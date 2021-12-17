ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Верховної Ради на вул. Грушевського відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Цензор.НЕТ

Коли учасники акції протесту ФОПів хотіли пройти по вул. Грушевскього, їм перегородили дорогу правоохоронці. ФОПівці почали запалювати фаєри та дудіти в дудки. Після чого почалася штруханина між мітингувальниками та правоохоронцями, яка переросла в бійку.

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Фото: Цензор.НЕТ