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Буданов (351) Гогілашвілі (75) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Кротяча нора. Все про зв'язки Буданова, Гогілашвілі, брехню в документах і російський паспорт. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор цього крилатого вислову, вже колишній заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і чоловік секретарки президента, як виявили "Слідство.інфо", живе під одним дахом із головним розвідником країни Кирилом Будановим.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" розкладає по поличках викриту самим же Гогілашвілі кротячу нору.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов мешкає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Всі разом вони мешкають у будинку, до якого має стосунок до бізнесмен, чиє ім'я фігурувало в кримінальних провадженнях про сплату податків.

Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України. І вже становлять загрозу здоровому глузду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Не тільки Гогілашвілі: хто ще проліз у владу через "Квартал"? ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Вони усі співробітники ФСБ. У них лише звання різні.
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17.12.2021 16:48
+16
Виявляється, (але не кажіть нікому це - сІкрет) у нас в країні не один Єрмак "шпійон" і не два - ЄрмакІЗеленський, а всі призначенці від зеленоіплісняви і самого ЗеВовіка.
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17.12.2021 16:39
+14
А жену этого Гоги.. Буданов шпилит вечером, после Зе?

Или же это Гога имеет Буданова?

Гниды зелёные...
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17.12.2021 16:48
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наша служба и опасна и трудна -- предать страну и вешать лапшу
а пристрелить ведь могут и свои
а кто свои а кто чужие...
вот и пойми
наша служба и опасна и трудна
дай то Бог чтобы тебя потом похоронили
а не растворили в бочке с серной кислотой....
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17.12.2021 16:35 Відповісти
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!!
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19.12.2021 09:57 Відповісти
Виявляється, (але не кажіть нікому це - сІкрет) у нас в країні не один Єрмак "шпійон" і не два - ЄрмакІЗеленський, а всі призначенці від зеленоіплісняви і самого ЗеВовіка.
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17.12.2021 16:39 Відповісти
Більш цікавлять зв`язки цього гогішвілі з найвеличнішим. Буданов то таке.
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17.12.2021 16:40 Відповісти
Вони усі співробітники ФСБ. У них лише звання різні.
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17.12.2021 16:48 Відповісти
Швидше не в ФСБ ,а в ГРУ ГШ РА.
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17.12.2021 17:26 Відповісти
А жену этого Гоги.. Буданов шпилит вечером, после Зе?

Или же это Гога имеет Буданова?

Гниды зелёные...
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17.12.2021 16:48 Відповісти
А що, було б краще, аби він "шпіліл" гогі чи навпаки? Краще, вже так, принаймні, природньо.
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17.12.2021 20:58 Відповісти
Швидше за все гога буданова. А жінка в ролі групи прикриття, щоб ніхто не здогадався і нічого поганого не подумав.
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18.12.2021 03:48 Відповісти
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
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17.12.2021 16:54 Відповісти
свингерский клуб прямо какой то )))))
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Предлагаю ВЕСЬ лохторат янелоха лишить гражданства Украины. Эта биомасса весьма токсична и бесполезна. Эта падаль проголосовала за уничтожение Украины!!! Сдохните! Сделайте хоть что-то полезное.
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17.12.2021 17:02 Відповісти
Одни скандалы каждый день с этим клоуном Зеленским!Надо уже с этим безобразием заканчивать!У Зеленского нет ни капельки чести,чтобы уйти досрочно самому,а ведь многих его избирателей подкупил именно этим!!!
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17.12.2021 17:08 Відповісти
Кротяча нора уклониста ссаныча .. должна быть залита бетоном!
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17.12.2021 17:24 Відповісти
Есть такая профессия - внедряться в жен вражеских агентов... А если Родина прикажет, то и в самих агентов...
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17.12.2021 17:27 Відповісти
Цирк на дроті. Навіть не знеш,як на все це реагувати...
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17.12.2021 18:09 Відповісти
А яка красуня дружина Буданова! )

