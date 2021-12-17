"Я - фаховий юрист. Я вірю документам і фактам", - Стефанчук відповів на претензії Железняка щодо зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд. ВIДЕО
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував голові фракції "Голос" Ярославу Железняку обговорити на окремій зустрічі ситуацію, що склалася після зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд Києва.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції в кулуарах парламенту, відповідаючи на претензії Железняка. Але у своїй відповіді Стефанчук наголосив на тому, що це внутрішньостатутна справа партії "Голос".
"Я з глибокою повагою ставлюся до кожного члена вашої фракції тому, що вважаю її справді проукраїнською і справді фаховою та якісною. Але мені видається, що ситуація яка склалася у вашій фракції і я постійно про це кажу, це питання вашої фракції. Не потрібно переносити внутрішні питання, внутрішні статутні питання вашої фракції на парламент тому, що це не правильно. Ми можемо зустрітися і обговорити це. Ви надали інформацію якою я не володію і тому я не можу приймати відповідні рішення. Я - фаховий юрист. Я вірю документам і я вірю фактам. І тільки після цього приймаю рішення. Я як голова парламенту відповідальний за кожного народного депутата, тому давайте зустрінемося пізніше. Ви до того часу зможете підготувати документи про які я не зна., і яких я не бачив і ми приймемо рішення яке буде правильним і не буде руйнувати парламентаризм", - заявив Стефанчук.
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криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
міник, що не може зліпити просте речення:" Тобі, личить моє кохання? дзякую дуже дзякую #ЙДІТЬУСРАКУ").
Все, що наживеш облизуючи Зе!Бень у могилу не забереш... І вигляд у тебе настільки не здоровий, що варто замислюватись про вічність.
Магнаты бросили партию на пол пути, слишком тяжкая ноша и все это как то непродуктивно. Взносов нет, лидеры зажали деньги после выборов. Певец свободы ушел первым.
Когда то известный герой, памятник которому стоит на углу Прорезной и Крещатика спрашивал главного концессионера - Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги ?
А здесь Устинова с подругами спрашивает Ермака - Андрей, когда мы будем делить наши деньги ?
Неужели новый памятник конссеционеркам будут строить ? если да, то пускай во Львове, там не одна плеяда им подобных собралась.