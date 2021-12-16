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Зеленський (17439) НАТО (5132) Столтенберг Єнс (1343)

Спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі проводить спільну прессконференцію із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пряму трансляцію пресконференції веде Офіс Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський їде до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства. Запланована низка зустрічей, - ОПУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Шута вижу, а где рояль?
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16.12.2021 11:50
+7
Без бронніка, яка мужність.
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16.12.2021 11:41
+5
А відповіді на запитання йому Єрмак написав? Бо може статись конфуз.
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16.12.2021 11:43
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Без бронніка, яка мужність.
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16.12.2021 11:41 Відповісти
і без "дядька Чорномора з тридцатьма витязями прекрасними"
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16.12.2021 12:14 Відповісти
А відповіді на запитання йому Єрмак написав? Бо може статись конфуз.
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16.12.2021 11:43 Відповісти
Шута вижу, а где рояль?
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16.12.2021 11:50 Відповісти
Клавіші войлоком обклеюють!
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16.12.2021 12:06 Відповісти
Лишь бы своими словами ничего не объяснял, а то будет позор или скандал...
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16.12.2021 12:12 Відповісти
Куди поділися іміджмейкери нашого Президента?
Колись вони навіть з Януковича за кілька місяців зробили прийнятну телекартинку.
А що таке з молодим та енергійним Зеленським? Якісь ужимки обличчя, зморшки лоба, бігаючі очі, щось там на трибунці колупає, спішить промовляти слова...
Це неподобство, почніть, нарешті, з цим працювати!
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16.12.2021 12:21 Відповісти
​Как с ослом и морковкой! Открытые двери в НАТО, в которые невозможно войти. У Украины нет выбора, как защититься, кроме как возврата Ядерного оружия на свое вооружение. Украина отказалась от него в обмен на защиту и ее нет! Значит можно вернуть ядерное вооружение.
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16.12.2021 12:22 Відповісти
Украина вернет Ядерное оружие и не нужно НАТО!
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16.12.2021 12:22 Відповісти
пнх кремлебот. иди пытайся других деморализовать! не туда ты попал!
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16.12.2021 13:01 Відповісти
Украина для всего СССР строила ядерное оружие и обслуживала до последних времен тоже Украина то все и в том числе и в РФ. Ибо у Украины сильные физики ядерщики. Слушал интервью нашего физика ядерщика, который строил для СССР ядерное вооружение и он сказал - пол года - ровно столько надо, чтобы вернуть ядерное вооружение Украине! Только должен быть приказ о поставленной задаче!
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16.12.2021 13:04 Відповісти
Тяжело Зеленскому приходится. Уже морщины появились и глаза уставшие.
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16.12.2021 12:27 Відповісти
Когда от кокса в себя приходит начинает соображать, что из вариантов№ только Ростов и Зимбабве. А недвижимости то куплено в ЕС и США на три жизни🤦‍♀️ И хочется прожить остаток жизни в цивилизации и свободе. Но уже дошло, что жив пока нужен Пуйлу. Второго экса Путьке в Ростове не надо.
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16.12.2021 12:32 Відповісти
то кокс бодяженый сахарной пудрой дал о себе знать, но гоги обещал наладить поставки аргентинского, но его тормазнули на броневике менты на блокпосту.
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16.12.2021 17:02 Відповісти
Путинская подставная кукла. Интересно, как чувствует себя Столтенберг и иже с ним, когда вынуждены изображать что говорят с ним серьезно и не понимают что Зелох это путинская марионетка.
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16.12.2021 12:28 Відповісти
а пианина где?
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16.12.2021 12:30 Відповісти
скучает падла
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16.12.2021 15:32 Відповісти
промосковский ватный клоун пытается сыграть "президента" Украины ...
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16.12.2021 13:20 Відповісти
Зеленскому далеко до Порошенко...тот если говорит, то слушал бы и слушал...а прослушал и вспомнить не можешь о, чем так красиво с придыханием гетьман говорил...талант.
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16.12.2021 13:37 Відповісти
 
 