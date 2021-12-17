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Зеленський (17456) сало (8) Слуга народу (2544) Тищенко Микола (291)

"Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

"Слуга народу" Микола Тищенко розповів журналістам про те, що на його новорічному столі обов'язково буде сало.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвав сало харчовим індикатором українства, а себе - "генетично налаштованим українцем".

"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде стовідсотково. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смаколик: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко.

"Звісно їсть. Я знаю. Я замголови фракції і знаю все", - відповів "слуга" на питання про те, чи Зеленський їсть сало.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди скучили за мною. Хочуть бачити нормальних", - "слуга народу" Тищенко про можливу участь у кулінарному шоу на телеканалі "ДОМ". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
- Ничего не поделаешь, - серьезно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот!
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17.12.2021 14:34
+26
Боже, яке воно дурне !
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17.12.2021 14:23
+25
то сало, которое по 65 грн?
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17.12.2021 14:12
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Тепер,коли всі дізнались що зелена кодла генетично налаштована на сало воно ще більше виросте в ціні...
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17.12.2021 16:59 Відповісти
Так уже мінімум 150 ! Ще чуть-чуть і до 250 дійде.
На хвилинку. Україна і сало,яке по *********** ціні.
Жестяк жестяний.
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19.12.2021 21:13 Відповісти
Боже, Коля такую херню несёт. Хотя он просто на приколе.
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17.12.2021 17:01 Відповісти
Бубочка жрет сало? Так это-же на кошерно, может и удавиться.
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17.12.2021 17:03 Відповісти
Налаштований довбойоб запроданець.
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Ты генетически настроенный идиот
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17.12.2021 17:32 Відповісти
Схоже,що це єдина ознака українства, але ніяк патріотизму.
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17.12.2021 17:36 Відповісти
Так кожен, *****, москаль любить українське сало.
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17.12.2021 17:37 Відповісти
Йдуть на екскурсії із санаторіїв по селам, то на ринках сало, шовдарь та сири купують - оздоравліваются...
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17.12.2021 17:41 Відповісти
Коля растёт над собой! По ходу он, вместо слова "генетично" должен был сказать, в духу Хфёдоровича, слово - "генетально"........
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17.12.2021 17:47 Відповісти
Дебіл. Це і все,що можна сказати без застосування ненормативної лексики.
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17.12.2021 17:49 Відповісти
Карочє, я вам всьо сійчас расскажу! Коля- каклєта хочє внєдріть своїх надувних тьоток! Може йому за цих тьоток хтось відстьобує, а може він їх тупо любіть, але це неважливо. Здорове населення України хоче ,щоб бубачкі з каклєтами були десь поза Україною! Вони тут зайві!
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17.12.2021 18:48 Відповісти
Хреново Коля выглядит. Такое впечатление как будто после передоза или сильного будуна.
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17.12.2021 23:46 Відповісти
Почему после, во время )))
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18.12.2021 09:22 Відповісти
Украинский народ ждёт когда на его новогодний стол подадут баланду.
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18.12.2021 09:05 Відповісти
генетично налаштований український неандарталець - тупикова гілка розвитку. помилка природи.
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18.12.2021 10:04 Відповісти
Да шо ты такое лепишь, идиот???
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18.12.2021 11:07 Відповісти
Я кардинально рекомендую всім тьолкам, які йому дають, зав'язати свої маточні труби на морський вузо
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18.12.2021 18:30 Відповісти
І от такі істоти керують європейською державою-ЖАХ!
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18.12.2021 18:57 Відповісти
Идиот генетичний.
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18.12.2021 22:56 Відповісти
Генетично налаштований ублюдок
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19.12.2021 11:35 Відповісти
Звичайно. Коля - котлета.
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19.12.2021 12:05 Відповісти
Уже тошнит от этой ассоциации сала с Украиной.НЕМЦЫ ЖРУТ САЛО! У них оно называется шпик.После покушения на Бисмарка, следователь во время допроса боевика Фердинанда Коген-Блинда ел сало, что позволило боевику стянуть у следователя нож и покончить с собой.ВЕНГРЫ ЖРУТ САЛО.Даже породы свиней есть венгерские.Паприка и сало - символы Венгрии.Продолжать можно бесконечно...
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19.12.2021 18:02 Відповісти
Та хто б його не жрав, сало-це український продукт. Ну не може він стільки стояти апріорі.
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19.12.2021 21:24 Відповісти
Слышь ты генетичный, передай главному, что мы не довольны и будем роптать! Да, так роптать, что выборы вы проиграете с генетичным треском!
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20.12.2021 05:43 Відповісти
Тищенко:" Я генетично налаштований Українець"

Колян облонский, твои гены 100% НЕ УКРАИНСКИЕ. Там явно что то подмешали. Залезь на дерево,сам знаешь какое,посмотри на своих потомков..... -очень удивишься.
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20.12.2021 08:31 Відповісти
Продаем сало свиное 3 4 см напрямую из Испании

1.45 €/килограмм
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20.12.2021 10:19 Відповісти
Дегенерат. Украинцы - это не сало. Причем здесь сало? Можно быть украинцем и не есть сала годами.
Надо отвязывать эти кацапские ассоциации "украинцы - это сало", "беларусы - это картошка",
"европейцы это лгбт".
Зато русские - это ***** пушкин, соль земли и защитники веры православной.
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20.12.2021 10:36 Відповісти
генегетический дебил, дополнительно зомбированный козлячей пропагандой.
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20.12.2021 11:34 Відповісти
Скорботно що демократію в Україні перетворюють на охлократію особи навіть без уявлення про совість, розумову і етичну культуру мислення під проводом лідера, з не менш вражаючими чеснотами...
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20.12.2021 12:17 Відповісти
Говна вам на лопате а не сала
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20.12.2021 12:43 Відповісти
А чого Ви цькуєте дебіла?! Він не винен. Його обрали, за нього голосували.
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20.12.2021 15:54 Відповісти
Сало українське дуже ********** ці продажні слуги кремля. А Україну не любят зовсім, вона для них повія.
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08.01.2022 08:09 Відповісти
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