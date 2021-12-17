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"Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
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"Слуга народу" Микола Тищенко розповів журналістам про те, що на його новорічному столі обов'язково буде сало.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвав сало харчовим індикатором українства, а себе - "генетично налаштованим українцем".
"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде стовідсотково. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смаколик: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко.
"Звісно їсть. Я знаю. Я замголови фракції і знаю все", - відповів "слуга" на питання про те, чи Зеленський їсть сало.
Топ коментарі
+32 Ptyburdukov
показати весь коментар17.12.2021 14:34
+26 Dust
показати весь коментар17.12.2021 14:23
+25 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показати весь коментар17.12.2021 14:12
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На хвилинку. Україна і сало,яке по *********** ціні.
Жестяк жестяний.
Колян облонский, твои гены 100% НЕ УКРАИНСКИЕ. Там явно что то подмешали. Залезь на дерево,сам знаешь какое,посмотри на своих потомков..... -очень удивишься.
1.45 €/килограмм
Надо отвязывать эти кацапские ассоциации "украинцы - это сало", "беларусы - это картошка",
"европейцы это лгбт".
Зато русские - это ***** пушкин, соль земли и защитники веры православной.