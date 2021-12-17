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Голомша (11) Нефьодов (212) Сініцин Роман (37) Гогілашвілі (75) Устінова (110)

Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку: ЗМІ з'ясовували, чому СБУ не звернула увагу на можливе російське громадянство заступника голови МВС. ВIДЕО

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Спецперевірка закріплена законом про державну службу та постановою Кабміну, а перевіряти кандидата можуть до трьох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "5 каналу".

"Якщо подивитися зараз на ті питання, які дає спецперевірка, то Гогілашвілі всім їм відповідає. Тому що там немає наприклад, що Служба безпеки, наприклад, зобов`язана перевірити в нього подвійного громадянства", - пояснює голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова.

Зазначається, що спецперевірку проходять чиновники перед призначенням на державну службу. Йдеться про високі посади з підвищеним корупційним ризиком. Це президент, прем'єр-міністр, міністри, їхні заступники та деякі інші.

Читайте: "Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін

"Залучають правохоронні органи, СБУ, поліції, і перевіряють цю особу на судимості, на причетність до криміналу. Очевидно, що в умовах агресії Російської Федерації, повинні перевіряти співробітники департаменту контррозвідки на якісь зв'язки з агресором", - розповів колишній член атестаційної комісії при МВС України Роман Сініцин.

Спецперевірка закріплена законом про державну службу та постановою Кабміну. Перевіряти кандидата можуть і до трьох місяців. Служба безпеки, МВС та Мін'юст стежать - щоб кандидат не збрехав про факти з біографії, перевіряють дані про освіту, майно. В анкеті є й питання про зв'язки з іноземними державами. Якщо спецперевірка виявить брехню в анкеті - про це повідомляють правоохоронцям. А в посаді відмовляють. Та закон працює не для всіх.

"Керівник сказав, що я хочу бачити цю людину на посаді. Людину призначають на посаду, а потім заднім числом готують матеріали нібито він вже три місяці проходить перевірку. Цю практику треба категорично припиняти", - зазначив генерал-майор Служби безпеки, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС. ФОТО

Спецперевірку проходив і ексзаступник міністра економічного розвитку та колишній голова митниці - Максим Нефьодов. Тепер називає її недосконалою. Бо перевіряють кандидатів поверхнево. А ключові моменти, як от допуск до державної таємниці, припускає, ухвалюють нагорі.

"Чому у Служби безпеки не виникло питань до Гогілашвілі й до чуток про його можливе російське громадянство? "5 канал" запитав про це СБУ. Чекаємо на відповідь. Є й питання до спецталона, який засвітив ексзаступник міністра перед патрульними. Хоча на такий талон мають право лише оперативники. А заступники міністра, як і сам міністр, - якщо виконують оперативне завдання. Тобто працюють під прикриттям", - йдеться в матеріалі.

За словами заступника генпрокурора Миколи Голомши, видають ті талони частіш за все статусно.

Водночас поліцейські, які потрапили у скандал із Гогілашвілі, нині продовжують нести службу на Донеччині. А от про публічну подяку чи премію від керівництва для капітана поліції особливого призначення "Київ" Костянтина Васенкова та старшого сержанта Євгена Довгалюка, кажуть у МВС, поки що не йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандал з Гогілашвілі може мати страшніші наслідки ніж "вагнергейт". Підірвано всю систему підбору кадрів та систему держбезпеки, - Гарань

