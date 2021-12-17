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"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі таких Арахамія назвав курорти Єгипту та Туреччини.
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Топ коментарі
+66 Ostap Bender c683cd52
показати весь коментар17.12.2021 12:15
+55 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар17.12.2021 12:14
+54 Gal
показати весь коментар17.12.2021 12:14
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Будь ласка, зачекайте...
А якщо коротко, то не вий*буйтесь, а слухайте "Валянки".
не треба глузувати з цієї істоти - природа її створила.
але чому 73 дупоголових вирішили, що це найкращій з них?!
бо воно розумніше за 73
сам в гавнотурциях и быдлоегиптах отдыхай
ця кацапо-кавказська ЗеБiльна мавпа - це просто блювотне на нiжках...
Боже-Боже,які вони,блін,кончені на всю голову. Ніщо не цікавить ,окрім відпочинку. Переробилися,*****.........
Як народ відпочиває, а як його слуги...
Можно с такой зарплатой на курорт поехать????