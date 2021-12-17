УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14797 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЕкономіка Газова війна
23 578 241
Нафтогаз (1243) Тарифи на газ (343) Вітренко Юрій (370)

"Нафтогаз" не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, - Вітренко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У НАК "Нафтогаз України" не вистачить надовго власного ресурсу, аби покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку наразі платить населення. Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній рік - за один тільки рік! - ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна - 8 грн. При тому, що ринкова ціна - 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, - це все ресурс НАК "Нафтогаз". Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення - ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону", - зазначив Вітренко.

Посадовець сказав, що за таких високих цін "Нафтогаз" довго не зможе покривати різницю.

Також читайте: Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

"Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати", - сказав Вітренко.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
17.12.2021 00:36
+41
Писец уже на крадется, он встал в полный рост и весело бежит навстречу.
показати весь коментар
16.12.2021 23:43
+38
просто перестаньте платить
показати весь коментар
16.12.2021 23:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Комуняцький випердиш.
Задача. Україна.
2013 рік. 21,5 млрд. кубів добуто ВЛАСНОГО газу. Для дебіла вітренка. Це газ добутий в Україні з УКРАЇНСЬКИМИ витратами. Тобто Україна САМА добула та сама спожила. Бачите скільки років минуло?
Тепер хай цей камуніст розкаже ХТО, в % відношені добуває та продає НАШ газ НАМ же?
З таким же успіхом можна продавати будь-що по європейським цінам. Бо ТАМ, в ЄС, воно стільки коштує.
Буде цікаво. А також нехай покаже витрати на добуток в форматі:
Матеріали (в тому числі обладнання)
Зарплата (по кожному працівнику окремо, включаючи набсувєт)
Послуги (залучені компанії
Податки

Таких даних НЕМАЄ. В нас парадокс. Країна бідна, а зарплата деяких топ-дебілв мільйонами. Може вони працювали в топкорпораціях? (гугл, епл, майкрософт і т.д.) НІ, ні одного дня. Їх мамки, папки присунули в хлібне місце.

А по лозіці цього недоумка, комуняцького ублюдка МИ маємо купувати газ по ринковим цінам. Це що, колективний мазохізм? Чи може по його лозіці НАШ український газ продати ВЕСЬ "на ринки ЄС", а потім сидіти та мерзнути ? Він реально дебіл?
показати весь коментар
17.12.2021 08:36 Відповісти
Работали бы все потоки-газ бы был по 150, как в прошлые года. Но нет-давайте эмбарго и цену по 2000
показати весь коментар
17.12.2021 08:40 Відповісти
До безмозкого виборця Зе можна достукатися лише через холодильник. Так що, якщо треба тарифи піднімати, хай піднімають. Я впевнений, що ця вакханалія з цінами на газ за 2-3 роки мине, а у виховних цілях виборцям Зе буде корисно - щоб не були ідіотами. І тим паче буде корисно для розвитку альтирнативних джерел обігріву в державі - той же біогаз, теплові насоси і тд.
показати весь коментар
17.12.2021 08:50 Відповісти
барига розпочало цю вакханалію...
показати весь коментар
17.12.2021 08:54 Відповісти
Не меліть дурниць, ситуація з цінами на газ кардинально змінилася за останній рік, до чого тут Порох? Якщо вже розбиратися хто, що розпочав, то про путіна треба не забувати. Теперішні ціни на газ його рук діло. Хоче задавити, щоб корисні ідіоти кричали про прямий договір з росією (читай капітуляцію на путінських умовах)
показати весь коментар
17.12.2021 11:14 Відповісти
Як це до чого?! При баризі почали цей дебільний псевдо-реверс і почали платити втридорога не зрозуміло кому і за що!
показати весь коментар
17.12.2021 13:22 Відповісти
А ціна? Ви ж самі себе в тупік заганяєте. При "баризі" і такому "дебільному" псевдореверсі - 200 доларів. А зараз 1400 доларів! "Барига" не при владі вже 3 роки, так може не в ньому проблема?!
показати весь коментар
17.12.2021 15:13 Відповісти
Ну якщо Ви не розумієте таких простих речей, то не бачу сенсу щось пояснювати.
Росія нападе, СУГС.
показати весь коментар
17.12.2021 15:24 Відповісти
Потрібно націоналізувати всі українські свердловини, припинити експорт газу з України та укласти прямий договір з Росією.
показати весь коментар
17.12.2021 08:53 Відповісти
дурня.. і про націоналізацію , і про угоди з московією..
першим кроком потрібно зробити інвентаризацію свердловин і енергетичний баланс країни..

