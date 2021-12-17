"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі таких Арахамія назвав курорти Єгипту та Туреччини.

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