МОЗ закупить ще один препарат проти COVID-19 - "Молнупіравір". ВIДЕО
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16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю препарату проти коронавірусу "Молнупіравір".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.
"Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, що потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - повідомив він.
Комаріда зазначив, що препарат "Молнупіравір" випускають у формі пігулок, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.
"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби", - зазначи Комаріда.
Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація.
Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.
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У квітні 2020 року колишній керівник Управління з передових досліджень та розробок біомедичних досліджень США Рік Брайт виступив із заявою, в якій виявив занепокоєння з приводу фінансування подальшого розвитку молнупіравіру у зв'язку з тим, що подібні на молнупіравір за хімічною структурою препарати мають мутагенні властивості (можуть пошкоджувати ДНК).[3] Попередня компанія, яка займалась дослідженням препарату, «Pharmasset», відмовилась від нього. Генеральний директор DRIVE Джордж Пейнтер заперечив ці твердження, зазначивши, що проводились дослідження токсичності молнупіравіру, які надані регуляторним органам США та Великої Британії, які дозволили продовжити дослідження безпеки препарату для людей навесні 2020 року. Також у цей час DRIVE та «Ridgeback Biotherapeutics» заявили, що планують майбутні дослідження безпеки препарату для тварин.[4]
Мутагенные свойства молнупиравира были подтверждены с помощью HPRT-теста на клетках CHO-K1: было показано, что β-D-N 4-гидроксицитидин оказывает мутагенное действие на клетки дозозависимым образом (до 3 мкМ), предположительно, через соответствующую дезоксирибонуклеозидную форму[15].
це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ=вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!!
То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!