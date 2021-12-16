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Молдова (1294) розслідування (1959) Торнер (2)

Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 роках судили у Молдові за крадіжку телефонів, - "Схеми". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - довірена особа олігарха Фірташа та володар 9 підроблених паспортів, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 рр. буз в засуджений у Молдові за крадіжку мобільних телефонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем".

"Дмитро Торнер – непублічний візитер Офісу президента, про якого "Схеми" розповіли у розслідуванні "Mr. Who?". Він громадянин Молдови та Росії, має кримінальне минуле, кілька разів змінював паспорти та прізвища, балотувався у Верховну Раду і був знятий з виборів як "фальшивий кандидат". А ще – соратник олігарха Фірташа. Журналісти опублікували фотодоказ того, як він у лютому цього року відвідував Офіс президента", - відзначають журналісти-розслідувачі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Вони відзначають: "Незадовго до цього візиту в ОП його зняли із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів в Україні закрили. Після виходу розслідування ні сам Торнер, ні Офіс президента не прокоментували факти, викладені в матеріалі"

Жуоналісти заявили: "Але історія "Схем" про непублічного чоловіка із майже детективним сюжетом отримала своє продовження. Розслідувачі з проекту RISE Moldova у співпраці зі "Схемами" змогли дізнатись раніше невідомі факти з кримінального минулого Торнера у цій країні - через що він, зрештою, і опинився в Україні".

Дивіться "Mr. Who? Продовження"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Чергова "перемога".
Ніхто з притомних вже не сумнівається що "мудрий нарід" притягнув в Україну в обличчі Гундосика та Зешобли весь московитський педикульоз.
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16.12.2021 22:15
+11
Могли б взяти заступником міністра МЗС, досвід перемовин є)
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16.12.2021 22:20
+10
Так. Уголовні справи проти Дмитра Торнера були закриті після приходу до влади «слуг народу».
В ОПу захаживает молдавский уголовник Торнер лоббировать интересы олигарха Фирташа (+видео)
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16.12.2021 22:56
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чєрновіцкій пожарнік Фірташ такий само голігарх, як зєбурєтка політична фігура
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16.12.2021 22:13 Відповісти
чи коли-небудь буде край цій нескінченній ганьбі.
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16.12.2021 22:13 Відповісти
Чергова "перемога".
Ніхто з притомних вже не сумнівається що "мудрий нарід" притягнув в Україну в обличчі Гундосика та Зешобли весь московитський педикульоз.
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16.12.2021 22:15 Відповісти
Ну, це ж не пиво
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16.12.2021 22:15 Відповісти
Йдеться про Дмитра Торнера. У 2019-му його гучно зняли з виборів до ВР через заяви СБУ та МВС про те, що він «фальшивий кандидат».
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16.12.2021 22:16 Відповісти
Так. Уголовні справи проти Дмитра Торнера були закриті після приходу до влади «слуг народу».
В ОПу захаживает молдавский уголовник Торнер лоббировать интересы олигарха Фирташа (+видео)
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16.12.2021 22:56 Відповісти
Один краде пиво і стає депутатом від слуг , інший телефони і вхож в опу гідранта , оце соціальний ліфт
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16.12.2021 22:16 Відповісти
Для чого ті переговорники? Он Петя особисто до Фірташа у Відень літав.
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16.12.2021 22:18 Відповісти
Уже 2 роки минуло, а тобі Порошенко так і продовжує срати в штани..
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16.12.2021 22:24 Відповісти
Piter Kandy на призвисько "завжди#обосраний#Петром#в#штани"
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16.12.2021 22:51 Відповісти
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16.12.2021 22:52 Відповісти
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16.12.2021 22:53 Відповісти
ти себе людиною вважаєш, чувирло зебілоїдне?
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16.12.2021 23:32 Відповісти
Могли б взяти заступником міністра МЗС, досвід перемовин є)
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16.12.2021 22:20 Відповісти
Боже, какое хлебало поддутое))) Это такая жена у разведчика??? Вы серьезно????
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17.12.2021 00:25 Відповісти
це жінка??? а я думав коняка!
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17.12.2021 08:37 Відповісти
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16.12.2021 22:47 Відповісти
дякую що попередили, буду слідкувати за кішенями !

напечатайте фото цього урки, будь ласка !
решту персонажів цієї мерзенної історії ми вже дуже добре знаємо в лице.....
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16.12.2021 22:48 Відповісти
Тримай.
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16.12.2021 22:59 Відповісти
У розпорядженні «Схем» вийшло фото відвідувань Дмитром Торнером Офіса препіЗЕдента 3 лютого 2021 року.
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16.12.2021 23:00 Відповісти
я не фізіономіст доктор Ламброзо, але по очах видно, що у цього супчика далеко не один вкрадений телефон
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16.12.2021 23:03 Відповісти
а Львочкін теж тиріт все що погано лежит ?
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16.12.2021 23:04 Відповісти
Теперь с клоуна не слезут.
Каждый день будут кормить нарид компроматом чтобы услышать долгожданное:
Я устал, я ухожу...
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16.12.2021 23:13 Відповісти
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17.12.2021 00:26 Відповісти
Обрали бєніну макаку, от і маємо таку «боротьбу» з олігархами, що фірташу подарували 20 мільйярдів…
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16.12.2021 23:14 Відповісти
Кроме фактажа ничего достоверного в пуке.
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16.12.2021 23:28 Відповісти
експерд по лайну?
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16.12.2021 23:36 Відповісти
ЗЕбанат Igr 44 , тут знову потрібна ваша експертна думка! "Сєкта патріотів" просить вашого фахового висновку по потужному ходу ріформи деолігархізації "

Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента

Незрозуміло, це Віслюк х#й поклав тобі до рота чи знов таки "Пеця"?
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16.12.2021 23:51 Відповісти
...ну же не шапички, ведь!
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17.12.2021 05:19 Відповісти
Державні структури стали прохідним двором для прохіндєїв. Маємо що маємо.
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17.12.2021 06:51 Відповісти
Для чого ті переговорники? Он Петя особисто до Фірташа у Відень літав.
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17.12.2021 07:11 Відповісти
он на переговорах порошка и кличко с фирташем тоже присутствовал?
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17.12.2021 08:48 Відповісти
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17.12.2021 09:20 Відповісти
 
 