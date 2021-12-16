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Спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі проводить спільну прессконференцію із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пряму трансляцію пресконференції веде Офіс Президента.
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Топ коментарі
+8 dd13
показати весь коментар16.12.2021 11:50
+7 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар16.12.2021 11:41
+5 5 копійок
показати весь коментар16.12.2021 11:43
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Будь ласка, зачекайте...
Колись вони навіть з Януковича за кілька місяців зробили прийнятну телекартинку.
А що таке з молодим та енергійним Зеленським? Якісь ужимки обличчя, зморшки лоба, бігаючі очі, щось там на трибунці колупає, спішить промовляти слова...
Це неподобство, почніть, нарешті, з цим працювати!