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відпочинок (210) Різдво (227) Арахамія (1000) Слуга народу (2544)

"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі таких Арахамія назвав курорти Єгипту та Туреччини. 

Відео PavlovskyNews

Дивіться також: Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
К себе, в Абхазию пердуй, бибизяна мохнатая.
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17.12.2021 12:15
+55
Де цю мавпу знайшли?
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17.12.2021 12:14
+54
Нормальних? Народних? От ****...
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17.12.2021 12:14
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Пусть едут в один конец все слуги, главное назад не пустить, народ сам справится, без этих самих слуг.
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18.12.2021 06:40 Відповісти
А свои курорты слабо организовать.
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18.12.2021 06:41 Відповісти
Это в Израиле что-ли?
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19.12.2021 00:53 Відповісти
в Карпатах полно курортов.
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20.12.2021 00:10 Відповісти
гібон тупорилий
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18.12.2021 08:37 Відповісти
Чепухамія не дивує. взагалі.
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18.12.2021 09:43 Відповісти
срані говноїди. сподівають, максимум, через пару років, ця мавпа і усе зелене кодло буде відпочивати десь в нормальній народній колонііі.
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18.12.2021 10:02 Відповісти
Все менше часу лишається до того часу коли зіллються в екстазі ЗЕтварини і ОПЗЖопці.
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18.12.2021 10:18 Відповісти
Правда,Зе нужно так умудриться собрать такое шобло агрохимий,гигишвилий,безмозглых и т д. в одну зебригаду во главе с "найвеличнишем" швондером-Же ,нормальный захочет- не сможет!
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20.12.2021 10:58 Відповісти
Какая мерзкая харя у этого маланца.
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18.12.2021 10:48 Відповісти
Кирилівка,я радий за тебе
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18.12.2021 11:22 Відповісти
Арарюрик с обезьяника
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18.12.2021 13:47 Відповісти
Побрейтесь Арахамия и галстук купите!
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18.12.2021 14:15 Відповісти
Вірно каже. Нащо дивитись фільми з Марлен Дітріх, коли є "чудова" Любов Орлова?

А якщо коротко, то не вий*буйтесь, а слухайте "Валянки".
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18.12.2021 17:11 Відповісти
арахамія - жива тварина
не треба глузувати з цієї істоти - природа її створила.
але чому 73 дупоголових вирішили, що це найкращій з них?!
бо воно розумніше за 73
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18.12.2021 17:17 Відповісти
Правельно його Шустер назвав недорозвинутим.
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18.12.2021 17:55 Відповісти
Абизяна о себе уже в третьем лице говорит
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18.12.2021 19:45 Відповісти
Я звичайно не прихильник арахамії , але от що подумав : маркс, енгельс, лєнін , сталін - всі вони якесь гамно будували , а не камунізм . Рештки лєніна взагалі треба викинути з мавзолею на помойку , а в мавзолей покласти рештки верблюда , бо настоящий камунізм - на єгипетському курорті . Заплатив трошки грошей , прилетів в будь яку пору року і маєш камунізм . Шкода тільки що 7 - 10 чи 14 днів . Літаки цього року літали в Єгипет , як маршрутки . Зубожілий народ рвався в комуністичний рай Шарма і Хургади , де тепле море і все включено .
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19.12.2021 00:36 Відповісти
Фу , мерзкая рожа , 💩
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19.12.2021 09:43 Відповісти
Иван Шумейко ,у нас очень дорого , мы предпочитаем Кипр, Бухарест , Прагу
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19.12.2021 09:48 Відповісти
Чел явно считает что Турция и Египет для быдла. На нем только красного пиджака нет.
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19.12.2021 10:37 Відповісти
101 километр для всех желающих видпочити нормально...
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19.12.2021 12:09 Відповісти
вывозить деньги из страны, когда у нас такой дикое отрицательное сальдо внешней торговли? ума палата.
сам в гавнотурциях и быдлоегиптах отдыхай
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19.12.2021 12:50 Відповісти
Так Агрохімія в цих краінах і відпочиває 😀
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19.12.2021 14:49 Відповісти
С такім хлєбалом і без мізків , нада атдихать на абхазії.
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19.12.2021 13:09 Відповісти
Заметьте, этот мохнатый обезьян не востребован больше нигде в мире, а в Украине (за счёт украинцев) он - «политический деятель», мне кажется мы сами позволяем зверушкам очень многое
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19.12.2021 19:55 Відповісти
сухумская макака намекает, что прибарахлившимся не стоит откровенно светить награбленное и "отдыхать" на Фиджи, на Гавайах и тд
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19.12.2021 15:18 Відповісти
.

