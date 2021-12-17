Проєкт "Без цензури": Кротяча нора. Все про зв'язки Буданова, Гогілашвілі, брехню в документах і російський паспорт. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор цього крилатого вислову, вже колишній заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і чоловік секретарки президента, як виявили "Слідство.інфо", живе під одним дахом із головним розвідником країни Кирилом Будановим.
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" розкладає по поличках викриту самим же Гогілашвілі кротячу нору.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов мешкає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Всі разом вони мешкають у будинку, до якого має стосунок до бізнесмен, чиє ім'я фігурувало в кримінальних провадженнях про сплату податків.
Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України. І вже становлять загрозу здоровому глузду.
Будь ласка, зачекайте...
а пристрелить ведь могут и свои
а кто свои а кто чужие...
вот и пойми
наша служба и опасна и трудна
дай то Бог чтобы тебя потом похоронили
а не растворили в бочке с серной кислотой....
Или же это Гога имеет Буданова?
Гниды зелёные...
как и Бородатенькая бабушка - сперва Спаситель, а теперь - фууу, олигарх и предатель.
так и может быть тут. - типо ура, наконец то молодой и герой....
да и про Бурбу, извини, Лещенко, говорил что он тоже как бы и Чауса возможно вывозил и отделение "К" - это как ...... ну типо как "стая волков - мясоедов"(а Бурба типо мол вегетарианец, как его воспринимают(типо герой и очень честный ага)))
и да - ПАП тупо "пиарился", дав ей медальку. которая теперь осквернена Гадей. - кто-то был ранен и т.д. и получил такую же, а она - угробила солдат и ... то же самое, получила.