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Когось це здивувало? Хто проводив перевірку? Давайте далі звання прізвища. Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!
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17.12.2021 14:13
+27
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17.12.2021 14:24
+20
Чиї звання -призвіща?
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
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17.12.2021 14:45
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Когось це здивувало? Хто проводив перевірку? Давайте далі звання прізвища. Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!
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17.12.2021 14:13 Відповісти
- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - оправдывался Швейк,- нет ли у меня триппера. (с)
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17.12.2021 14:36 Відповісти
то что спецпроверка ничего не выявила говорит только о том, что управляет отделом спецпроверки, и все её сотрудники - являются действующими эфэсбешниками!
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17.12.2021 14:53 Відповісти
какая нафиг спецпроверка попадают люди в систему судов и прокуратуры откровенные с психиатрическими диагнозами сам знаю пару случаев..люди отстающие в умственном развитии про нарисованные дипломы молчу вообще это уже типа "норма" про нарисованные должности и типа стаж также молчу... я сам калека ивналид 2 группы и не скрывал это так вот по мне выявляли сразу пару вопросов и за спиной молча мол нет вы нам не подходите.. обычно превиалировало моя несговорчивость к компромиссам и непродажность как юриста и адвоката...и ЧЕСТНОСТЬ..да да у чиновников честность плохой тон моветон так сказать вот быть скотом ублюдком кидаловым мразью судимым во это наш человек... в прокуратуру декан на распределении просто лег поперек дороги потому что по его мнению дай мне должность в пркоуратуре и он т.е Я нас всех тут в юрфаке пересадит-- а знает он про наши делишки и взятки с азиров по 15 тысяч за место много фамилий.... и это времена СССР еще были..а что сегодня то вообще мне рисовали бумажку на должность судьи старт 70 тысяч долларов только за интерес а вообще когда мне озувучили цифры то волосы дыбом при Кучме посада стоила до 400 тысяч зеленкой если ты шел от мафии криминала общества ментов с прокурорскими или за тобой стоял нардеп или группа нардепов олигархи полуолигархи или группы финансов и банков крупных предприятий ты мог пройти на судью прокурора типа даром по конкурсу НО ТЫ СТАНОВИЛСЯ ИХ РАБОМ И ВЫПОЛНЯЛ ЛЮБЫЕ ИХ ПРИКАЗЫ.... ладно я как то и не думал хотя порой видя как ОПЕРАТИВНИК МИЛИЦИИ ПЕРЕД ТОБОЙ С ИНОЙ СТОРОНЫ СТОЛА ИМЕЯ ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА РАБОТЕ ВКАЛЫВАЕТ СЕБЕ КОКЛЕЙЛЬ И ЛОВИТ КАЙФ то становилось реально моторошно и страшно... про наши кадры.... ведь проверка обязана включать в себя не только картотеки но и сам образ жития человека семейный или нет поверьте- уж в системе права с 1981 года так что предмет темы знаю свомим ушами и глазами.... если баба судья-прокурор следачка... одинока она тебе за хороший секс если ты в ее желаниях... и удовольствие прямо на столе в кабинете вынесет ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРИГОВОР для тебя или твоего клиента проверено не раз.... меня пытались уложить...НО потом за отказ мстили мелочно и западло как делают это бабы мужики мстили если ты женщина девушка отвергла притязания и намеки.... все можешь увольнятся..карьеры не будет условия работы доведут до сумасшедствия или еще и подставят и посодют увы были и такие факты.... такие факты как то вообще не проверяются-- а ведь зря злая неудовлетворенная бабенка это капец везде и поломаные и не одна сотня тысячи!!!! судьбы... мужики если алкаш гнать в три шеи если еще и есть основания полагать что наркоман то и вовсе пшел вон.. проверять во всех казино игроман это алкаш и наркоша 2 в одном флаконе.. Родину продаст за рбмку водки дозу наркоты или списанный долг за полсекунды фактов вербовки в агенты таких валом в процентом отношении 50% дают.... почему это не проверяют не знаю.... а про интеллект ум умение аналитики сообразительности никто ведь не проверяет... выдают Диплом-- а там ведь дурак дураком -но есть диплом и точка.. вон у нас Зеленский ДЫПЛОМЫРОВАННЫЙ ЮРЫСТ А НА КАЖДОМ ШАГУ ЗАКОНЫ КАК ПОЛОВИЧЕК ДЛЯ НОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ИЛИ РУЛОН ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ и таких Зеленских наплодилось тысячив десятках и сотнях......
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17.12.2021 15:21 Відповісти
Правда. Крик душі. Підтримую.
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17.12.2021 15:27 Відповісти
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17.12.2021 17:53 Відповісти
Чиї звання -призвіща?
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
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17.12.2021 14:45 Відповісти
30 років так!
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17.12.2021 14:48 Відповісти
Ви стеверджуєте, що 2, 5 роки тому було так? То ви помиляєтесь. Якби було так, то уйло б вже 7 років тому стояло б на західному кордоні України.
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17.12.2021 15:03 Відповісти
Було так завжди. Тільки цей так, має принцип снігової кулі через безкарність! Коли ж у вас світогляд трохи розшириться?! Люди ви дуже часто мене, ні не дивуєте, а розчаровуєте.
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17.12.2021 15:14 Відповісти
У мене немає проблем ні зі світоглядом, ні з логікою. Саме тому я не терплю узагальнень, ще й прив'язаних до Українсьої незалежності.
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Якщо ви не бачити загальної картини, а бачите тільки її деталі, то це говорить не на вашу користь. Є люди які мають аналітичне мислення, а є такі, що мають синтетичне, а є ще такі, що мають і аналітичне і синтетичне разом.... Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується.
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17.12.2021 15:21 Відповісти
Людина, яка марить "Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!" в умовах повної зеленої окупації розповідає мені про аналітичне мислення? Ви серйозно?
І де в моїх дописах ви знайшли щось подібне до вашого висновку, 'Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується."
Терпіти не можу маніпуляторів і брехунів. Бувайте.
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Я не марю, прочитайте ще раз те що я сказав, я сказав так має бути в нормальній сильній державі. Де живуть розумні далекоглядні громадяни. Це заклик, лозунг. Так деякою мірою провокація до правильних дій. А ви все таки трохи однобокий. Бувайте.
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17.12.2021 15:36 Відповісти
Ви намагаєтеся одного злодія зробити світлішим чи темнішим за іншого через свою чи то примітивність чи то зацікавленість. А я кажу, що злодій він завжди злодій ким би він не був чи коли б він не був. От і все. І ніяких або чи але. Вам дійшло?
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Ви маніпулюєте, узагальнюючи. Кого з ким ви порівнюєте? Яких злодіїв, конкретно, призвіща.
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17.12.2021 15:32 Відповісти
хватит поучать Зебобик
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17.12.2021 15:39 Відповісти
непростий зебобік.
А раніше деактивоана *******; або сволота.
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17.12.2021 18:27 Відповісти
**** і сволота тут якраз ти і такі як ти виродки.
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17.12.2021 20:15 Відповісти
засохни, погань ти зелена
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17.12.2021 20:55 Відповісти
Мурло, ти дівчинка чи хлопчик, щоб я знав як тебе далі в гімно мокати?
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17.12.2021 21:01 Відповісти
Послухайте, що тут вже тепер розповідають "бувші" які бувшими, як вони ******* говорити, не бувають!!! Вони те ж саме робили. Тому авдієві конюшні вже так засрані, що тільки .......
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17.12.2021 14:52 Відповісти
перевірка Гогі:

