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ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Біля будівлі Верховної Ради на вул. Грушевського відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Цензор.НЕТ
Коли учасники акції протесту ФОПів хотіли пройти по вул. Грушевскього, їм перегородили дорогу правоохоронці. ФОПівці почали запалювати фаєри та дудіти в дудки. Після чого почалася штруханина між мітингувальниками та правоохоронцями, яка переросла в бійку.
Фото: Цензор.НЕТ
Топ коментарі
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показати весь коментар17.12.2021 13:00
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Будь ласка, зачекайте...
2. РРО не зло, зло трутни которые поступившее бабло распиливают.
3.Лимиты увеличили итак нормально + вроде еще планируют приподнять, поэтому страшного ничего нет.
4.РРО уже в смарт ввели + бесплатно гос.программы есть, трудностей нет.
5.Штрафы в самом начале минимальны,есть время освоится,меньше чем за маску или прививку (абсурд конечно).
6.Всебудедобре
1. 12 000 товара, ввести все в кассовый аппарат - ошибки точно будут, нет спец чела на это. штраф?
2. В смарте? а выдержит ли система мега увеличение участников? Вечер - отчет - глючит система - штраф?
3. Это - Упрощенка ? точно?
4. Игорь Валерьевичу с марганцевыми рудами - вот ему хорошо - ни копейки не платит!!!
5. Ты дебил зеленый, и у тебя , посмотришь - не будет все добре! Пионер гельмитный...
РРО не зло, зло те кто бабло пилит, и такие отсталые биланы как ты
+ ты тут лозунгами валишь как активист-комсомолец, так бравенько уличаешь всех вся... А сам то кто - свадебный фотограф? Или бариста? Может масажист? Или как наркогогишвилия - без образования и ни дня не работал?
Ты вообще не соображаешь что именно ты тут нарыгал, и про что именно я тебе тут написал....... Адьё, дифективный...
безмозглая шавка, нульовка-бот - это пишет человеку, что долго на форуме! Тупая ты скатина, в тебе нет ничего человеческого...ты просто грязь на ботинках нашей Украинской Истории.
И да , - куда приехать - поговорить с тобой за жизнь?
чмо. а ты реально себя считаешь - недостижимым? ))))
Ну, как знаешь, чмо... как знаешь...
17 ч. ·
Це якийсь тотальний кабздець.
Поки країна опускається у все більшу яму, Зеленський зі своїм Єрмаком відвідав концерт Кварталу. Наржався досхочу. Обличчя ледь не луснуло. Подивіться на нього…
Газ - мінус.
Економіка - мінус.
Безпека - мінус.
Електроенергія - мінус.
Зовнішні відносини - мінус.
Демократія - мінус.
Зате «квартал» - плюс.
Дом і зРАДА - плюс.
Корупція - плюс.
Путінізація - плюс.
Чим ще зайнятись президенту воюючої країни, якщо не висіти на кварталі та ржати зі всієї країни.
Сміятись над всіма нами. І плювати нам межи очі.
Ось він - головний «достойник» країни. Радіємо і плескаємо…
и будет вам счастье!