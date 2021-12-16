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"Він - мій друг": Глава ГУР Буданов підтвердив, що тимчасово проживає з Гогілашвілі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов тимчасово проживає в будинку зі скандальним ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі.

 Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього", – сказав Буданов.

Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.

За даними ЗМІ, будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В'ячеслава Стрелковського, якого "ЗМІ називають організатором конвертцентрів". Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.

"Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, у чому його звинувачували. Але цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки. Обнал", – додав Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО охороняє Гогілашвілі - ймовірно, громадянина РФ, - ЗМІ

Читайте також: Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+105
Просто жах!!! У керівника воєнної розвідки України друг приховує своє російське громадянство, судимість у РФ, махлює із двома липовими вищими освітами і т.д. А пан Буданов своєму другові виділяє на туристичну поїздку до АТО службовий броньований автомобіль та кілька офіцерів-спецназівців для охорони. Одного друга вже турнули, можливо й іншому туди ж дорога?!!
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16.12.2021 13:39
+80
ЖАХ !!!
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16.12.2021 13:29
+72
И этого ссыкуна поставили вместо Бурбы, чтобы замять вагнергейт?
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16.12.2021 13:43
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"Він - мій друг" - гомосятина какая-то...
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17.12.2021 11:16 Відповісти
"ну и что, что он кацапский террорист и путиносос, меня не волнует что его козлорылые кураторы подослали ко мне, чтоб следить за мной и выведывать государственную тайну, а его козлячие пособники оккупировали и разграбили часть территории Украины - ВЕДЬ ОН ЖЕ МОЙ ДРУГ !!!"
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17.12.2021 11:44 Відповісти
целый глава разведки, и не способен сообразить, что этого "друга" подослали, чтобы его же и ликвидировать в час "Ч".
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17.12.2021 11:51 Відповісти
Или он сам завербован и продался за 30 сребрянников ,апроживают вместе ,чтобы "все и сразу ,не отходя от кассы из первых уст " к ***** в уши.
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18.12.2021 09:51 Відповісти
Оце в нач.розвідки і "друзья"... Нарік з мутною біографією...
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17.12.2021 11:53 Відповісти
І зразу питання! Чи не впарили в Україну кацапи "розвідника" Буданова через таємний вихід його групи з Криму? Можливо спеціально випустили, щоб сформувати ореол "героя" і просунути по службі. Прямо як із Савченко.
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17.12.2021 12:59 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг...
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17.12.2021 19:17 Відповісти
Порядні люди в таких випадках блискавично пишуть заяву за власним бажанням. Хоча, звідки в оточенні Зеленського взятись порядним людям? Шановні офіцери розвідки. Не довіряйте цьому глисту державні таємниці...
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19.12.2021 16:57 Відповісти
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