- Гогі, ти кто ?
- Я муж известный наркоторговец и муж Машки-у-ЗЕленского
- Вау !Гогі перевірку пройшов успішно

десь так
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17.12.2021 15:00 Відповісти
Грош ціна таким перевіркам.
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17.12.2021 14:15 Відповісти
Наверное у него План был хороший
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17.12.2021 15:02 Відповісти
Яка перевірка та ті хто її проводив-такий й результат...
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Баканову будем-с "званіть по поводу єтого чєрта"?!
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17.12.2021 14:22 Відповісти
Бджоли проти меду.
Баканов- 95 кватрал.
Гогілашвілі-Левченко- 95 квартал.
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17.12.2021 15:20 Відповісти
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17.12.2021 14:24 Відповісти
Считайте, что вы нашли человека, который сдал "вагнеровцев".
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17.12.2021 14:26 Відповісти
в сдаче вагнеровцем неоднократно признавался сам главзебил
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17.12.2021 14:54 Відповісти
Цікаво, а як так можна провести перевірку, щоб не виявити судимість, російське громадянство і робота на депутата госдури Валеєва? А як можна брати на таку посаду людину, яка не має стажу роботи і не володіє державною мовою?
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17.12.2021 14:30 Відповісти
отвечаю...надо быть дружбаном Зе.
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17.12.2021 18:49 Відповісти
А навіщо вона -- ця перевірка, коли президент країни купує нерухомість в Криму, гастролює в Росії, дає вистави на окупованій частині України- в Горловці , де вбивають українців тільки за те , що вони мешкають в Україні ? Коли в уряді, ОП та Верховній Раді Гарцює 5 колона .
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Это означает, что вашу «проверку» вместе с «проверяющими» - в помойное ведро. Вот так и просачиваются всякие предатели и писюны.
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17.12.2021 14:32 Відповісти
Які службм така й перевірка...
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17.12.2021 14:40 Відповісти
Им некогда проверять гражданство и т.п. у кандидата - им надо кошмарить бизнес и рубать бабло !
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17.12.2021 14:46 Відповісти
Повірте, спецпровірку проводять дуже ретельно, але "свої" люди ідуть мимо сита.
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Верим-верим. Гогишвили не даст соврать
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17.12.2021 15:18 Відповісти
он прашол зеспєцправєрку!
рукі прочь!
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17.12.2021 14:55 Відповісти
Клички -воообще ватники конченые.Со всеми ручкались .И с авторитетами в криминале и их продолжением в Раде.Как они спецпроверку прошли,ума не приложу.
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17.12.2021 14:56 Відповісти
да, бубачка - істінний патріот
хто протів бубачкі - прідатіль!
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17.12.2021 14:58 Відповісти
Татьяна Радчук

