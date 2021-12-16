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Завод "Еко.пал" приєднався до "Виробник.ua"

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Готовий гігієнічний наповнювач з деревини є гіпоалергенним, вбирає вологу та усуває неприємні запахи, а найкращими лаборантами на виробництві визнано котиків.

Спільнота відкритих брендів "Виробник.ua" показала, як відбувається виробництво гігієнічних наповнювачів з деревини, що використовується для туалетів домашніх тварин, на заводі "ЕКО.ПАЛ" у Київській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Увесь процес виробництва "Виробник.ua" зафіксував у новому відео.

Зокрема, підприємство дотримується всіх вимог європейських сертифікаційних органів щодо умов праці на виробництві. Відтак, через травмонебезпечність на виробництві співробітники одягнені в спеціальну уніформу: закрите взуття, штани, каска, окуляри, рукавички і беруші.

При цьому для виготовлення гігієнічного наповнювача з деревини використовується 100% сосна, а лісові господарства, де вона росте, мають відповідні документи про "чистоту" сировини.

Після приймання сировини проводиться її попередній аналіз у лабораторії. Далі за допомогою навантажувача тирса подається у спеціальну накопичувальну ємність. З неї вона рівномірно подається у сушильний барабан, де відбувається процес просушування і одночасно процес термічної обробки та дезінфекції сировини температурою від 400 С, що унеможливлює існування будь-яких шкідників та мікробів.

Після цього повітряним потоком вакуумної подачі суха деревна маса переміщується у циклон, де гаряче повітря і дим відділяються і видаляються через верх циклону по каналах, а чиста маса осідає і переміщується в молоткові дробарки для остаточного подрібнення.

Підготовлена подріблена маса вакуумною подачею потрапляє у прес-гранулятор, де відбувається процес гранулювання деревинного наповнювача за рахунок високого тиску у грануляторі та високої температури сировини. Тобто 100% складової частини сировини складає чиста деревина.

Далі гаряча продукція транспортером подається в холодильник, де здійснюється повітряне охолодження до встановленої температури. Пакування відбувається на сучасному пакувальному обладнанні із виробничою продуктивністю до 100 тон продукції на добу. Кожна упаковка має свій унікальний номер та дату виробництва, що допомагає контролювати якість продукції відповідно до лабораторних записів.

Виробництво дотримується вимог щодо "чистоти" та декларації прихильності Forest Stewardship Council і має відповідний підтверджуючий сертифікат. Це означає, що вся сировина ─ це повністю натуральна та екологічно чиста деревина, підтверджена сертифікатами від постачальників та власними дослідженнями у спеціалізованих лабораторіях.

На заводі запевняють, що готовий гігієнічний наповнювач з деревини є гіпоалергенним, вбирає вологу та усуває неприємні запахи. Контроль якості сировини здійснюється в лабораторії на підприємстві. Зокрема, якість деревинного наповнювача перевіряється на вологопоглинання, міцність, пил, липкість, вологість, діаметр і довжину, а також інші складові та технічні показники. Регулярно проводяться порівняльні лабораторні дослідження з іншими світовими виробниками такої продукції. Найкращими лаборантами на виробництві визнано котиків, яких тут аж дев’ятеро.

Новина публікується на правах реклами
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бо котики дуже вонючі
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16.12.2021 14:28 Відповісти
для арахамии и его коллег по обосраться это будет очень интересно ))
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16.12.2021 14:30 Відповісти
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16.12.2021 14:41 Відповісти
наполнитель для туалетов лучше делать из серого вещества зебобиков . опыт показывает что оно может два с половиной года впитывать мочу и кал но все так же выглядеть свежо и привлекательно
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16.12.2021 15:03 Відповісти
Заполнить бы все кабинеты на Банковой этим наполнителем.
В стране начнётся экономический бум.
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16.12.2021 15:12 Відповісти
Бубачке у памперс треба покласти
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16.12.2021 15:34 Відповісти
Продолжат рубить леса (только теперь из того кругляка сделают не икеевский диван, а экологический чистый наполнитель для кошачьих отходов)? Какая прелесть.
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16.12.2021 16:28 Відповісти
Де нам знайти такий поглинач, щоб поглинув усю нинішню владу без залишку і духу їх не залишилося?
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16.12.2021 16:31 Відповісти
У Польщі в основному влада в руках поляків.
В Туреччині - в руках турків.
От у них і треба вчитись боротись за кожне державне крісло.
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17.12.2021 01:23 Відповісти
 
 