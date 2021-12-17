Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО

У фракції "Голос" прокоментували зміну керівництва, заявивши, що до цього причетний Офіс Президента.

Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Вчора ми дізналися, що достатньо невідома людина з Дніпра подала позов в Печерський райсуд про скасування положення про фракцію "Голос". Сьогодні те, що ви бачите, що затягувалось пленарне засідання. Відбувалось через те, що був тиск на суддю, відповідно тиснув Андрій Єрмак і вся "рать" Офісу Президента для того, щоб в порушення строків отримати "ухвалу". Одразу якось так з'явилось, що Олександр Корнієнко отримав рішення фракції, яке я не підписував, Роман Костенко, який є заступником голови фракції, не підписував. Але проголошення того, що начебто Олександру Устінову та Юлію Коваленко призначити головою і заступником голови фракції", - сказав нардеп.

За його словами, відбувається порушення.

"Це один план про те, як хочуть своїх ручних нардепів поставити в керівництво однієї з фракцій. Чому це було зроблено? Тому що під час голосування за антиолігархічний закон, про зняття Разумкова в обмін на те, що Олександра Устінова та нардепи, які її підтримували мовчали щодо "вагнергейту", мовчали про офшори, про скандали із заступником голови МВС. Сьогодні було реалізовано цю ганебну ініціативу, спеціально тягнули час для того, щоб оголосити поки немає ні Стефанчука, ні Кондратюк", - продовжив парламентар.

Железняк розповів, що одразу після цього він з колегами по фракції підійшов до президії.

"Дізналися декілька речей. По-перше, не було ухвалено момент оголошення. Він не мав це зробити, але багато колег підтверджують, а Олександр (Корнієнко. - Ред.) це спростовує, що це був особистий дзвінок від Єрмака. ... Я можу заявити про відверту спробу рейдерського захоплення Офісом Президента нашої фракції. Ми подаватимемо відповідні юридічні рішення. Наша позиція не зміниться. Якщо в Андрія Єрмака є якесь сподівання, що ми мовчатимемо про те, що він є зрадником, або в питаннях "вагнерівців" або в інших, то ми говоритимемо про це голосно, оскаржуватимемо ці рішення", - підсумував нардеп.

За словами голови партії "Голос" Кіри Рудик, справа з відповідним номером була зареєстрована в ОАСК буквально дві години тому.

"Ми бачимо, яким чином ОП намагається зняти голову фракції. Наразі жодних документів нам не надавали, тому ми бачимо, що це рішення виключно політичне і воно не має юридичної сили. Те, що сьогодні відбулося, це є злочин і за нього будуть відповідати", - додала вона.

У Facebook політсила повідомила: "Представники самопроголошеної групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом президента поставили ціль знищити партію і на основі фракції "Голос" будувати новий "патріотичний" політичний проект. Все було зроблено в кращих традиціях "портновщини" кінця 2000-х, коли подають позови, отримують нелегітимні ухвали і таким чином забезпечують рейдерське захоплення. Сьогодні депутати самопроголошеної "Справедливості" звернулися до ОАСКу з позовом для анулювання положення про фракцію політичної партії "Голос" і вже через дві (!) години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію".

У "Голосі" зазначили, що перший заступник голови Верховної Ради "навмисно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва і фіктивного рішення про зміну керівництва фракції в залі парламенту, яку йому ніяк не могли принести".

"Всю вину за рейдерське захоплення фракції ми покладаємо на Офіс президента, першого заступника голови Верховної Ради та колишніх членів партії - так звану групу "Справедливість". Величезним суспільно-політичном розчаруванням є те, що ті, хто побудували свою кар’єру на боротьбі за інституції і верховенство права, впали до найганебніших методів часів "портновщини", аби задовольнити свої амбіції", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, сьогоднівіце-спікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос".

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