На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу зайнялась маршрутка з пасажирами. ВIДЕО
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На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу загорілася маршрутка, яка курсує маршрутом Ірпінь-Київ до станції метро "Академмістечко".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний у телеграмі.
"Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням "Ірпінь - Київ" за №420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо", - йдеться у пповідомленні.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області виданню "Сегодня" автобус прямував з Ірпеня до Києва, а біля села Романків водій помітив загоряння.
"У маршрутці в момент загоряння знаходилося 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося загоряння, люди самостійно залишили транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – сказали у ДСНС.
Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/v3305536
Біля якого села? Де це таке під Києвом?
Романівка у них стала Романьковим - грамотеї
ТАКИХ ВІДЕР З ЦЬВЯХАМИ ІРЖАВИМИ НЕМАЄ ВЖЕ НІДЕ ПО УКРАЇНІ, ХІБА ЩО В КРИМУ І НА ОКУПОВАНИХ ТЕРЕНАХ НЕНЬКИ...
А ТУПОДОВЄРЧІВИЙ НАРІД СІДАЄ В ЦІ ГРОБИ І ЇДЕ, БО ІНЬШОГО СПОСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ ТУТ НЕ ІСНУЄ.