до цього часу ніхто не каже, скільки і хто видобуває газу і конденсату..
і куди все те зникає..
всі президенти роздавали ліцензії на родовища так само, як зеля на держ.посади влаштовує своїх людей з кварталу, або петя своїх з рошену, або овощ своїх з донецьку
показати весь коментар
17.12.2021 10:03 Відповісти
какое количество потребителей в Украине способно покупать газ по 45 грн за куб? в среднем расход газа зимой около 250-300 кубометров в месяц, т.е. 10-15 тыс грн... намечается тот еще трэш.
показати весь коментар
17.12.2021 08:54 Відповісти
Будут втюхивать теплосетям!
От отопления отключиться нельзя, счетчики можно поставить если весь дом согласится.
показати весь коментар
17.12.2021 13:18 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 08:57 Відповісти
Не пойму, что чувак сказал не так? Вой по какому случаю?
показати весь коментар
17.12.2021 09:13 Відповісти
Так ничего нового не сказано. Это было понятно, когда еще были предложения про фиксированную цену для населения. Плюс ко всему 16,55 грн. за куб для коммунальных учреждений. Это ж прямая дотация с госбюджета. С учетом уровня инфляции и девальвации нацвалюти, уменьшением реального производственного сектора и долговые обязательства (о тотальной коррупции и деребане молчу) нам как минимум нужен еще один транш от МВФ до конца весны. Ну или резкое сокращение употребления газа населением и другими потребителями, процентов так на 80.
показати весь коментар
17.12.2021 09:23 Відповісти
долпоепы 73%, каких вам еще не хватает доказательств что вы долпоепы?
показати весь коментар
17.12.2021 09:23 Відповісти
Все так ноют о цене газа 45 грн. И про собестоимость укр газа. Народ а вы продукты своего труда за собестоимость продаете?или всё-таки по рыночной цене?
Почему нет протестов под магазинами электроники , авто, одежды и т.д. Все это продается с бешеной накруткой.
А Зе кодло виноваты в том что цену на газ заморозили год назад.
показати весь коментар
17.12.2021 09:26 Відповісти
тому що надра/газ належать народу України, а хтось (не будемо показувати ...) на цьому нахабно заробляє, розповідаючи про ринкову вартість
показати весь коментар
17.12.2021 09:55 Відповісти
" Выход" только один. Обмежить потребление газа для населения только для приготовления пищи. ( ни какого отопления не централизованного не индивидуального ( с использованием газа), ни газовых колонок по подогреву воды, ни горячего централизованного водоснабжения. "Потепление климата нам в помощь". В принципе в некоторых регионах это уже в полной мере притворяется в жизнь, если кто не в курсе. ( люди уже многие годы живут без горячей воды и дома отрезаны от централизованного отопления ( и люди "обогреваются" теплой одеждой ну и эл. приборами, в морозные дни).. Се ля ви , одним словом.
показати весь коментар
17.12.2021 09:26 Відповісти
Ні ми не будемо вішати злодіїв та ворогів держави я тепер точно знаю, що ми їх будемо жарити на газу.
показати весь коментар
17.12.2021 09:33 Відповісти
Ціна на газ, та інше, не буде підвищуватися тільки у випадку масових протестів народу, славнозвісного Майдану, чого олігархічні клани бояться і поважають більш усього. Інакше ділки при владі будуть постійно шукати способи обкласти народ новими податками та цінами.
Українські надра на благо українського народу!
показати весь коментар
17.12.2021 09:37 Відповісти
45грн за куб - це відразу зелі капець, і вітренку теж
показати весь коментар
17.12.2021 09:52 Відповісти
До влади йдуть,не вирішувати питання, а створювати Проблеми
показати весь коментар
17.12.2021 10:01 Відповісти
а ми чесно йому скажемо що ми не маэмо чим платити
показати весь коментар
17.12.2021 10:05 Відповісти
Для того, щоб оцінити такі заяви, треба спочатку показати зарплати відповідальних за безпеку в нафтогазі.
показати весь коментар
17.12.2021 10:11 Відповісти
Теж мені проблему знайшли. Підніміть людям заробітню платню і пенсії в десять раз і потихеньку піднімайте ціну у сім раз.
показати весь коментар
17.12.2021 10:18 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 10:19 Відповісти
Вони не віддають газ по собівартості, не працюють в нуль! Є прибуток і з нього виділються кошти на розвиток.
Подивимось на це так: рік тому бізнес нормально сходився при собівартості 2грн і відпускній ціні 8, а зараз раптом перестав? Може вони підняли зарплати персоналу в в 10 раз? В 10 раз збільшили відрахування в бюджет? Відповідь ні. Пояснення просте - уже писали, що Вітренчик просто хоче показати річну звітність кращу за Коболєва.
Неринкова ціна це тимчасовий захід підтримки населення в кризовий період. Нафтогаз державна компанія і працює на користь всієї _держави_, а не Вітренка і групи товаріщєй.
показати весь коментар
17.12.2021 10:20 Відповісти
Чому цій пан не доповідає про підвищення обсягів власного видобутку газу, про кількість родовищ в Україні, про їх номінальну і фактичну потужність, про їх власниках чи орендарях? Пан дуже добре розповідав, як буде добре коли він очолить Нафтогаз!
показати весь коментар
17.12.2021 10:34 Відповісти
Черговий нає...бон?
Тільки відкриють свого рота,- до ворожки не ходи,- розводять "нарід" на бабоси.
показати весь коментар
17.12.2021 10:37 Відповісти
х*йло, пусть расскажет, какая себестоимость добычи у Нафтогаза (до 100$) и почему они не увеличивают собственную добычу, а отдают месторождения олигархам.

