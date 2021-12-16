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курйоз (539) парламент (525) Порошенко (13233) телебачення (731) Гетманцев (430) телеканал Рада (19)

Порошенко несподівано прийшов в ефір оновленого телеканалу "Рада", що отримав додатково 320 млн.грн з бюджету: "Це - корупційна оборудка. Не беріть участь в цьому". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

П'ятий президент України, а нині нардеп Петро Порошенко несподівано потрапив в ефір оновленого телеканалу "Рада".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Порошенко потрапив у кадр і почав з'ясовувати подробиці під час виступу в ефірі "слуги народу" Данила Гетманцева.

"Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - сказав Гетманцев, коли Порошенко почав говорити про незаконність виділення коштів на оновлення і діяльність парламентського телеканалу.

Нагадаємо, що парламентський телеканал "Рада" отримав з держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату.

Пізніше, в інтерв’ю журналістам Порошенко повідомив, що йшов до спікера Руслана Стефанчука на нараду лідерів фракцій, щоб обговорити питання функціонування саме телеканалу "Рада".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+81
Слава Гетьману!
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16.12.2021 11:35
+71

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16.12.2021 11:36
+66
Он состоятельный человек, зачем ему воровать как ваше зебильное стадо.
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16.12.2021 11:48
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троллинг 80 lvl..
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16.12.2021 11:56 Відповісти
медведчук напевно офігів...раніше свою руцькомірную пропаганду , як й свої помийні телеканали фінансував сам,а тепер буде держава....
весь "цвіт журналістики по-медведчуківськи" зібрався...
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16.12.2021 12:02 Відповісти
Це ж потрібно так доп......сь,що тільки у ВР знайшли "площадку". А де Гужва, на підході ? Петров вже кулуарить. Та відкрийте там рулетку, Гетьманцева за крупье, одночасно буде продавати талони в сортир і збирати податок від "производительности" (наперед буде оцінювати, хто і скільки дасть фекалій по вазі тіла, у Стефанчука зарплати не вистачить) В США рижий клінічний ідіот теж створює свій канал, ну там хоч по підписці, а тут прямо за рахунок ВР. Щось у рашківського крила СН не клеїться. А цей епізод ну прямо нагадує, як в ООН при виступі Пороха коняра із своїми небензями демонстративно вийшли із залу і сховались в кімнаті, щоб переждати. А Порох випадково зайшов до них і спитав, а що Ви тут робите ? Челядь коняри почали прикалуватись, що Порох кімнати попутав. Так і тут, клерк Гетьманцев щось п....в про прямі переговори з рейхом, а тут випадково зайшов Порох......
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16.12.2021 12:09 Відповісти
Потроллил знатно)ибо нехрен за мои налоги нести всякую кацапозеленую муйню по ТВ
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16.12.2021 12:10 Відповісти
Ватний Г+Г закрив ? Та ти шо ? !
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16.12.2021 12:24 Відповісти
И взял пропогандонов с ватных каналов на государственный канал"рада",чтоб они несли свою муйню теперь за наши деньги )
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16.12.2021 12:36 Відповісти
А Порох красава!
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16.12.2021 12:17 Відповісти
І тут Остапа Петра понесло...про гроші платників податків згадав. Петро, є докази, що канал працює незаконно, звертайся до суду, а то виглядаєш такою ж самою "базарною бабою" як і ті, що в студії.
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16.12.2021 12:38 Відповісти
чертешо....
поставить студию в кулуарах ))))) и потом еще обиделись шо Порошенко мимо прошел (или не прошел))))
та поставьте уже студию в кабинете ЗЕнелоха и любуйтесь им сколько влезет ))))
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16.12.2021 12:59 Відповісти
Мертвечук на каналі заощадить. Купить своїй відьмі ще цілу кімнату ****** від Дольчє Габбана.
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16.12.2021 13:00 Відповісти
😀😀😀
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16.12.2021 13:17 Відповісти
Здається,він знову бухнув і забрів на прямий ефір...
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16.12.2021 13:01 Відповісти
впевнений, ти знову радієш, що народився спадковим деЗе!білом та носієм зайвої хромосоми.
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17.12.2021 14:19 Відповісти
Позорисько.
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16.12.2021 13:07 Відповісти
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16.12.2021 13:51 Відповісти
Спасибо братцы за комментарии....
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16.12.2021 13:55 Відповісти
Будь-ласка. Тут зєбілов майже нема. Їх тут нах відсилають. Заходьте, Петро Олексійович
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16.12.2021 14:41 Відповісти
Від Пороха у вати зриває клапани і йде бурна реакція
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16.12.2021 14:00 Відповісти
Рошен платит каждый год больше 1,5 ярдов налогов, а сколько платит 95 квартал налогов, журналисти накопайте какие зарплаты в квартале
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16.12.2021 14:04 Відповісти
" нардеп Петро Порошенко випадково потрапив в ефір Джерело: https://censor.net/ua/v3305552"
Петя ? На ефір? Випадково?
Маячня якась!
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16.12.2021 14:08 Відповісти
Велика подяка та шана П. Порошенку, що він в Україні Є.
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16.12.2021 14:39 Відповісти
Петро добре розуміє ,
що малороси "всех мастей"-
сховались за українським тризубом,
тай думають, зебіли,
що їх ...не видно
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16.12.2021 15:19 Відповісти
не дарма Пороха називають танком !

