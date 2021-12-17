"Нафтогаз" не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, - Вітренко. ВIДЕО

У НАК "Нафтогаз України" не вистачить надовго власного ресурсу, аби покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку наразі платить населення. Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"За останній рік - за один тільки рік! - ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна - 8 грн. При тому, що ринкова ціна - 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, - це все ресурс НАК "Нафтогаз". Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення - ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону", - зазначив Вітренко.

Посадовець сказав, що за таких високих цін "Нафтогаз" довго не зможе покривати різницю.

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"Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати", - сказав Вітренко.