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Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу": сміявся із жартів про себе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та главою свого Офісу Андрієм Єрмаком прийшов на запис новорічного "Вечірнього кварталу". У деяких номерах актори пародіювали і самого Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Концерт розпочався у Палаці "Україна" увечері у четвер. Про це повідомив телеграм-канал "КП в Украине", передає Цензор.НЕТ.

Разом із президентом у першому ряду сиділи перша леді Олена Зеленська та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Концерт розпочався після 20:00, одразу після прибуття глави держави. Глядачам оголосили, що у залі сидить президент і розпочали виступ із номера про нього. Президент та перша леді сміялися, пишет телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Юрій Великий голосом Зеленського: "Як же я радий знову опинитися у цьому залі, скільки глядачів. Давно такої кількості людей без плакатів я не бачив".

Юрій Ткач: "Цікаво, якщо я розслабляю живіт, гудзик, що вистрілив, буде вважатися замахом на президента?"

Олена Кравець: "Значить, Монатику ти заслуженого артиста дав, навіть дав Потапу, а нам ні. Може, це якась стара образа?"

Голосом Зеленського: "А що якщо після президентства, років через сім, зняти серіал, як простий президент стає великим артистом у простому гумористичному шоу та рятує його від краху?".

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Зазначається, що пропускали на концерт як завжди, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було. На концерті виступали Монатик, Софія Ротару та Тіна Кароль. Це був другий знімальний день. У середу на концерті новорічного "Вечірнього кварталу" російський гурт "Мумий тролль" заспівав у дуеті з Надею Дорофєєвою та Іваном Дорном. 

Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт Вечірнього кварталу: сміявся із жартів про себе 01
Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт Вечірнього кварталу: сміявся із жартів про себе 02
Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт Вечірнього кварталу: сміявся із жартів про себе 03
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Топ коментарі
+107
До чого ж бридкі пики....
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17.12.2021 08:41
+86
Пир во время чумы. Он и ещё такой же зал моральных уродов.
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17.12.2021 08:42
+83
Чета зеленских: зеля, ленка и Елдак
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17.12.2021 08:43
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про себя-любимого шутки ниже плинтуса не сочиняет...только милые, беззлобные....а где ж шутки на тему Ермака который по факту им управляет? где шутки про вертолет МЧС на днюху Ермака?? где шутки на тему посаженых не за что Антоненко/Кузьменко/Дугарь, отсидевших в сизо пару лет? Как там насчет шуток кортежа зенелоха который уже длинеее чем у овоща был? а должен был вроде ездить на велосипеде...как насчет шуток о отдыхе 7 раз в год?? Буковель/Оман/Турция итд?
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17.12.2021 16:03 Відповісти
в стране бардак, зашквар за зашкваром, провалина вакцинация, закупки оборонпрома, отопительный сезон, разворован бюджет, задолженности по пенсиям, зарплатам и т.д а это малоПИД,,,роское, енино нарко-Чмо на концерты ходит
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17.12.2021 16:08 Відповісти
Ти забув дописати, що в "стране" ще є: ліси, автомобільні дороги і залізниці, міста і села, моря і ріки... і придурки на кшталт тебе.
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Дегенерат ЗЕБильный!!! на границе 150тыс армия козломордых, а твой засцанный нарик ржет с себя любимого и когда тебя кикол под жопу выкинут на Х,,й из хаты "моторола" ты закукарекаешь по другому...
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17.12.2021 16:31 Відповісти
Ти , напевне один з тих, кого у нас доволі багато... Якщо стільки козломордих стоїть на кордоні, кидай бавитися клавіатурою, бери косу(вила) і прямуй до їм назустріч. А не займайся словоблуддям.
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17.12.2021 16:42 Відповісти
Кикол!!! вытащи Хер люськи арестович из пасти и не пытайся блеснуть тем, чего у тебя быть не может...
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17.12.2021 17:58 Відповісти
Вот ты блещешь тем, что у тебя есть.
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17.12.2021 20:02 Відповісти
Молодець, якщо сміявся із жартів над собою!
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17.12.2021 16:10 Відповісти
Не буду я дивитися це відео, дякую...
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17.12.2021 16:16 Відповісти
И шо это кто то ещё смотрит???
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17.12.2021 16:19 Відповісти
Интересно, а в койку с женой оно тоже Дерьмака берет?
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17.12.2021 16:30 Відповісти
Да и не только его одного...
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17.12.2021 18:16 Відповісти
А його похорони там показували?
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17.12.2021 16:50 Відповісти
Прочитал: Зеленский с супругой Ермаком...
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17.12.2021 17:13 Відповісти
"Зеленский с супругой и Ермаком пришел..." Источник: https://censor.net/ru/v3305735


Неправильный заголовок, должно быть:
ермак со своим песиком и его ******...
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17.12.2021 17:19 Відповісти
Тьху,пля... Гидко дивитись.
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17.12.2021 17:35 Відповісти
Смеялся с себя и хорошо.
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Где жена Ермака? Почему не пришло?
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17.12.2021 17:54 Відповісти
Ссаныч делал пародии на президентов.. Теперь он сам президент-пародия ..
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17.12.2021 17:55 Відповісти
Кому что, а вот клоуну, лишь бы хихоньки, да хахоньки, на другое он больше не способен. Кто на что учился.
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17.12.2021 18:22 Відповісти
Сьогодні на фронті один загиблий і один ранений...а цим манкуртам подавай ржаку. Ненавиджу цю зелену плісняву. В них не має ні чого св'ятого.
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17.12.2021 18:41 Відповісти
от андон
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17.12.2021 20:24 Відповісти
От там державного зрадника і ліквідувати треба було
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17.12.2021 20:47 Відповісти
Бывший министр здравоохранения сегодня рассказал - "Весь зал без защитных масок. Какое потом Зеленский будет иметь моральное право что либо говорить про Ковид. А после концерта резко подскачет уровень заболевания в Киеве".
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17.12.2021 20:55 Відповісти
Зеленский женат на Ермаке, Ленка для прикрытия. Так же как Буданов женат на Гогиашвили. Лично я абсолютно не против ЛГБТ, но нужно об этом честно заявлять. Неиспользовать женщин как прикрытие.
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17.12.2021 20:55 Відповісти
дійсно.. вже й на "власний" квартал без свого "президента" не може прийти
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17.12.2021 23:08 Відповісти
под боком армия парашки, топливо не закуплено, уголь не закуплен... а оно сидит ржот
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17.12.2021 20:57 Відповісти
А на фронті воїн загинув...
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17.12.2021 21:21 Відповісти
як на мене то йому вже не дуже смішно, почав усвідомлювати що це тупо....
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17.12.2021 23:06 Відповісти
а чё, жизнь удалась
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18.12.2021 00:05 Відповісти
малороси сміялись...
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18.12.2021 00:38 Відповісти
Сегодня одного защитника Украины убили, а второго ранили. А у зеленой твари праздник. 73%, это на вашей совести.
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18.12.2021 00:41 Відповісти
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18.12.2021 01:02 Відповісти
не сурьйозно - зовсім.
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18.12.2021 01:15 Відповісти
Мед, гімно і гвозді...
П..да близенько
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18.12.2021 04:26 Відповісти
а текст "жартів" був узгоджений зі ЗЕрмаком? Бо ж раніше завжди узгоджували!
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18.12.2021 04:55 Відповісти
Два хитрожопых и их профура. Зебильная семья. Ну, типа шведской...
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18.12.2021 07:28 Відповісти
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