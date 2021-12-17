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Контракти на постачання вакцин проти COVID-19 для третього щеплення підписано, - Ляшко. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до бустерної дози вакцини, але її проведення ще не на часі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Очільник МОЗ нагадав, що бустерна доза вакцини захищає конкретну людину додатково. Саме тому з понеділка, 13 грудня, було дозволено додаткову дозу для "імуноскомпроментованих людей", тобто людей зі зниженим імунітетом.

"Ми хочемо захистити всіх людей - хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей (старше 18 років) - 40%. Наша мета - 70%", - нагадав Ляшко.

Однак, він запевнив, що бустерна доза для всіх українців обов’язково буде.

"Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові. Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 млн доз, на 2023 рік - ще 25 млн доз", - сказав голова МОЗ.

Читайте: Українців почали вакцинувати додатковою дозою проти COVID-19: Щеплення отримали вже 14 осіб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
бабло пфайзера пабіділо здоровий глузд.
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17.12.2021 10:13
+5
Контракты подписаны...оффшоры подготовлены...откаты потекли...
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17.12.2021 10:15
+5
один раз на все життя вакцинували ще в совку, а тепер гейтси і ротшільди будуть вас вакцинувати по 3-4рази кожен рік. до тих пір поки ви не перетворитесь в рослину без власного імунітету і з кучою хвороб.
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17.12.2021 10:30
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на 2023 рік - ще 25 млн доз
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17.12.2021 10:12 Відповісти
Все, що ви хотіли знати про вакцинацію, але боялись запитати:

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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17.12.2021 10:37 Відповісти
Будемо сподіватися, що вакцинувати прийдеться лише один раз на рік.
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17.12.2021 10:13 Відповісти
один раз на все життя вакцинували ще в совку, а тепер гейтси і ротшільди будуть вас вакцинувати по 3-4рази кожен рік. до тих пір поки ви не перетворитесь в рослину без власного імунітету і з кучою хвороб.
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17.12.2021 10:30 Відповісти
Лол. Гейтсы, ротшильды.. Залайканый такими же ботами. Платят за лайки? И для сведения- при совке, чтоб ты знал, велась карта прививок, спроси у своей мамки, если не родила тебя в 14 в постсовке под пермью. И посмотри сколько их там и сколько раз их повторяли.
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17.12.2021 15:12 Відповісти
пшел к **. матери. чьмо ...баное.
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17.12.2021 18:40 Відповісти
Этот бот сломался, несите другого. Этому подложите асбест под жопу, а то табурет пропалит
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18.12.2021 09:39 Відповісти
бабло пфайзера пабіділо здоровий глузд.
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17.12.2021 10:13 Відповісти
Контракты подписаны...оффшоры подготовлены...откаты потекли...
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17.12.2021 10:15 Відповісти
От же ж мерзота; але чому вся правоохоронна система самоусунулася від арешту цього Ляшка, Шмигаля та лохдауна з усією його свитою? Ви хочете аби 2/3 народу поставало каліками? Ви, високосидячі, повинні розуміти, що наслідки будуть і в дітях, і онуках - до 4-го покоління! Це ж генно-модфікуючі людину дослідні препарати!!! Якщо ви не зробите вштрикування в своїх дітей, то потім ваша дитина може одружитися на вштрикнутій особі і ви матимете хронічно хворих онуків, можливо навіть інвалідів від нароодження.
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17.12.2021 10:21 Відповісти
Правоохоронна система вона по-перше вже давно усунулася від виконання своїх прямих обовязків, а по друге це елементарні бюджетніки, слуги системи, якою б вона не була, тому можна сказати, що вони не усунулися, а вони в темі, приймають участь і грають свою роль.
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17.12.2021 10:25 Відповісти
Ляшко напоминает Манджосова. Тот ещё украинец.
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17.12.2021 11:08 Відповісти
Манжосов??!! То ты сильно завернул. Будь попроще, пиши про масонов и изменение ДНК. Такие посты больше лайкаются. Мож на мивину седня заработаешь
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17.12.2021 15:19 Відповісти
Генна модифікація. Омг. Це вже навіть не смішно. Да давай вже про гадзилу с колайдера, давненько не було
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17.12.2021 15:15 Відповісти
ГМО у кожну хату!
Дайош Халка в кожен під'їзд
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18.12.2021 22:57 Відповісти
Ублюдок цей є, а про степанова ублюдка ви вже напевне і забули, а вони свою справу роблять далі. Інтернет, ЗМІ, продажні чиновники та дебільне населення прекрасні інструменти для проведення "пандемій".
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17.12.2021 10:22 Відповісти
В 1996 году компания Pfizer назначила экспериментальный препарат в рамках клинических испытаний 200 детям в Нигерии, не сообщив родителям, что их дети являются объектами эксперимента. 11 детей умерли, многие другие пострадали от побочных эффектов.
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17.12.2021 10:27 Відповісти
З 32 вакцин, розроблених Пфайзером не було жодної відносно бездоганної - всі з великими побічними діями.
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17.12.2021 10:35 Відповісти
Рукожопы, сэр !
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17.12.2021 11:07 Відповісти
Наприклад? Чи ляпнув у калюжу і задоволений?
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17.12.2021 15:22 Відповісти
Копай глубже. Пфайзер сотудничал с аненербе с 1939. Вместе с фашистами проводили эксперементы над людьми)
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17.12.2021 15:24 Відповісти
Цікаво, через кілька років почнеться викриття проекту "Пандемія"? Через 5, 10, 20?
Структури на зразок "Вікілікс", "Анонімус" теж ніхто не відміняв ..
Думаю, може покоління ще встигне побачити голівудські блокбастери про початок пандемії, на зразок тих, які Голівуд вже почав знімати про російсько-українську війну...
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17.12.2021 10:35 Відповісти
Напевне почнеться нова пандемія швидше ніж викриття організаторів цієї.
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17.12.2021 10:38 Відповісти
Аби щось подібне побачити, треба обрати на посаду президента, а також і до ВР, представників народу, які відстоюють закони і Конституцію. Але тут їх називають "антиваксерами" і затирають будь-яку інформацію про цих провідників. ЦЕНЗОР теж в темі з олігархатом - на чиїсь гроші таки має існувати...
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17.12.2021 10:39 Відповісти
Я мав на увазі викриття проекту у планетарному масштабі. Ясна річ, з України викриття не почнеться.

Цікаво, чи триватиме цей проект після 2924 році?
Справа в тому, що 2024 році - вибори навого голови ВОЗ
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17.12.2021 11:28 Відповісти
Ждите страшилок в СМИ, скоро на всех мировых экранах!
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17.12.2021 10:37 Відповісти
В начале все кричали:"дайте нам пфайзер", теперь как-то по-другому. Вакцина-она потому вакцина, что должна защищать от заражения. Все другое- обман и детский лепет
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17.12.2021 11:00 Відповісти
А она от заражения не защищает - она ОБЛЕГЧАЕТ протекание.
С облегчением, ужаленные !
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17.12.2021 11:05 Відповісти
Ты хоть принцип действия вакцин изучи. Хотя за копейки умный человек врядли будет ботом работать
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17.12.2021 14:26 Відповісти
УРАААА!!
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17.12.2021 11:04 Відповісти
 
 