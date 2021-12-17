Контракти на постачання вакцин проти COVID-19 для третього щеплення підписано, - Ляшко. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до бустерної дози вакцини, але її проведення ще не на часі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Очільник МОЗ нагадав, що бустерна доза вакцини захищає конкретну людину додатково. Саме тому з понеділка, 13 грудня, було дозволено додаткову дозу для "імуноскомпроментованих людей", тобто людей зі зниженим імунітетом.

"Ми хочемо захистити всіх людей - хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей (старше 18 років) - 40%. Наша мета - 70%", - нагадав Ляшко.

Однак, він запевнив, що бустерна доза для всіх українців обов’язково буде.

"Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові. Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 млн доз, на 2023 рік - ще 25 млн доз", - сказав голова МОЗ.

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