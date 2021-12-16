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Буданов (351) ПДВ (219) охорона (283) Гогілашвілі (75)

Голова ГУР Буданов про схемщика Стрелковського, в будинку якого вони живуть із Гогілашвілі: Мені відома ця особа, його пов'язують із незаконним обігом готівки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов знає, що будинок, в якому він нині тимчасово мешкає із родиною ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, належить дружині В'ячеслава Стрелковського Діані.

Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені відома ця особа, публічно, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язують із незаконним обігом готівки. Обнал", - зазначив він (відповідь Буданов приблизно на 9 хвилині відео).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі - мій друг, я ніколи цього не приховував. У нього тимчасово проживаю, поки в моїй квартирі ремонт, - голова ГУР МО Буданов. ВIДЕО

Нагадаємо, голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
Це якісь сюр.
Ми всі спимо?
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16.12.2021 15:03
+63
голова розвідки спокійно підтверджує факт проживання з російським агентом у будинку яким володіє контрабантист та обнальщик, ау сметуни де ви подівалися, чи цього не достатньо?
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16.12.2021 15:04
+48
"І що ви мені зробите? В мене "криша" сам преЗедент! ", - Буданов.

Зробили_разом.
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16.12.2021 15:03
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Шо не день, то зашквар. Фестиваль зебілізму. Ну, як до України має ставитися сьогодні світ? Коли замість Порошенка, Турчинова, Бурби вся ця шобла гопників обрана дурнуватим нарідом?
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16.12.2021 16:57 Відповісти
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти
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16.12.2021 17:13 Відповісти
Вже дізнались що і дружина Буданова по промосковських монастирях поклони б'є. Адепт Гундяя. Так що зрада воно у ніх сімейне.
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16.12.2021 17:24 Відповісти
Їх всіх будуть судити?
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16.12.2021 17:47 Відповісти
Хто? "Реформовані" суди?
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16.12.2021 18:10 Відповісти
Можна попросити вельми поважного суддю Лінча
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16.12.2021 18:42 Відповісти
О дають!!! Я такого ще не бачив!
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16.12.2021 18:08 Відповісти
Ну шо,зескот,довольні? ,,Патріоти,, *уеви.
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16.12.2021 18:38 Відповісти
Дайте ему ещё второй срок.
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16.12.2021 18:51 Відповісти
Хотів було написати: "Ага, щаз!"
Але згадав про те, що і до през. виборів-2019 так само здавалось неможливим, що після 5 років війни з паРашею президентом оберуть недолугого блаЗЕня-підхуйловника.
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16.12.2021 19:26 Відповісти
Я не понял . Это каминг-аут ?
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16.12.2021 19:08 Відповісти
да, они ахринели. и чо? и ничего.
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16.12.2021 19:20 Відповісти
Мы все живём одной дружной семьёй а на выходные к нам приезжает Патрушев на шашлычки!
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16.12.2021 19:33 Відповісти
ДЯДЯ (БУДАНОВ) ВЫ ДУРАК? (фильм "Судьба человека")
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16.12.2021 19:51 Відповісти
Не судьба человека, а фильм "сережа", по повести веры пановой
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16.12.2021 19:57 Відповісти
Бригадный генерал говорите,по морде не меньше цельного младшего лейтенанта.
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16.12.2021 20:00 Відповісти
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16.12.2021 20:39 Відповісти
какой наивный нач разведки, доверчивый, ЛИБО?
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16.12.2021 21:34 Відповісти
Типичный пример стеклянного потолка. Отличный слесарь оказавшись на посту директора завода внезапно понял что он ничего не соображает на вверенном ему объекте. При этом, болванки он пилит прекрасно. Может Буданова пораобратно в спецрезерв, в поля?
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16.12.2021 21:38 Відповісти
С бандитом, наркоманом и российским диверсантом проживает начальник разведки СБУ и не находит в этом ничего страшного. Вопрос: кто тогда начальник разведки СБУ?
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16.12.2021 22:09 Відповісти
ГРУ... это именно те ребята которые должны знать все планы врага, особенно на фоне обострения и возможного вторжения.
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17.12.2021 08:42 Відповісти
Российское кубло в СБУ , и во всех гос. органах. Кто будет это кубло вычищать?
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16.12.2021 22:12 Відповісти
дилетант. Я вот себе марщала присвою черес несколька дней
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16.12.2021 22:44 Відповісти
Цікаво - чи не завербований Буданов «друзями» - ФСБшніками???
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16.12.2021 23:11 Відповісти
100%
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17.12.2021 00:07 Відповісти
вже давно.
його дружина отримує інструкції у монастирі рпц.
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17.12.2021 09:07 Відповісти
высочайше нижайший уровень спецслужбы... они даже журналистов не могут найти за собой, не говоря уже о наружке... дебилы? не думаю... безмозглые, насмотревшиеся шпионских фильмов...
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17.12.2021 08:32 Відповісти
вы себе представляете, чтобы глава ЦРУ жил в доме какого-то известного фальшивомонетчика против которого открыты уголовные дела? При этом вместе с ним жилбы ещё и советник Алькаиды какой-то, во время войны в Афганистане.... Это просто нонсенс, такого тупо не может быть, весь мир там тупо в шоке с того, что творят эти кретины, а потом мы удивляемся, почему "о нас говорят без нас".
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17.12.2021 08:40 Відповісти
А тепер факти.
Здається, напарника Буданова - українського офіцера, вбили. Він же лишився живий.
Буданов проживає у будинку свого друга Гогі, від якого не лише тхне мокшами, а і видно яке воно кримінальне чмо... Як то кажуть - покажи мені хто твій друг...
Дружина Буданова ходить у монастир РПЦ.
Здається вже і думати більше нічого..
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17.12.2021 09:07 Відповісти
Хороше питання - ви шо там **бнулись вкрай..

Ще краще питання - кому наріт довірив державу..
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17.12.2021 09:12 Відповісти
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