рішуче увірвався на окопи ЗЄльоних і намотав їх на гусениці
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16.12.2021 15:23 Відповісти
Бульдозером, друг мой, бульдозером.
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16.12.2021 17:39 Відповісти
Как гетьманца пропердолило от одного вида Пороха, засрал всю Раду, ипало перекосило, потом опомнился начал отрабатывать! А чушки киздорылые, они и в Африке чушки...
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16.12.2021 15:35 Відповісти
Смело! Сильно! Забыть не забуду, как вспомню когда ЗЕ от пороха бегал) Особенно на дебатах) От правды не укрыться. Дави их Петр!
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16.12.2021 16:27 Відповісти
зебилушка - дурилка картонная,
хотел народ наи пать, слугой притворившись
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16.12.2021 16:51 Відповісти
Ты сейчас о ком? О себе что ли?
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16.12.2021 19:14 Відповісти
пробач, не туди встромив...
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16.12.2021 19:46 Відповісти
Я щось не допетраю?!?! Порошенко йшов на нараду до спікера Стефанчука, а потрапив на прямий ефір т/к "Рада". Це що студія в якійсь прохідній кімнаті в ВР?
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16.12.2021 17:17 Відповісти
Зайшов, дав п#zди й пішов.
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16.12.2021 17:21 Відповісти
А я доречі здогадувався, що він гей
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16.12.2021 19:48 Відповісти
Твоя радість з цього приводу видається дуже підозрілою, пустунчик.
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16.12.2021 20:50 Відповісти
Хто в державi кловун?
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16.12.2021 17:26 Відповісти
А вид у Гетманцева то придурковатый и лихой. Как и положено ЗЕлёному ушлёпку из шоблы СН.
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16.12.2021 17:38 Відповісти
так випадково Порох потрапив в ефір, чи несподівано? Ці поняття трохи схожі, але дефініції в них відрізняються.
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16.12.2021 19:22 Відповісти
І випадково, козаче, і несподівано водночас.

Як діарея: дістаєш її, коли ВИПАДКОВО щось з'їси, а дізнаєшся про цю новину НЕСПОДІВАНО, під час прямого ефіру
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16.12.2021 19:58 Відповісти
Он намагался и сказал правду, а тебе женский туалет покоя не дает, малолетний тролль?
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16.12.2021 22:00 Відповісти
Убоге видовище
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17.12.2021 00:16 Відповісти
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