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17.12.2021 18:34 Відповісти
🐴
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17.12.2021 19:04 Відповісти
Цікаво, то в неї природнє, чи набуте після ін'єкцій?
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17.12.2021 19:13 Відповісти
Зуби та ніс природні, а от губи навряд.
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17.12.2021 19:44 Відповісти
могла бы сыграть Щелкунчика...
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17.12.2021 19:34 Відповісти
красивые зубы ))))
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17.12.2021 21:58 Відповісти
Дуже! Але і ніс з губами не гірші.)
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17.12.2021 22:31 Відповісти
Как говорится, － В человеке все должно быть прекрасным: и кокарда и исподнее！😀😀
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19.12.2021 10:59 Відповісти
Господа хорошие, помогите пожалуйста понять, как этот молокосос в 35 лет стал генералом и руководителем такого ведомства? Ничего не понимаю.
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17.12.2021 21:57 Відповісти
Про Наполеона слыхали？ Такие случаи в истории нередкость😂😂😂
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19.12.2021 11:00 Відповісти
С Наполеоном - явная промашка у вас! Наполеон - гениальный руководитель, патриот, полководец! Даже сравнивать в Украине не с кем!
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20.12.2021 09:22 Відповісти
мне вот Гаденька вспоминается - сперва героиня, чуть ли не следы ее целовать все готовы, а потом - фууу, предатель.
как и Бородатенькая бабушка - сперва Спаситель, а теперь - фууу, олигарх и предатель.
так и может быть тут. - типо ура, наконец то молодой и герой....

да и про Бурбу, извини, Лещенко, говорил что он тоже как бы и Чауса возможно вывозил и отделение "К" - это как ...... ну типо как "стая волков - мясоедов"(а Бурба типо мол вегетарианец, как его воспринимают(типо герой и очень честный ага)))
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19.12.2021 12:25 Відповісти
А я сразу знал, что гаденька долбанутая на всю башку. Знакомый в миссии в Афгане служил и она там тоже была. Так она выкрала БТР и поехала к духам. Они ее скрутили, одели мешок на голову и привезли в расположение, сказали успокойте эту притрушенную, а то в следующий раз секир башка. Так что в плен к кацапам она могла таким же образом попасть по дурости и там ее уже потом и завербовали в тюрьме в расии.
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20.12.2021 14:32 Відповісти
так блин, писали же тут вроде даже шо она х.з. почему поехала на опочленцев, как будто по договоренности шоб захватили. более того - погибли солдаты, бросившиеся спасать эту..... существо.
и да - ПАП тупо "пиарился", дав ей медальку. которая теперь осквернена Гадей. - кто-то был ранен и т.д. и получил такую же, а она - угробила солдат и ... то же самое, получила.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
Кротячие уроды
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18.12.2021 00:00 Відповісти
Откуда в его возврасте имеется большой аналитический опыт руководить столь серьезной организацией?Разве только угодил где надо и кому надо?
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18.12.2021 09:19 Відповісти
Элементарно！Вот способ （я его называю китайско－корейским）как можно руководить большим ведомством, ничерта не смысля в конкретике. Главное, что бы вас поставили на вершину пирамиды ведомства. Первое－ требуете, чтобв все подчиненные преждоставили краткие отчеты о проделанной работе. Второе － требуете краткий план на ближайшее будущее с указанием дат этапов выполнения . УСЕ. ВСЕ ваши подчиненные загнаны в жесткие рабки СКЕДУЛА😀 Далее, вы только ДРЮЧИТЕ персонал за невыполнение плана （ну конечно жн с умным лицом профессионала）.😀😀😀😀Поверьте, все у вас будет идти ХОРТШО. Здесь главное － не стать ДУРАКОМ С ИНИЦИАТИВОЙ😀 Тогда все испортите. .....Правда, в этой системе, абсолютно необходима парочка настоящих профессионалов, кооторые будут все время находиться за вашей спиной. Берегите их, но не давайте им начать собственную игру😀😀😀😀И тогда, если вы руководили производством стиральных машинок, то прекрамно сможете руководить ЮжМашем.😀😀😀😀
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19.12.2021 11:21 Відповісти
ПыСы. Эта методика не годится для организации дела С НУЛЯ😀
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19.12.2021 11:25 Відповісти
недавно читал. это за рашку писано. но и тут тоже, Гоги подтвердит.
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21.12.2021 09:38 Відповісти
Боевые пита₽aсы🤢
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18.12.2021 12:09 Відповісти
Дно
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18.12.2021 12:56 Відповісти
Всі тут сміютьс і обурюються, а в державі, де народ обрав собі клоуна бо народу сало нудно жити, інакше й бути не може. Видовища маємо кожен день, ще б хліба на столі і плебеі будуть цілком задоволені, бо нащо плебеям чогось іншого, як не "пожрем -поржем"?
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19.12.2021 09:55 Відповісти
А сегодня, вечером, в нашем ЖЭКе лекция на тему, － ""Украина － страна контрастов""
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19.12.2021 10:53 Відповісти
люди дуже добре знають наскільки гнила влада
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20.12.2021 11:33 Відповісти
Помню как господин Бутусов пиарил этого Буданова, как тот как сайгак по крыму скакал от фсбшников. Выходит что его тогда завербовали и отпустили...
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20.12.2021 14:25 Відповісти
 
 