Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО

П'ятий президент України, а нині нардеп Петро Порошенко несподівано потрапив в ефір оновленого телеканалу "Рада".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко потрапив у кадр і почав з'ясовувати подробиці під час виступу в ефірі "слуги народу" Данила Гетманцева.

"Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - сказав Гетманцев, коли Порошенко почав говорити про незаконність виділення коштів на оновлення і діяльність парламентського телеканалу.

Нагадаємо, що парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату.

Пізніше, в інтерв’ю журналістам Порошенко повідомив, що йшов до спікера Руслана Стефанчука на нараду лідерів фракцій, щоб обговорити питання функціонування саме телеканалу "Рада".

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