12.2021 12:12 Відповісти
не триндіть будь ласка, нормальні там маршрутки. Не гірше , ніж в інших місцях.
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16.12.2021 16:18 Відповісти
 
 