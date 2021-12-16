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Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проєкт "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№ 6302).

 Проголосували "за" 308 народних депутатів, "проти" - 1, "утрималися" - 24, не голосував - 31 парламентарій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише РБК-Україна законопроєктом:

  • урегульовується питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;
  • уточнюються повноваження органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є організатором руху опору;
  • урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду;
  • урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

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Законопроєкт пропонує внести зміни до законів про військовий обов'язок та військову службу, про адміністративні послуги, про національну гвардію, про правовий режим військового стану.
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Топ коментарі
+18
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16.12.2021 15:24
+16
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16.12.2021 16:01
+9
національний спротив на чолі із:

ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?

пічаль....
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16.12.2021 15:38
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національний спротив якої національності?
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16.12.2021 15:17 Відповісти
Гебрейської?
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16.12.2021 15:31 Відповісти
національний спротив на чолі із:

ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?

пічаль....
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16.12.2021 15:38 Відповісти
Від слова "нація", а не "національність".
Мені більше неподобається слово "спротив". Якесь "гейське" слово ...
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16.12.2021 16:57 Відповісти
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16.12.2021 15:24 Відповісти
Оце так спротив.
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Можна продовжити: дизельне паливо, пропан-бутан...Відмовляємось?
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16.12.2021 17:46 Відповісти
Ахметов импортировал из России, а не Украина. При том, что Ахметову и так принадлежат почти все украинские угольные шахты. Так он украинские шахты закрывает, а из России и ОРДЛО уголь завозит.
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16.12.2021 19:23 Відповісти
готовят очередной исход
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16.12.2021 15:38 Відповісти
К призыву в 60 готов? )
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16.12.2021 15:57 Відповісти
урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду;
А бабки на это есть у вас???
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16.12.2021 16:01 Відповісти
А просто за ежевечерних два часа патритизьма платить будут? Иначе как себя заставить слушать бред верховного про Ауштирлица...
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16.12.2021 16:28 Відповісти
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16.12.2021 16:01 Відповісти
Дівчата гарні, але все ж таки бальні сукні їм більше відповідні.
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16.12.2021 16:15 Відповісти
Вони озброєні !!! Альо ..!
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16.12.2021 16:59 Відповісти
***** твоё и без войны из бункера носа не кажет
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16.12.2021 16:39 Відповісти
Ага, ситуация, "когда євгейское козачество восстало", теперь законодательно прописано.
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16.12.2021 16:12 Відповісти
а кто будет супротивляться? беня, вова, шифер, ермак?
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16.12.2021 16:16 Відповісти
Они будут сдаваться и сдавать, а

мы будем сопротивляться, но без них !
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16.12.2021 16:20 Відповісти
Нет,те добровольцы-что по тюрьмам сидят.Те кого Петя определил и эти-выпускать,не собираются.
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16.12.2021 16:20 Відповісти
Петя Ріфмастера, генералів Марченко та Павловського "опрєдєліл" ?
Генерал-полковника Ьурбу теж Пєтя звільнив?

Давай окремо Порох і окремо ЗЄльоні мухи !
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16.12.2021 18:31 Відповісти
И шо, теперь вражин можно к стенке ставить? За антисемитизьму!
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16.12.2021 16:26 Відповісти
І що тепер з цим законом? Тепер народ має право рогатку вистругати чи як? Чи мо тепер вже й вилами дозволено?
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16.12.2021 17:14 Відповісти
Як розкрадати національні блага то депутати і чиновники, а як спротив то національний )) То може потрібно було ухвалювати чиновницький спротив і чиновників ж на передову розплачуватись за своє бездарне управління і 30 років крадівництва!?
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16.12.2021 17:37 Відповісти
это тоже хорошо.
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17.12.2021 01:37 Відповісти
 
 