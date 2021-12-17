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Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В кулуарах Верховної Ради Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом Івана Стецького виконує камерний концерт.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10:00, але ті народні депутати, які вже прийшли до парламенту, виходять послухати музику та знімають оркестр на телефони. Оркестр має виконати "Щедрик" Миколи Леонтовича в обробці Маршала Файна та Другу симфонію Максима Березовського.
Сьогодні народні депутати в останнє в цьому році збираються в сесійній залі на чергове пленарне засідання. Наступне пленарне засідання відбудеться 25 січня.
Топ коментарі
+19 Ksenia VB
показати весь коментар17.12.2021 09:54
+14 Вольный Каменьщик
показати весь коментар17.12.2021 10:01
+10 Андрей Гальченко 3d9520ab
показати весь коментар17.12.2021 09:56
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За деньги людей себе там концерт устроили, мразота
Слугам жидокацапів ганьба!
а только 17 декабря - нормальным еще 2 недели работать до нового года
и три недели после (до 24 января когда слуги начнут подтягиваться в сессионный зал...такие загорелые на океанских пляжах и задумчивые про судьбинушку народную)
https://www.youtube.com/watch?v=KxD-hF_Ix9w
І під Щєлкунчіка Чайковсього Слуги уродів йдуть на канікули щоб віддихати без "табу"