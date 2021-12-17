У разі військового вторгнення РФ в Україну проти неї будуть запроваджені найбільш жорсткі та безпрецедентні санкції, - Кулеба. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У разі військового вторгнення Росії в Україну проти неї буде запроваджено найбільш жорсткі й безпрецедентні санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Давайте чітко скажемо. У ЄС є консенсус, зокрема його підтримують Німеччина, Франція та інші країни, що у разі військового вторгнення Росії в Україну, нової хвилі вторгнення проти неї, буде запроваджені найбільш жорсткі та безпрецедентні санкції. Питання лише в тому, чи доводити наразі до Росії повний перелік цих наслідків, чи все ж таки зберігати можливість для діалогу з нею на цьому етапі. Але дискусії про це, карати Росію чи не карати у разі агресії проти України – немає. Однозначно карати! Щодо цього повне порозуміння", - заявив Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 у четвер увечері.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.
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Але ж найбільша для них загроза має бути тут, в Україні, а її нема, бо є ви.
Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?
В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.
Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.
Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.
У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.
І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.
У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.
Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
"Отключение от SWIFT" Наверное было бы больно, если бы РФ заранее об этом варианте не предупредили пару лет назад. И за это время РФ вполне к этому варианту подготовились. Со SWIFT деньги перечислялись в течение часа, а без него будут перечисляться в течение суток. Смертельно? - Нет. Больно? - Нет. Просто неудобно.
"Заморозка СП-2". Обращает на себя хитрожопая формулировочка "заморозка". Не расторжение всех договоров. Не аннулирование разрешений на прокладку и эксплуатацию. Не демонтаж. ЗАМОРОЗКА. Как в том анекдоте: Чувствую что меня имеют. Не пойму как ...
Кроме того. Газпром прекрасно работал и без СП-2. Для него это просто будет означать лишние 1,5 млрд.$/год за транзит через Украину. Что для бюджета РФ - капля в море.
"Жестокие и беспрецедентные санкции" говорите ... Ню, ню.
RT DE не имеет прав на вещание в Германии, заявил немецкий надзорный орган
8 утра по Берлину - RT объявляет, что открыли вещание на немецком языке (Мария Захарова лично едет поздравлять, злорадство и ликование). 10:30 по Берлину - YouTube закрыл новый аккаунт RT Deutschland. Это примерно как молотком по выскакивающим головам.
Короче, не только youtube, но и с сербскими спутниками у RT ничего не выйдет. Местный медиа watchdog Medienanstalt Berlin-Brandenburg заявил ОстВест, что не считает наличие сербской лицензии на вещание достаточным основанием для трансляции RT De в Германии.
Извините что я повторяюсь, но Америка и Англия видят ,что деньги идут на дороги ,а не на Армию и пока только сожалеют, сожалеют и будут готовы когда юго восток Украины отойдёт Московии
Кулеба ці кляті кацапськи собаки вже давно напали і вторглись, ще в 2014 році!!!!!
Чи це цензор так подає????
Ви хоч заголовки правильно писати колись навчетесь?