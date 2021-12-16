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Голова ГУР Буданов про схемщика Стрелковського, в будинку якого вони живуть із Гогілашвілі: Мені відома ця особа, його пов'язують із незаконним обігом готівки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов знає, що будинок, в якому він нині тимчасово мешкає із родиною ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, належить дружині В'ячеслава Стрелковського Діані.
Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені відома ця особа, публічно, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язують із незаконним обігом готівки. Обнал", - зазначив він (відповідь Буданов приблизно на 9 хвилині відео).
Нагадаємо, голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського.
Топ коментарі
+63 Вальд Ще
показати весь коментар16.12.2021 15:03
+63 Артем Миколайович
показати весь коментар16.12.2021 15:04
+48 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар16.12.2021 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
Але згадав про те, що і до през. виборів-2019 так само здавалось неможливим, що після 5 років війни з паРашею президентом оберуть недолугого блаЗЕня-підхуйловника.
його дружина отримує інструкції у монастирі рпц.
Здається, напарника Буданова - українського офіцера, вбили. Він же лишився живий.
Буданов проживає у будинку свого друга Гогі, від якого не лише тхне мокшами, а і видно яке воно кримінальне чмо... Як то кажуть - покажи мені хто твій друг...
Дружина Буданова ходить у монастир РПЦ.
Здається вже і думати більше нічого..
Ще краще питання - кому наріт довірив державу..