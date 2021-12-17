УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15232 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
7 545 40
Голос партія (497) Єрмак Андрій (1229) Железняк Ярослав (390) Рудик Кіра (104)

Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Голос" прокоментували зміну керівництва, заявивши, що до цього причетний Офіс Президента.

Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора ми дізналися, що достатньо невідома людина з Дніпра подала позов в Печерський райсуд про скасування положення про фракцію "Голос". Сьогодні те, що ви бачите, що затягувалось пленарне засідання. Відбувалось через те, що був тиск на суддю, відповідно тиснув Андрій Єрмак і вся "рать" Офісу Президента для того, щоб в порушення строків отримати "ухвалу". Одразу якось так з'явилось, що Олександр Корнієнко отримав рішення фракції, яке я не підписував, Роман Костенко, який є заступником голови фракції, не підписував. Але проголошення того, що начебто Олександру Устінову та Юлію Коваленко призначити головою і заступником голови фракції", - сказав нардеп.

За його словами, відбувається порушення.

"Це один план про те, як хочуть своїх ручних нардепів поставити в керівництво однієї з фракцій. Чому це було зроблено? Тому що під час голосування за антиолігархічний закон, про зняття Разумкова в обмін на те, що Олександра Устінова та нардепи, які її підтримували мовчали щодо "вагнергейту", мовчали про офшори, про скандали із заступником голови МВС. Сьогодні було реалізовано цю ганебну ініціативу, спеціально тягнули час для того, щоб оголосити поки немає ні Стефанчука, ні Кондратюк", - продовжив парламентар.

Железняк розповів, що одразу після цього він з колегами по фракції підійшов до президії. 

"Дізналися декілька речей. По-перше, не було ухвалено момент оголошення. Він не мав це зробити, але багато колег підтверджують, а Олександр (Корнієнко. - Ред.) це спростовує, що це був особистий дзвінок від Єрмака. ... Я можу заявити про відверту спробу рейдерського захоплення Офісом Президента нашої фракції. Ми подаватимемо відповідні юридічні рішення. Наша позиція не зміниться. Якщо в Андрія Єрмака є якесь сподівання, що ми мовчатимемо про те, що він є зрадником, або в питаннях "вагнерівців" або в інших, то ми говоритимемо про це голосно, оскаржуватимемо ці рішення", - підсумував нардеп.

За словами голови партії "Голос" Кіри Рудик, справа з відповідним номером була зареєстрована в ОАСК буквально дві години тому.

"Ми бачимо, яким чином ОП намагається зняти голову фракції. Наразі жодних документів нам не надавали, тому ми бачимо, що це рішення виключно політичне і воно не має юридичної сили. Те, що сьогодні відбулося, це є злочин і за нього будуть відповідати", - додала вона.

У Facebook політсила повідомила: "Представники самопроголошеної групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом президента поставили ціль знищити партію і на основі фракції "Голос" будувати новий "патріотичний" політичний проект. Все було зроблено в кращих традиціях "портновщини" кінця 2000-х, коли подають позови, отримують нелегітимні ухвали і таким чином забезпечують рейдерське захоплення. Сьогодні депутати самопроголошеної "Справедливості" звернулися до ОАСКу з позовом для анулювання положення про фракцію політичної партії "Голос" і вже через дві (!) години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію".

У "Голосі" зазначили, що перший заступник голови Верховної Ради "навмисно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва і фіктивного рішення про зміну керівництва фракції в залі парламенту, яку йому ніяк не могли принести".

"Всю вину за рейдерське захоплення фракції ми покладаємо на Офіс президента, першого заступника голови Верховної Ради та колишніх членів партії - так звану групу "Справедливість". Величезним суспільно-політичном розчаруванням є те, що ті, хто побудували свою кар’єру на боротьбі за інституції і верховенство права, впали до найганебніших методів часів "портновщини", аби задовольнити свої амбіції", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, сьогоднівіце-спікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос".