3 ч. ·



Зеленський після величезного скандалу
і тиску «звільняє» громадянина РФ Гогілашвілі з МВС.

Вдуймайтесь в цей сюр.
Мусимо подякувати чи як?
Чи можливо маємо спитати у Зеленського за всі призначення, які він здійснив за 2.5 років?
Може хай відповість як цей орденоносець взагалі став на свою посаду.
Варто запитати як депутатом став Турхін
і чому його покривають після ДТП з 6(!!) постраждалими.
А ще корупціонер Юрченко, ґвалтівник Іванісов, януковичівські Тататор
і Демченко, русскоміровець Бужанський,
а ще Брагар, Герус, Дубінський…

Можна й далі перераховувати.
Тільки Зеленський не відповість.
Бо це він привів цих осіб і плюнув нам
всім в обличчя. Це вім всадив у теплі
крісла найгірших кого тільки можна було.

І тепер ми маємо бути вчячні за умовне «звільнення» Гогілашвілі?
Ні. Допоки буде ця влада і цей президент, ми спостерігатимемо одне і те саме.
Бо риба гниє з голови.
Коли там наступний зашквар?
Думаю завтра щось буде нове.
100%. Чекайте.
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17.12.2021 14:59 Відповісти
Зеленський не відповість, бо він дуже зайнятий - регоче на Кварталі-95. Навіть Єрмак сидить поруч і тільки посміхається, а того пре.
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17.12.2021 17:35 Відповісти
Хто проводив перевірку ? Геть на свіже повітря! Негайно призвища!
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17.12.2021 15:01 Відповісти
веселе Різдво намічається
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17.12.2021 15:06 Відповісти
А виних немає? ні Зеля, ні Каб мін,ні Аваков ,ні СБУ ,що ж клоунада продовжуєтся.
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17.12.2021 15:07 Відповісти
тю...верховный гоVнокомандувач до сих пор результаты анализа на наркоту не предоставил,а тут всего то зам...
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Важливо- результати аналізівЗе на наркоту тримає Пальчевський- саме в його Євролабі Зе аналізи здав. може за неразголошення цих результатів Зе йому 12 млн державних грошей на його персональне російськомовне шоу в державному ТВ каналу Дім дав?
Може прагення Зе створити державну авіаційну компанію в Україні - пов"язано з тим, що Пальчевський є і був засновником підприємства «Нова авіація України»? Тепер Пальчевского будуть фінансувати з наших податків?
Бубочку і на цей гачок підвісили? Пальчевський його шантажує "Президент - наркоман"?
Нагадую -Пальчевський-Українське громадянство набув у серпні 2009 рок
заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова,
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві,

