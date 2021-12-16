Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 роках судили у Молдові за крадіжку телефонів, - "Схеми". ВIДЕО

Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - довірена особа олігарха Фірташа та володар 9 підроблених паспортів, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 рр. буз в засуджений у Молдові за крадіжку мобільних телефонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем".

"Дмитро Торнер – непублічний візитер Офісу президента, про якого "Схеми" розповіли у розслідуванні "Mr. Who?". Він громадянин Молдови та Росії, має кримінальне минуле, кілька разів змінював паспорти та прізвища, балотувався у Верховну Раду і був знятий з виборів як "фальшивий кандидат". А ще – соратник олігарха Фірташа. Журналісти опублікували фотодоказ того, як він у лютому цього року відвідував Офіс президента", - відзначають журналісти-розслідувачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Вони відзначають: "Незадовго до цього візиту в ОП його зняли із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів в Україні закрили. Після виходу розслідування ні сам Торнер, ні Офіс президента не прокоментували факти, викладені в матеріалі"

Жуоналісти заявили: "Але історія "Схем" про непублічного чоловіка із майже детективним сюжетом отримала своє продовження. Розслідувачі з проекту RISE Moldova у співпраці зі "Схемами" змогли дізнатись раніше невідомі факти з кримінального минулого Торнера у цій країні - через що він, зрештою, і опинився в Україні".

Дивіться "Mr. Who? Продовження"