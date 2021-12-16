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Кулеба про візит Зеленського до Брюсселя: Жирна яскрава крапка наприкінці року. Тільки рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. ВIДЕО

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Візит глави держави Володимира Зеленського до Брюсселя на саміт Східного партнерства був дуже успішним для України.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив у зверненні, яке транслювалось на його сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувся візит Зеленського до Брюсселя. Це був не нудний саміт, а дуже жвавий сам по собі. Президент мав нагоду обговорити безпекову ситуацію та європейську інтеграцію із лідерами ЄС та керівниками ряду країн. Це був дуже успішний візит", - зазначив Кулеба.

Він подякував керівницту ЄС за підтримку ініціатив України.

"Це була нагода для двосторонніх зустрічей. Находили по будівлі не одну тисячу метрів, але воно того варте, не лише для нашого особистого здоров'я, а й для України...Безпека на кожній зустрічі. Ми скрізь підкреслювали головне, що Україна хоче миру", - зазначив він.

Окремо він виділив зустріч із новим канцлером ФРН Олафом Шольцом та мінісаміт в форматі "Україна-Німеччина-Франції".

Також Кулеба приділив значну увагу сьогоднішній зустріч Зеленського із генсеком НАТО Столтенбергом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського до Брюсселя був успішним. Досягнуто низки важливих результатів, – Жовква

"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною та НАТО. І це ключове", - зазначив Кулеба.

"Жирна яскрава крапка наприкінці року", - охарактеризував він візит Зеленського до Брюсселя. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Тоді це жирне нічого...
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16.12.2021 17:27
+21
патамушта воїн ***....

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16.12.2021 17:33
+20
Даже комментировать нечего. Жополи
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16.12.2021 17:26
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Даже комментировать нечего. Жополи
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16.12.2021 17:26 Відповісти
Розголошення зарплати Лещенко "загрожує йому небезпекою" - УЗ

эт точно
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16.12.2021 17:41 Відповісти
.... у мене на балконі лежить лопата:

два в одном - і по горбу, і закопаю 🤗
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16.12.2021 18:24 Відповісти
Ну почему же? "Это был не скучный саммит, а очень резвый сам по себе." Ребята же порезвиться ездили.
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16.12.2021 19:09 Відповісти
Ні, ну на рахунок жирної він може й правий...
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16.12.2021 17:26 Відповісти
спасибі, хоч відкритим текстом не послали
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16.12.2021 17:30 Відповісти
тіко не крапля,а зелена пляма
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16.12.2021 17:42 Відповісти
Не при зеленском с ермаком и тобой. Позже.
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16.12.2021 17:26 Відповісти
Кулеба - міністр від бога, с тих хто патріот і має обличчя (а не клоунське ***). Кращий міністр , який чемно і конкретно реагує на вибрики Кремля. Доречі всі Президенти, може крім Кучми, мали статуру і Обличчя
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16.12.2021 18:57 Відповісти
тогда что он делает среди зеленского?
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16.12.2021 19:03 Відповісти
ботяра, ти вже єрмака боготвориш? Доречі,слово Бог пишеться з великої літери, а кремль ,президент -з маленької. Вас ,тупаків,подоляк де набирає?
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16.12.2021 19:45 Відповісти
Звісно не нудний! Коли ж ще на саміт скоморохи приїжджали?
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16.12.2021 17:27 Відповісти
Тоді це жирне нічого...
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16.12.2021 17:27 Відповісти
Опять зрада?
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16.12.2021 17:28 Відповісти
Ніт!
Це "величезна перемога" Кулеби.
А криворогульному непорозумінню можна вже записати новорічний Гундосик, та чухнути в якісь черговий Оман, з Єрмаком, Гогою та Машею.
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16.12.2021 17:44 Відповісти
Не мля...это очередная зэлэная пэрэмога...😀
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16.12.2021 17:45 Відповісти
Нас обов'язково візьмуть, трохи папізже, коли кріза мінєт.
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16.12.2021 17:30 Відповісти
Кулеба, ты мог промолчать?
Клоуны...
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16.12.2021 17:32 Відповісти
В НАТО своих клоунов хватает,А тут еще и Украинский с хвостом из кацапстана и с умишкой для ХИ-ХИ ХА-ХА 95 квартала.
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16.12.2021 18:41 Відповісти
патамушта воїн ***....