ЗЫ только массовые расстрелы спасут страну.
показати весь коментар
17.12.2021 10:37 Відповісти
який войовничий допис від старожили форумних баталій... Самі будете розстрілювати, заради задоволення та прогресу?
показати весь коментар
17.12.2021 10:55 Відповісти
кто этим будет заниматься - это второстепенный вопрос) но в том же Китае- это нормальная практика, когда коррупционеров осуждают к смертной казни. у нас же с 1991 года ни одного топ коррупционера так и не посадили.
показати весь коментар
21.12.2021 09:39 Відповісти
зрозуміло, самі не будете....
А знаєте, чому вони крадуть не 1, а одразу 10 мільйонів? Вірно, щоб 1- собі залишити... + а китайців, розстріли зупинили? Ні, а вам відома, основна відмінність між нашим і їхнім законодавством? Так ото ж, мій комуністичний опоненте. Забрать и поделить, розстрелять - ми вже проходили, а невідворотність покарання, ще ні.
показати весь коментар
21.12.2021 10:51 Відповісти
... вчасно витратили 50 ярдів на дороги весною, коли можна було купувати газ. Ось чого Коболев тоді й пішов -- все що треба знати про зелену владу. А Вітренко взагалі зараз вже по вуха в тій речовині, бо він нічого зеленим сказати не може... й починає співати про те, що "людям надо немного потерпеть и померзнуть" -- всього то маленька проблемка
показати весь коментар
17.12.2021 11:22 Відповісти
эй, мальчик! Добыча Нафтогазу стоит не более 1 грн/ 1000 м.куб., населению продают по 8, не охренели? а хотят подавать за 45? это что хрень? напоминаю, украинский газ идет на нужды населения, а не на экспорт или промышленность. своего газа у нас достаточно для этого!
показати весь коментар
17.12.2021 11:52 Відповісти
" Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн"
Фирташ, фас!
показати весь коментар
17.12.2021 12:15 Відповісти
На бытовые нужды газ украинский, который принадлежит украинскому народу!
Добыча 40-50$ за тыс.куб. откуда 1600$ тыс кубов?
Нужны деньги детям? Плачущим, что не хватает денег на новенькое Феррари?
показати весь коментар
17.12.2021 13:22 Відповісти
Меня интересует просто,зелю и ко будут вешать на ёлке и каштанах,уже в этот отопительный сезон или дотянут как то петляя до следуещего отопительного сезона? ,привет от порохоботов зебилам...
показати весь коментар
17.12.2021 15:05 Відповісти
Самый большой привет сторонникам клоуна от кучмистов!
показати весь коментар
18.12.2021 00:02 Відповісти
Как говорил януковощ "терпила должен терпеть, потому что он терпила!"
Зелохи, это он про вас говорил)))
показати весь коментар
17.12.2021 20:01 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 