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Гончаренко (461) Арахамія (1000) Європейська Солідарність (1021) телеканал Рада (19)

Арахамія про роботу оновленого каналу "Рада": "Домовилися домовлятися". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На засідання лідерів фракцій у спікера Руслана Стефанчука щодо телеканалу "Рада" "домовилися домовлятися".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.

Відео Україна 24

"Я хочу, щоб усі домовилися, що нам не треба мати канал, який ніхто не дивиться...Якщо ми, народні депутати, хочемо, щоб телеглядачі бачили результати нашої роботи і наші думки, то це органічний інтерес кожного народного депутата", - зауважив він.

Коментуючи заяву народного депутата "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка про те, що на цьому засіданні Арахамія назвав перший день роботи оновленого телеканалу "Рада" бридким, нардеп наголосив: "якщо я зараз процитую деяких учасників цієї наради, це буде "мєрзко" щодо них від мене. Нехай кожен несе за себе відповідальність. Єдине, що я сказав на нараді, якщо вирішено працювати в новій концепції, то будуть помилки, якісь речі, які не влаштовуватимуть. Треба якийсь тестовий (режим.- Ред.) - 14 днів, щоб напрацювати нову модель роботи нового телеканалу. Це нормально. Якщо ви хочете після першого дня закрити канал, так і скажіть. Вони вже пропонують, "Європейська Солідарність" казала, що вони пропонують просто зробити в ютубі пряму трансляцію і закрити сам канал. Він їх влаштовував десятки років, а як тільки почало працювати і більше людей почали дивитися, вони сказали "давайте це просто спустимо в унітаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансляцію каналу "Рада" повернуть до попереднього вигляду: програми, яких не має бути, не транслюватимуться, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
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16.12.2021 14:15
+16
Тут важно "...не обісратись ще раз".
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16.12.2021 14:06
+15
А можно на телеканале рада после полуночи показывать голых корабельных сосен?
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16.12.2021 14:06
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Тут важно "...не обісратись ще раз".
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16.12.2021 14:06 Відповісти
щойно показували Раду в синьому освітленні каналу "Рада" - повна задніца !

свєт єсть, Ради - немає
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16.12.2021 14:32 Відповісти
"... ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ ... " а*ра хамов , Марьян , кив и т.п . имеет СВОЙ ТВ канал !!!
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16.12.2021 17:09 Відповісти
А можно на телеканале рада после полуночи показывать голых корабельных сосен?
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16.12.2021 14:06 Відповісти
тільки при умові що "анал - табу")
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16.12.2021 14:13 Відповісти
Да там такой "пробивной" "спикер" сидит, что должно уже быть "Без Табу"
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16.12.2021 14:53 Відповісти
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16.12.2021 14:55 Відповісти
з ольгою герасим'юк )))
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16.12.2021 14:59 Відповісти
ничего не имею против, но она 1958 года рождения, для нее это будет "удар"
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16.12.2021 15:06 Відповісти
"спикер ровесника не ищет" (С) )
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16.12.2021 15:09 Відповісти
а может и сам процесс их ошкуривания ))
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16.12.2021 14:28 Відповісти
показувати голых корабельных сосен у синій підсвітці ?

це буде якийсь жах - вони ж і так потвори
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16.12.2021 15:03 Відповісти
Окрім українофоба Петрова, неадеквата Іванова набрати ще з десяток таких же покидьків на ДЕРЖАВНИЙ канал?
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16.12.2021 14:09 Відповісти
А сідоров де?!
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16.12.2021 19:00 Відповісти
я і без телеканалу щодня бачу "результати" вашої зеленої роботи....
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16.12.2021 14:13 Відповісти
таки "обісрався". И наверное не в последний раз.
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16.12.2021 14:14 Відповісти
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16.12.2021 14:15 Відповісти
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16.12.2021 14:56 Відповісти
вже є один канал від якого нудить,навіщо ще один канал-анал...
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16.12.2021 14:15 Відповісти
Работу зелёных придурков не перепутать, её видно из далека и без канала. Разбазарили всё и разрушили. Ублюдки
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16.12.2021 14:18 Відповісти
До яких пір Українці будуть слухати цю бридку, гірську мавпу?Чмо сулугунське знов розказує щось Українцям.Козо..б вчить як жити.Сюр....
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16.12.2021 14:30 Відповісти
каждому зебобику по абизяне!
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16.12.2021 14:40 Відповісти
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16.12.2021 14:43 Відповісти
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16.12.2021 14:52 Відповісти
"... Долго драліс ані на крутому бєрєгу, наконєц Арахам засаділ ішяку. Но ішяк - нє дурак, бібізянку роділ. Бабуін Арахам алімєнти платіл." (с)
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16.12.2021 15:01 Відповісти
чмо
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16.12.2021 15:30 Відповісти
То, что справа, симпатично, а слева --чухня какая-то...
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16.12.2021 21:14 Відповісти
Когда мне рассказывали в 19 г., что арахамия проходимец и аферист, я отвечал, что он вроде как волонтерил для ВСУ. Волонтерил не без выгоды для себя. А история со "списком воров в законе" только подтверждает, что это вороватое дерьмо
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16.12.2021 14:57 Відповісти
Ну, граждане зепутаты - алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать в Кабмине?



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16.12.2021 14:58 Відповісти
Короче, не хотят показывать, как выразилась Юля, публичный дом.
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16.12.2021 15:16 Відповісти
посиделки в ВР,надо показывать в психиатрической больнице,там свои своих поймут.
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16.12.2021 15:23 Відповісти
 
 