ця кацапо-кавказська ЗеБiльна мавпа - це просто блювотне на нiжках...
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19.12.2021 16:14 Відповісти
Пшел вон, бомжара. на историческую родину. Украинцы долго соображают, но когда разберутся, сколько и чего ты у них накрал, то возмездие малым не покажется...
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19.12.2021 16:50 Відповісти
Мля, даже смотреть на эту рожу неприятно….
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19.12.2021 18:51 Відповісти
Між іншим, москалі організували прекрасні п'ятизіркові курорти в Абхазії. Чому б вам, пане Арахамія, не махнути на відпочинок туди. Підтримати, так би мовити, історичну батьківщину...
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19.12.2021 18:56 Відповісти
Дуже гармоніює зі словами Луценка який щось казав про можливості пересічних українців відпочивати на якихось там островах.
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19.12.2021 19:14 Відповісти
А в Авдіївці не хочеш відпочити ? Замінити когось із військових на пару днів ?
Боже-Боже,які вони,блін,кончені на всю голову. Ніщо не цікавить ,окрім відпочинку. Переробилися,*****.........
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19.12.2021 19:49 Відповісти
Бабла натирили- чого б і не порозкошувати.
Як народ відпочиває, а як його слуги...
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19.12.2021 19:51 Відповісти
Да, собственно, никто в Украине и не сомневается: для депутатов дом родной - это Европа, курорты Египта и Турции. А Украина всего лишь офис по зарабатыванию бабла и получению откатов.
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19.12.2021 19:53 Відповісти
Теория Дарвина наоборот, говорящая обезьяна раздает советы космического масштаба
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19.12.2021 21:35 Відповісти
Как же хорошо, что с аж с абхазии, страны нонейм завезли нам гарил.
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19.12.2021 22:15 Відповісти
Та що там - продав собаку і ти в дамках.

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19.12.2021 23:17 Відповісти
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19.12.2021 23:18 Відповісти
...скоро, каждый пенс (и не только) сможет попасть в Народные Курорты/ Эдемские сады... это Точно. Благодаря заботе Партии и Правительства
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20.12.2021 04:36 Відповісти
интересно - только мне одному этот чел похож на престарелого и сильно потрепанного жизнью Чипполино? небритая физия, голова капелькой и хохолок наверху... я, конечно понимаю, что у партии "слуга какого-то нетутошного народу" это может быть самый "фотогеничный" из всех них чувак, но неужели среди диджеев, свадебных фотографов и тамадей не нашлось более представительного по внешности? с интеллектом там, по-ходу, у всех одинаково, но хоть по внешности? пацанчик изо всех сил хочет выглядеть солидным политиком, но лично меня разбирает неудержимый смех при взгляде на эти потуги
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20.12.2021 09:55 Відповісти
А нехилое погоняло Чиполлино… а у спикера - Караба
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20.12.2021 12:23 Відповісти
Карабас.
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20.12.2021 12:24 Відповісти
На нарах будешь отдыхать ублюдок
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20.12.2021 10:09 Відповісти
А людям ты дала мразь возможность заработать на отдых работая в Украине?
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20.12.2021 10:15 Відповісти
Зарплата монтажника локальной сети киевстар не более 5-10 тыщ грн ...10 кране редко...в средем около 7...
Можно с такой зарплатой на курорт поехать????
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20.12.2021 10:17 Відповісти
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