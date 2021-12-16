Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 роках судили у Молдові за крадіжку телефонів, - "Схеми". ВIДЕО
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Дмитро Торнер, відомий також під прізвищами Некрасов, Грозний та Мальченко - довірена особа олігарха Фірташа та володар 9 підроблених паспортів, який відвідував офіс президента, у 2003-2004 рр. буз в засуджений у Молдові за крадіжку мобільних телефонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Схем".
"Дмитро Торнер – непублічний візитер Офісу президента, про якого "Схеми" розповіли у розслідуванні "Mr. Who?". Він громадянин Молдови та Росії, має кримінальне минуле, кілька разів змінював паспорти та прізвища, балотувався у Верховну Раду і був знятий з виборів як "фальшивий кандидат". А ще – соратник олігарха Фірташа. Журналісти опублікували фотодоказ того, як він у лютому цього року відвідував Офіс президента", - відзначають журналісти-розслідувачі.
Вони відзначають: "Незадовго до цього візиту в ОП його зняли із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів в Україні закрили. Після виходу розслідування ні сам Торнер, ні Офіс президента не прокоментували факти, викладені в матеріалі"
Жуоналісти заявили: "Але історія "Схем" про непублічного чоловіка із майже детективним сюжетом отримала своє продовження. Розслідувачі з проекту RISE Moldova у співпраці зі "Схемами" змогли дізнатись раніше невідомі факти з кримінального минулого Торнера у цій країні - через що він, зрештою, і опинився в Україні".
Дивіться "Mr. Who? Продовження"
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напечатайте фото цього урки, будь ласка !
решту персонажів цієї мерзенної історії ми вже дуже добре знаємо в лице.....
Каждый день будут кормить нарид компроматом чтобы услышать долгожданное:
Я устал, я ухожу...
Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента
Незрозуміло, це Віслюк х#й поклав тобі до рота чи знов таки "Пеця"?