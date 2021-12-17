"Нафтогаз" не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, - Вітренко. ВIДЕО
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У НАК "Нафтогаз України" не вистачить надовго власного ресурсу, аби покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку наразі платить населення. Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній рік - за один тільки рік! - ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна - 8 грн. При тому, що ринкова ціна - 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, - це все ресурс НАК "Нафтогаз". Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення - ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону", - зазначив Вітренко.
Посадовець сказав, що за таких високих цін "Нафтогаз" довго не зможе покривати різницю.
"Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати", - сказав Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
Задача. Україна.
2013 рік. 21,5 млрд. кубів добуто ВЛАСНОГО газу. Для дебіла вітренка. Це газ добутий в Україні з УКРАЇНСЬКИМИ витратами. Тобто Україна САМА добула та сама спожила. Бачите скільки років минуло?
Тепер хай цей камуніст розкаже ХТО, в % відношені добуває та продає НАШ газ НАМ же?
З таким же успіхом можна продавати будь-що по європейським цінам. Бо ТАМ, в ЄС, воно стільки коштує.
Буде цікаво. А також нехай покаже витрати на добуток в форматі:
Матеріали (в тому числі обладнання)
Зарплата (по кожному працівнику окремо, включаючи набсувєт)
Послуги (залучені компанії
Податки
Таких даних НЕМАЄ. В нас парадокс. Країна бідна, а зарплата деяких топ-дебілв мільйонами. Може вони працювали в топкорпораціях? (гугл, епл, майкрософт і т.д.) НІ, ні одного дня. Їх мамки, папки присунули в хлібне місце.
А по лозіці цього недоумка, комуняцького ублюдка МИ маємо купувати газ по ринковим цінам. Це що, колективний мазохізм? Чи може по його лозіці НАШ український газ продати ВЕСЬ "на ринки ЄС", а потім сидіти та мерзнути ? Він реально дебіл?
Росія нападе, СУГС.
першим кроком потрібно зробити інвентаризацію свердловин і енергетичний баланс країни..
до цього часу ніхто не каже, скільки і хто видобуває газу і конденсату..
і куди все те зникає..
всі президенти роздавали ліцензії на родовища так само, як зеля на держ.посади влаштовує своїх людей з кварталу, або петя своїх з рошену, або овощ своїх з донецьку
От отопления отключиться нельзя, счетчики можно поставить если весь дом согласится.
Почему нет протестов под магазинами электроники , авто, одежды и т.д. Все это продается с бешеной накруткой.
А Зе кодло виноваты в том что цену на газ заморозили год назад.
Українські надра на благо українського народу!
Подивимось на це так: рік тому бізнес нормально сходився при собівартості 2грн і відпускній ціні 8, а зараз раптом перестав? Може вони підняли зарплати персоналу в в 10 раз? В 10 раз збільшили відрахування в бюджет? Відповідь ні. Пояснення просте - уже писали, що Вітренчик просто хоче показати річну звітність кращу за Коболєва.
Неринкова ціна це тимчасовий захід підтримки населення в кризовий період. Нафтогаз державна компанія і працює на користь всієї _держави_, а не Вітренка і групи товаріщєй.
Тільки відкриють свого рота,- до ворожки не ходи,- розводять "нарід" на бабоси.
ЗЫ только массовые расстрелы спасут страну.
А знаєте, чому вони крадуть не 1, а одразу 10 мільйонів? Вірно, щоб 1- собі залишити... + а китайців, розстріли зупинили? Ні, а вам відома, основна відмінність між нашим і їхнім законодавством? Так ото ж, мій комуністичний опоненте. Забрать и поделить, розстрелять - ми вже проходили, а невідворотність покарання, ще ні.
Фирташ, фас!
Добыча 40-50$ за тыс.куб. откуда 1600$ тыс кубов?
Нужны деньги детям? Плачущим, что не хватает денег на новенькое Феррари?
Зелохи, это он про вас говорил)))