"Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко розповів журналістам про те, що на його новорічному столі обов'язково буде сало.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвав сало харчовим індикатором українства, а себе - "генетично налаштованим українцем".

"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде стовідсотково. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смаколик: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко.

"Звісно їсть. Я знаю. Я замголови фракції і знаю все", - відповів "слуга" на питання про те, чи Зеленський їсть сало.

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