, у віці 33 років, балотувався від «Партії любителів пива» до Думи РФ.
У 2010 працював першим заступником Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в Уряді Миколи Азарова,
Балотувався на пост Мера Києва, в 2019 на виборах підтримав Зеленського.
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17.12.2021 17:40 Відповісти
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17.12.2021 15:20 Відповісти
Значит те кто проводит эти проверки и есть "5 колонна"
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17.12.2021 15:22 Відповісти
Гогілашвілі проходить перевірку в СБУ.
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17.12.2021 15:25 Відповісти
Задают вопрос маршаллу СБУ:
- А на подвійне громадство перевіряете кандитдатів у члени уряду?
- А це не передбачено.
-Тобто і громядяни РФ можуть призначені на посаду голови уряду України?
-А мені по цимбалам!
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17.12.2021 15:25 Відповісти
На жаль 8 рік війни не змінив у чиновників ставлення до самої війни - хоча багато хто з них має статус учасника - але це не для того, щоб вони говорили нам про війну і як це небезпечно, і готувалися далі, а для отримання якихось пільг . Всі вони як загальновідомий мужик, якого грім змушує хреститися.
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17.12.2021 15:28 Відповісти
Оего спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает! И еще фотки с ОПЛОТом!
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Міхеіл Ніколозович Саакашвілі досі залишається головою Національної ради реформ. Принаймні, так вказано на сайті ВР.
На сайті самої Ради вкладка "Команда" не відкривається
Я не розумію, як це. Людина за кордоном відбуває вирок у в'язниці (і одночасно проходить психіатричну експертизу). І у той же час керує реформами в Україні?
Як мінімум, тривала відсутність на робочому місці мала б бути підставою для звільнення.
По моєму, у цьому вся суть Вовиних реформ. Вони вже навіть видимість не створюють - https://t.me/nuts_roses/439
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Он мыслями через астрал!
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17.12.2021 15:33 Відповісти
Той і Жиріновський міг пройти таку перевірку..
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17.12.2021 15:37 Відповісти
А судді хто ? Заніс лаве та й купив посаду.
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17.12.2021 15:37 Відповісти
Якщо Гогі пройшов спецперевірку- то як мінімум одне криміналльне провадження проти тих, ктоїї провів і затвердив. І ці особи мусять бути негайно звільнені за повну профнепридатність.
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17.12.2021 15:38 Відповісти
"спецпроверка" это специально не проверять? назначить потому что лох оманский повелел?
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17.12.2021 15:44 Відповісти
Питання щодо його російського громадянства потрібно задавати спочатку тим, хто видав йому український паспорт: міграційній службі України . Вони не мали права цього робити без виходу цього Гиги з російського громадянства і без екзамену з української мови. А спецперевірка мала встановити наявність у нього судимості. Варто тепер перевірити законність отримання ним вищої освіти у Львові. І тоді мабуть виявиться, що цей Гога з кандидатом в проффессори Ківою в одній бібліотеці "гризли граніт науки" і трохи недогризли.
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17.12.2021 15:53 Відповісти
Да что вы уцепились в этого Гоги. Попробуйте остановить доброго знакомого любого чиновника - не надо даже самого чиновника - какую речь вы услышите от них?
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17.12.2021 16:51 Відповісти
Хочеш влаштуватись "адвокатом НАРКОМАНА гогілашвілі" ???
Тоді НАХЕРА цього конченного захищаєш????
ТРЕБА БІЛЬШЕ ГАНЬБИТИ, піднімати суспільний резонанс в ЗМІ проти таких вчинків уродів із "зеленої влади"!!! А НЕ ЗАХИЩАТИ конченних!!!
Тому що, ЯКЩО ТИ "таких" захищаєш - ЗНАЧИТЬ ти ТАКИЙ САМИЙ ЯК ТЕ БИДЛО!!!
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17.12.2021 17:28 Відповісти
ЦЯ КОНЧЕННА "зелена влада зеленська" - НЕАДЕКВАТНА та НІЧОГО НЕ ВМІЄ !!! Кримінальні справи проти Порошенка, Стахіва Остапа, Софії Федини за наказом "НАРКОМАНА- зеленського" повідкривали ПРОТИ ПОРЯДНИХ ЛЮДЕЙ, А довести до вироку "КИШКА ТОНКА"!!!
Справу "ВАГНЕРІВЦІВ" - КОНЧЕННИЙ Єрмак Анд. ЗЛИВ путіну!!
ТОМУ Й НЕ ДИВНО, що такі УРОДИ КРИМІНАЛЬНІ - як Гогілашвілі працюють у "мвс"!!!
ТІЛЬКИ "ІМПІЧМЕНТ" зеленському, клоуну та наркоману (ВЖИВАЄ КОКАЇН, бо часто чухає ніс) - ПОКРАЩИТЬ СТАНОВИЩЕ в Україні !!!
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17.12.2021 17:24 Відповісти
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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17.12.2021 19:28 Відповісти
У каждого президента должен быть в команде человек как Кива.
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28.12.2021 21:40 Відповісти
 
 