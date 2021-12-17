Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку: ЗМІ з'ясовували, чому СБУ не звернула увагу на можливе російське громадянство заступника голови МВС. ВIДЕО
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Спецперевірка закріплена законом про державну службу та постановою Кабміну, а перевіряти кандидата можуть до трьох місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "5 каналу".
"Якщо подивитися зараз на ті питання, які дає спецперевірка, то Гогілашвілі всім їм відповідає. Тому що там немає наприклад, що Служба безпеки, наприклад, зобов`язана перевірити в нього подвійного громадянства", - пояснює голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова.
Зазначається, що спецперевірку проходять чиновники перед призначенням на державну службу. Йдеться про високі посади з підвищеним корупційним ризиком. Це президент, прем'єр-міністр, міністри, їхні заступники та деякі інші.
"Залучають правохоронні органи, СБУ, поліції, і перевіряють цю особу на судимості, на причетність до криміналу. Очевидно, що в умовах агресії Російської Федерації, повинні перевіряти співробітники департаменту контррозвідки на якісь зв'язки з агресором", - розповів колишній член атестаційної комісії при МВС України Роман Сініцин.
Спецперевірка закріплена законом про державну службу та постановою Кабміну. Перевіряти кандидата можуть і до трьох місяців. Служба безпеки, МВС та Мін'юст стежать - щоб кандидат не збрехав про факти з біографії, перевіряють дані про освіту, майно. В анкеті є й питання про зв'язки з іноземними державами. Якщо спецперевірка виявить брехню в анкеті - про це повідомляють правоохоронцям. А в посаді відмовляють. Та закон працює не для всіх.
"Керівник сказав, що я хочу бачити цю людину на посаді. Людину призначають на посаду, а потім заднім числом готують матеріали нібито він вже три місяці проходить перевірку. Цю практику треба категорично припиняти", - зазначив генерал-майор Служби безпеки, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.
Спецперевірку проходив і ексзаступник міністра економічного розвитку та колишній голова митниці - Максим Нефьодов. Тепер називає її недосконалою. Бо перевіряють кандидатів поверхнево. А ключові моменти, як от допуск до державної таємниці, припускає, ухвалюють нагорі.
"Чому у Служби безпеки не виникло питань до Гогілашвілі й до чуток про його можливе російське громадянство? "5 канал" запитав про це СБУ. Чекаємо на відповідь. Є й питання до спецталона, який засвітив ексзаступник міністра перед патрульними. Хоча на такий талон мають право лише оперативники. А заступники міністра, як і сам міністр, - якщо виконують оперативне завдання. Тобто працюють під прикриттям", - йдеться в матеріалі.
За словами заступника генпрокурора Миколи Голомши, видають ті талони частіш за все статусно.
Водночас поліцейські, які потрапили у скандал із Гогілашвілі, нині продовжують нести службу на Донеччині. А от про публічну подяку чи премію від керівництва для капітана поліції особливого призначення "Київ" Костянтина Васенкова та старшого сержанта Євгена Довгалюка, кажуть у МВС, поки що не йдеться.
Будь ласка, зачекайте...
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
І де в моїх дописах ви знайшли щось подібне до вашого висновку, 'Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується."
Терпіти не можу маніпуляторів і брехунів. Бувайте.
А раніше деактивоана *******; або сволота.
- Гогі, ти кто ?
- Я муж известный наркоторговец и муж Машки-у-ЗЕленского
- Вау !Гогі перевірку пройшов успішно
десь так
Баканов- 95 кватрал.
Гогілашвілі-Левченко- 95 квартал.
рукі прочь!
хто протів бубачкі - прідатіль!
3 ч. ·
Зеленський після величезного скандалу
і тиску «звільняє» громадянина РФ Гогілашвілі з МВС.
Вдуймайтесь в цей сюр.
Мусимо подякувати чи як?
Чи можливо маємо спитати у Зеленського за всі призначення, які він здійснив за 2.5 років?
Може хай відповість як цей орденоносець взагалі став на свою посаду.
Варто запитати як депутатом став Турхін
і чому його покривають після ДТП з 6(!!) постраждалими.
А ще корупціонер Юрченко, ґвалтівник Іванісов, януковичівські Тататор
і Демченко, русскоміровець Бужанський,
а ще Брагар, Герус, Дубінський…
Можна й далі перераховувати.
Тільки Зеленський не відповість.
Бо це він привів цих осіб і плюнув нам
всім в обличчя. Це вім всадив у теплі
крісла найгірших кого тільки можна було.
І тепер ми маємо бути вчячні за умовне «звільнення» Гогілашвілі?
Ні. Допоки буде ця влада і цей президент, ми спостерігатимемо одне і те саме.
Бо риба гниє з голови.
Коли там наступний зашквар?
Думаю завтра щось буде нове.
100%. Чекайте.
Може прагення Зе створити державну авіаційну компанію в Україні - пов"язано з тим, що Пальчевський є і був засновником підприємства «Нова авіація України»? Тепер Пальчевского будуть фінансувати з наших податків?
Бубочку і на цей гачок підвісили? Пальчевський його шантажує "Президент - наркоман"?
Нагадую -Пальчевський-Українське громадянство набув у серпні 2009 рок
заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова,
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві,
, у віці 33 років, балотувався від «Партії любителів пива» до Думи РФ.
У 2010 працював першим заступником Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в Уряді Миколи Азарова,
Балотувався на пост Мера Києва, в 2019 на виборах підтримав Зеленського.
- А на подвійне громадство перевіряете кандитдатів у члени уряду?
- А це не передбачено.
-Тобто і громядяни РФ можуть призначені на посаду голови уряду України?
-А мені по цимбалам!
На сайті самої Ради вкладка "Команда" не відкривається
Я не розумію, як це. Людина за кордоном відбуває вирок у в'язниці (і одночасно проходить психіатричну експертизу). І у той же час керує реформами в Україні?
Як мінімум, тривала відсутність на робочому місці мала б бути підставою для звільнення.
По моєму, у цьому вся суть Вовиних реформ. Вони вже навіть видимість не створюють - https://t.me/nuts_roses/439
Тоді НАХЕРА цього конченного захищаєш????
ТРЕБА БІЛЬШЕ ГАНЬБИТИ, піднімати суспільний резонанс в ЗМІ проти таких вчинків уродів із "зеленої влади"!!! А НЕ ЗАХИЩАТИ конченних!!!
Тому що, ЯКЩО ТИ "таких" захищаєш - ЗНАЧИТЬ ти ТАКИЙ САМИЙ ЯК ТЕ БИДЛО!!!
Справу "ВАГНЕРІВЦІВ" - КОНЧЕННИЙ Єрмак Анд. ЗЛИВ путіну!!
ТОМУ Й НЕ ДИВНО, що такі УРОДИ КРИМІНАЛЬНІ - як Гогілашвілі працюють у "мвс"!!!
ТІЛЬКИ "ІМПІЧМЕНТ" зеленському, клоуну та наркоману (ВЖИВАЄ КОКАЇН, бо часто чухає ніс) - ПОКРАЩИТЬ СТАНОВИЩЕ в Україні !!!