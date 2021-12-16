Кулеба про візит Зеленського до Брюсселя: Жирна яскрава крапка наприкінці року. Тільки рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. ВIДЕО
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Візит глави держави Володимира Зеленського до Брюсселя на саміт Східного партнерства був дуже успішним для України.
Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив у зверненні, яке транслювалось на його сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Відбувся візит Зеленського до Брюсселя. Це був не нудний саміт, а дуже жвавий сам по собі. Президент мав нагоду обговорити безпекову ситуацію та європейську інтеграцію із лідерами ЄС та керівниками ряду країн. Це був дуже успішний візит", - зазначив Кулеба.
Він подякував керівницту ЄС за підтримку ініціатив України.
"Це була нагода для двосторонніх зустрічей. Находили по будівлі не одну тисячу метрів, але воно того варте, не лише для нашого особистого здоров'я, а й для України...Безпека на кожній зустрічі. Ми скрізь підкреслювали головне, що Україна хоче миру", - зазначив він.
Окремо він виділив зустріч із новим канцлером ФРН Олафом Шольцом та мінісаміт в форматі "Україна-Німеччина-Франції".
Також Кулеба приділив значну увагу сьогоднішній зустріч Зеленського із генсеком НАТО Столтенбергом.
"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною та НАТО. І це ключове", - зазначив Кулеба.
"Жирна яскрава крапка наприкінці року", - охарактеризував він візит Зеленського до Брюсселя.
Будь ласка, зачекайте...
эт точно
два в одном - і по горбу, і закопаю 🤗
Це "величезна перемога" Кулеби.
А криворогульному непорозумінню можна вже записати новорічний Гундосик, та чухнути в якісь черговий Оман, з Єрмаком, Гогою та Машею.
Клоуны...
Hon. Judge Dredd:
Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
то, мы- будем сражаться в тени...
В фитнес клуб сходи...на дорожку...осел от щедрот своих штуку гривен на это дал...
Так дипломатически послать Клована накуй, еще не всем удавалось!
Невже зеленого блазня не втримали, та до піаніна таки підпустили???
Зеленский:
- Кулебя, я посрал.
Слышен звук лизания.
Кулеба:
- А вы вчера сметанку кушали,, Владимир Александрович!
до кінця року ще два тижні
И не скажут, возможно лет через 10-12 вступим, а может и раньше... НУ если подкупим Германию, Францию, которые блокируют вступление в НАТО, по приказу кремлевского террориста путина.
Там еще и макароники итальяшки, и венгры на подсосе у кремля.
Так Зелю ще ніхто не називав.