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ліки (729) Комаріда Олександр (12)

МОЗ закупить ще один препарат проти COVID-19 - "Молнупіравір". ВIДЕО

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16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю препарату проти коронавірусу "Молнупіравір".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

"Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, що потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - повідомив він.

Комаріда зазначив, що препарат "Молнупіравір" випускають у формі пігулок, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби", - зазначи Комаріда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ

Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.
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Топ коментарі
+8
Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
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17.12.2021 11:22
+5
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:50
+3
Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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17.12.2021 11:28
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Мені не надто подобається ось це:
У квітні 2020 року колишній керівник Управління з передових досліджень та розробок біомедичних досліджень США Рік Брайт виступив із заявою, в якій виявив занепокоєння з приводу фінансування подальшого розвитку молнупіравіру у зв'язку з тим, що подібні на молнупіравір за хімічною структурою препарати мають мутагенні властивості (можуть пошкоджувати ДНК).[3] Попередня компанія, яка займалась дослідженням препарату, «Pharmasset», відмовилась від нього. Генеральний директор DRIVE Джордж Пейнтер заперечив ці твердження, зазначивши, що проводились дослідження токсичності молнупіравіру, які надані регуляторним органам США та Великої Британії, які дозволили продовжити дослідження безпеки препарату для людей навесні 2020 року. Також у цей час DRIVE та «Ridgeback Biotherapeutics» заявили, що планують майбутні дослідження безпеки препарату для тварин.[4]
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17.12.2021 11:14 Відповісти
так вони й того добиваються - зробити всіх ГМО!
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17.12.2021 11:26 Відповісти
Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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17.12.2021 11:28 Відповісти
И там дальше по тексту еще интереснее...но ты почему то постеснялся это скопировать...

Мутагенные свойства молнупиравира были подтверждены с помощью HPRT-теста на клетках CHO-K1: было показано, что β-D-N 4-гидроксицитидин оказывает мутагенное действие на клетки дозозависимым образом (до 3 мкМ), предположительно, через соответствующую дезоксирибонуклеозидную форму[15].
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17.12.2021 11:30 Відповісти
Что поделать, стесняюсь я всю Википедию на Цензор перетаскивать...
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17.12.2021 11:33 Відповісти
Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
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17.12.2021 11:22 Відповісти
Вечные болезни человечества так до сих пор и не лечатся, но как только появился новый "кормилец" медицины и властей так прорыв за прорывом, открытие за открытием и болтушки и колёса, а самое главное, правила поведения - ну все для " хворающих". Но "кормилец" так и не уходит, а вечные болезни убивают в тишине.
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17.12.2021 11:31 Відповісти
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:50 Відповісти
Таблетки это совсем другое дело. Глубоко генетику не портят.
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17.12.2021 12:00 Відповісти
Ради такого дела, и прикупить не жалко
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17.12.2021 12:01 Відповісти
А для когось ця "пандемія" стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить. Баба Юля зараз нігті гризе від заздрощів порівнюючи "пандемію" під час її премєрства з теперішньою.
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17.12.2021 12:12 Відповісти
У меня мозг вышибает: мало того что смоделированная ими вирусная мРНК не является вакциной по классике, так они ещё колют людей мРНК по третьему,. ...пятому разу!
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ=вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!!
То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!
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17.12.2021 13:15 Відповісти
Ти вірусолог, чи імунолог? Більше всього диваний експерт А саме смішно, що ти не знаєш що від грипу вакцинують кожен рік..
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18.12.2021 01:18 Відповісти
Сидите в локдаунах и ограничениях, пока нет вакцины или лекарства. Мы не можем рисковать не привитыми - сидите в ограничениях. Ах, уже почти 100% привито? Нет, мы ничего не отменяем, пришел новых штамм и может случиться ужасное. Сказки нанизываются как бусы на нить...
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17.12.2021 13:19 Відповісти
Замминистра здравоохранения ??? Рожа быдлана и пропойцы , судя по ублюдочной бородке- фанат Гоги .
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17.12.2021 15:46 Відповісти
 
 