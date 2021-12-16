Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО
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П'ятий президент України, а нині нардеп Петро Порошенко несподівано потрапив в ефір оновленого телеканалу "Рада".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко потрапив у кадр і почав з'ясовувати подробиці під час виступу в ефірі "слуги народу" Данила Гетманцева.
"Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - сказав Гетманцев, коли Порошенко почав говорити про незаконність виділення коштів на оновлення і діяльність парламентського телеканалу.
Нагадаємо, що парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату.
Пізніше, в інтерв’ю журналістам Порошенко повідомив, що йшов до спікера Руслана Стефанчука на нараду лідерів фракцій, щоб обговорити питання функціонування саме телеканалу "Рада".
Будь ласка, зачекайте...
весь "цвіт журналістики по-медведчуківськи" зібрався...
ОстапаПетра понесло...про гроші платників податків згадав. Петро, є докази, що канал працює незаконно, звертайся до суду, а то виглядаєш такою ж самою "базарною бабою" як і ті, що в студії.
поставить студию в кулуарах ))))) и потом еще обиделись шо Порошенко мимо прошел (или не прошел))))
та поставьте уже студию в кабинете ЗЕнелоха и любуйтесь им сколько влезет ))))
Петя ? На ефір? Випадково?
Маячня якась!
що малороси "всех мастей"-
сховались за українським тризубом,
тай думають, зебіли,
що їх ...не видно
рішуче увірвався на окопи ЗЄльоних і намотав їх на гусениці
хотел народ наи пать, слугой притворившись
Як діарея: дістаєш її, коли ВИПАДКОВО щось з'їси, а дізнаєшся про цю новину НЕСПОДІВАНО, під час прямого ефіру