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16.12.2021 17:33 Відповісти
це новоявлений Дон Кіхот Криворожський.? А підмічено класно.
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16.12.2021 17:41 Відповісти
Та який там дон - звичайний ішак оманський
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16.12.2021 18:59 Відповісти


Hon. Judge Dredd:
Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 17:47 Відповісти
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16.12.2021 18:59 Відповісти
ЗЕ говорит , что если стрелы врагов-заслонят Солнце,
то, мы- будем сражаться в тени...
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16.12.2021 20:45 Відповісти
Зараз усіх почне бомбити !
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16.12.2021 19:32 Відповісти
Что-то жирное . К нам это не относится .
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16.12.2021 17:34 Відповісти
блин,и добавить нечего
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16.12.2021 17:36 Відповісти
жирная как сивохо или как юзик?
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16.12.2021 17:36 Відповісти
Короче, сказали чтобы по всем вопросам обращались к семейной паре Буданов-Гогинаркошвили....
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16.12.2021 17:40 Відповісти
Тупое чмо...оно наматывало километры по зданию и считает что это достижение...
В фитнес клуб сходи...на дорожку...осел от щедрот своих штуку гривен на это дал...
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16.12.2021 17:42 Відповісти
Ну Кулеба, ну і прохвост! Таке визначення "житія мойого" може донести тільки служка, яка взагалі з розумом не дружить. Жирна крапка на карьері.
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16.12.2021 17:43 Відповісти
Всё? Верховный Бедосик может отправляться на рождественские каникулы? Ведь жирная клякса уже поставлена, видос на НГ записан, а бубочЬка очень устал и за семьёй скучает. С@КА, как горько осознавать грядущие перспективы.
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16.12.2021 17:46 Відповісти
Визит был неплох. Что есть то есть. Как не относиться при этом к Зеле персонально. Факт остается фактом. Спасибо дипломатам за проделанную работу.
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16.12.2021 18:00 Відповісти
Ну да,не плохо так зекрысу на ... послали,что оно заблеяло,шо нам никто не должен помогать...но я не удивляюсь,что те,кто голосил за зекрысу и тут найдут перемогу ,т к ***** не прихотливые
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16.12.2021 18:43 Відповісти
Не новая песня. Знакомо . "Чем хуже тем лучше." ( и от этого восторг до выпрыгивания из трусов). И какая на хрен Украина кого интересует если идет борьба за власть для себя любимых. Для примера могу привести искреннее пожелание большевиков поражения России в первой мировой войне.( чему они очень способствовали) Чем хуже тем лучше. И на волне недовольства народа прийти к власти ( что в принципе и вышло). Когда идет критика это одно.. а когда прет из щелей радость от мнимой или настоящей неудачи Страны, это совершенно другое.. Главное что бы Зеля прокололся или зашкварился.., а страна.., да бог с ней.. с нее не убудет. а убудет ну хр. .. с ней. И при такой вот позиции люди должны поверить что нас есть "патриотические оппозиционеры".. Да бросьте вы...
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16.12.2021 20:11 Відповісти
Облизывать зекрысу,которая разворовал и развалил все и вся -это продливать срок его политжизни,что смертельно для Украины...и я прекрасно помню ,как зрадойобы "поддерживали " Порошенко -дозвизделись ,что он своего брата убил)
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16.12.2021 20:21 Відповісти
Жирна яскрава крапка наприкінці року
Так дипломатически послать Клована накуй, еще не всем удавалось!
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16.12.2021 18:01 Відповісти
Позиция НАТО мне ясна - зачем защищать страну, жители которой вымирают 30 лет подряд и не хотят плодиться.
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16.12.2021 18:09 Відповісти
Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали .- Весь пар ушёл в свисток.
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16.12.2021 18:11 Відповісти
"Це був не нудний саміт, а дуже жвавий..." Джерело: https://censor.net/ua/v3305667
Невже зеленого блазня не втримали, та до піаніна таки підпустили???
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16.12.2021 18:18 Відповісти
Ні,статус не дозволяє...Але дома він відривається і вовсю гамселить членом по клавішам...Не хоче втрачати навики,знає,що той номер принесе йому більше ніж цілий Квартал...Тільки олігархи будуть в змозі запросити президента щоб він їм зіграв "кажний вєчєр вєчєр наступаєт вдруг"...
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16.12.2021 18:36 Відповісти
3 normaljnih viborov i ne odnovo po prikolu boljshe, a jesli net to net.
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16.12.2021 18:18 Відповісти
Та не. Как-то незачетно Кулеба вылизал. Наверное сладкого недодали за прошлые разы.
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16.12.2021 18:24 Відповісти
На кого оно ращитовало эту муть? Мэлэ яку то х........................... и думае, шо воно самэ умнэ. Короче, проще было бы сказать, вбили последний гвоздь в гроб НАТО.
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16.12.2021 18:24 Відповісти
... тільки рік не сказали, коли Україна стане членом НАТО... Запитайте у Порошенко - він більш компетентний у даному питанні.
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16.12.2021 18:34 Відповісти
На крапку гепнувся стефанчук. Вона стала жирна. Це хокку? Чи ще ні?