Читайте: Трансляцію каналу "Рада" повернуть до попереднього вигляду: програми, яких не має бути, не транслюватимуться, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
власть ЗЕленых наперсточников... криворожская гопота превращает страну в подворотню ... при этом 23% упоротого стада до сих пор все это с повизгиванием хавает за обе щеки...
показати весь коментар
17.12.2021 15:32
+14
Зелень идет ва-банк. Ну-ну...
показати весь коментар
17.12.2021 15:22
+13
Нє понял - а хіба це не внутрішньо фракційна справа призначати своїх очільників? До чого тут якісь суди, якісь дзвінки? Що взагалі відбувається?
показати весь коментар
17.12.2021 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заскавчало цуциня....
показати весь коментар
17.12.2021 15:20 Відповісти
Чимось цей Желєзняк схожий на Ляшка і пєдіка одночасно.
показати весь коментар
17.12.2021 15:35 Відповісти
тобто на зеленського?
показати весь коментар
17.12.2021 15:50 Відповісти
Дивись як часто його виставляють на Цензорі. Догадайся, чія вона людина?
показати весь коментар
17.12.2021 16:10 Відповісти
Зелень идет ва-банк. Ну-ну...
показати весь коментар
17.12.2021 15:22 Відповісти
Боже слово каже-як судити ви,так судитимуть вас самих...
показати весь коментар
17.12.2021 15:25 Відповісти
Яка зелень? Оту гидоту Вакарчук зібрав і змився. Другий арлекін....
показати весь коментар
17.12.2021 15:26 Відповісти
власть ЗЕленых наперсточников... криворожская гопота превращает страну в подворотню ... при этом 23% упоротого стада до сих пор все это с повизгиванием хавает за обе щеки...
показати весь коментар
17.12.2021 15:32 Відповісти
Нє понял - а хіба це не внутрішньо фракційна справа призначати своїх очільників? До чого тут якісь суди, якісь дзвінки? Що взагалі відбувається?
показати весь коментар
17.12.2021 15:35 Відповісти
Купили не то 9, не то 11 дєпутанів. Це як з якого боку дивитися. В Жєлєзняка 9 голосів, в опозиції 11. А щоб змінити важдя треба 13 голосів. От і вся катавасія.
показати весь коментар
17.12.2021 15:38 Відповісти
Якщо ви такі чесні то і голосуйте по совісті , або питання в грошах , хто очолює партію той рулить потоками , а виборець розбереться
показати весь коментар
17.12.2021 15:38 Відповісти
А у Кіри Рудик в руках печатка партії, відповідно до якої вона звільнить всіх 11 з числа нардепів.
показати весь коментар
17.12.2021 15:43 Відповісти
Головне, з дєпутанів не вижене. Так що може ставити відтиск тієї печаті на власну дупіту.
показати весь коментар
17.12.2021 16:12 Відповісти
якраз за це мова.
показати весь коментар
17.12.2021 19:19 Відповісти
Як це відбудеться, на ваш"професійний" погляд?
показати весь коментар
17.12.2021 16:33 Відповісти
рішенням з'їзду, за входження в самостійне об'єднання "Справедливість". Такий закон.
показати весь коментар
17.12.2021 19:20 Відповісти
Як на мене "галас" своє віджив ще в зародковому стані. ККД- 0!!
показати весь коментар
17.12.2021 21:50 Відповісти
"Голос" - это про что... кроме поддержки вора Порошенки?

показати весь коментар
17.12.2021 15:54 Відповісти
ну, сейчас устинова на подсосе у клоуна. но ему того мало
показати весь коментар
17.12.2021 15:55 Відповісти
где дела? Ты трепло.
показати весь коментар
17.12.2021 16:01 Відповісти
Це ще і галас. Просто -галас! По-русски: бессмысленные вопли( возможно за деньги)!
показати весь коментар
17.12.2021 16:38 Відповісти
Ця скотоморда доведе ваш Волос Голос до зникнення. Та й чорт із вами - ви не дуже відрізняєтесь від "скотів наріду"...
показати весь коментар
17.12.2021 15:59 Відповісти
ці двоє самозваців ахметівських ніякого відношення до голосу не мають
показати весь коментар
17.12.2021 15:59 Відповісти
божечки, лічний званок ат єрмака!
шта может бить страшнєє?
показати весь коментар
17.12.2021 16:02 Відповісти
сталин тоже по регламенту был секретаршей партии... прикинь : почему не "Руководмтель партии"... не "лидер партии"...не "председатель", а генералный секретарь ? такой же мелкий параноик был...
показати весь коментар
18.12.2021 10:40 Відповісти
Финал плачевный для Зе-дЕрьмака все ближе!
показати весь коментар
17.12.2021 16:05 Відповісти
Мы с Тамарой ходим парой.))
показати весь коментар
17.12.2021 16:11 Відповісти
Зеля и её этническая банда - катализатор хаоса в Украине, зекомандА реализует план хйла пр руйнуванню делржавы стаей кремлёвских кротов с дурочкой-императрицей во главе или тОже засланкой Москвы.., бо у нас тут дебилами-экспериментаторами наголосовано..(
показати весь коментар
17.12.2021 18:37 Відповісти
Ну что, что это незаконно ? Кому ещё не понятно, что зеленые открыто ведут страну совок, где единственный закон - это беззаконие, а произвол придурков у власти заменяет верховенство права?
показати весь коментар
18.12.2021 10:26 Відповісти
Вот это как раз законно. До этого сменить руководство фракции можно было только 3/4 голосов, что цементировало Рудик и Железняка.
показати весь коментар
18.12.2021 18:09 Відповісти
3/4 голосов кого ? Парламента? Фракции ? Офиса президента ?
показати весь коментар
18.12.2021 19:41 Відповісти
Именно 14 из 20 голосов фракции, а не простого большинства. Нонсенс, который исправил суд.
показати весь коментар
18.12.2021 21:00 Відповісти
По минимуму оппозиции из-за этого западла не хватило голосов , чтоб помочь ФОПам... Зеля летит к 3.14-юлям в режиме принтера ...
показати весь коментар
18.12.2021 10:37 Відповісти
Смысл скулежа Железняка в том, что их с Рудик попытка рейдернуть фракцию не удалась. Простое большинство фракции будет определять, кого назначать руководителем. Так и должно быть в любой демократической стране.
показати весь коментар
18.12.2021 18:05 Відповісти
Шустрый -малый. Конкурент Ляшку.
показати весь коментар
18.12.2021 18:59 Відповісти
Суд може вирішувати такі питання?
показати весь коментар
18.12.2021 23:57 Відповісти
Здається тут дофіга зібралося представників 73% стада
показати весь коментар
19.12.2021 10:48 Відповісти
 
 