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16.12.2021 18:35 Відповісти
"Резвый саммит" - этот клоун-напальйон проскакал резво на боевом ермаке, снова успешно напи*здел ошарашенным европейцам всякую херню и бубачка остались довольны "успешным визитом" Кулеба, ты заканчивай с марафетом со своим рояльным кумиров сцены.
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16.12.2021 18:36 Відповісти
Получили важный сигнал и резкий толчок, услышали значительную озабоченность и единодушное признание, встречались в коридоре возле туалета с важными людьми, провели встречи и беседы , присутствовали на бизнес лапах и обедах бла бла бла бла бла……
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16.12.2021 18:44 Відповісти
Жирная, жирная. харя. Скоро в телеэкран не поместиться. А лизок Кулебе засчитан.
Зеленский:
- Кулебя, я посрал.
Слышен звук лизания.
Кулеба:
- А вы вчера сметанку кушали,, Владимир Александрович!
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16.12.2021 19:01 Відповісти
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16.12.2021 19:08 Відповісти
За фотографию с Путлером.
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16.12.2021 19:33 Відповісти
Кулєба, який як та "какушка" з відомої байки нахвалює "пєтуха", мав би знати слова Флавія Вегеція "Si vis pacem, para bellum" - "хочеш миру - готуйся до війни". Бо на відміну від свого "баріна" мав би читати не лише ту книжку про велике кралівництво, пардон, будівництво, яку в ралвюі роздавали, але й іншу літературу, яка є спеціалізованою для людини його професії. І добре було б, якби він ці мудрі слова вклав у вуха своєму зеленому патрону.
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16.12.2021 19:37 Відповісти
"Жирна яскрава натівська клякса наприкінці року"-Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували
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16.12.2021 20:05 Відповісти
Обираючи колаборантів, чи відвертих довбнів до влади, Україна ніколи не стане членом ні НАТО, ні ЄС
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16.12.2021 20:06 Відповісти
ну це кулебенко попав в точку -це вони обоє і є жирними точками і крапка....требаж такий тандем тупості
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16.12.2021 20:33 Відповісти
не кажи гоп...жирна точка,
до кінця року ще два тижні
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16.12.2021 20:47 Відповісти
Тільки рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали.

И не скажут, возможно лет через 10-12 вступим, а может и раньше... НУ если подкупим Германию, Францию, которые блокируют вступление в НАТО, по приказу кремлевского террориста путина.
Там еще и макароники итальяшки, и венгры на подсосе у кремля.
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16.12.2021 20:53 Відповісти
ріже вухо і тяне блювонути, коли каже, що президент зробив. Дивне відчуття
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16.12.2021 21:14 Відповісти
Кулеба про візит Зеленського до Брюсселя: Жирна яскрава крапка

Так Зелю ще ніхто не називав.
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16.12.2021 23:00 Відповісти
20??0?0? Так????
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16.12.2021 23:42 Відповісти
Бла-бла... Шольц, Макрон, Солтенберг что-то вяло пообещали, а сопляк взял и поверил во всё. Так что ли?
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17.12.2021 00:59 Відповісти
Тоді жирна яскраваклякса
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17.12.2021 05:03 Відповісти
жирна яскрава крапка скоро стане блискучою комою...
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17.12.2021 08:11 Відповісти
 
 