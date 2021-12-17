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Голос партія (497) Стефанчук Руслан (654) Железняк Ярослав (390) Печерський суд Києва (12)

"Я - фаховий юрист. Я вірю документам і фактам", - Стефанчук відповів на претензії Железняка щодо зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував голові фракції "Голос" Ярославу Железняку обговорити на окремій зустрічі ситуацію, що склалася після зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд Києва.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції в кулуарах парламенту, відповідаючи на претензії Железняка. Але у своїй відповіді Стефанчук наголосив на тому, що це внутрішньостатутна справа партії "Голос".

"Я з глибокою повагою ставлюся до кожного члена вашої фракції тому, що вважаю її справді проукраїнською і справді фаховою та якісною. Але мені видається, що ситуація яка склалася у вашій фракції і я постійно про це кажу, це питання вашої фракції. Не потрібно переносити внутрішні питання, внутрішні статутні питання вашої фракції на парламент тому, що це не правильно. Ми можемо зустрітися і обговорити це. Ви надали інформацію якою я не володію і тому я не можу приймати відповідні рішення. Я - фаховий юрист. Я вірю документам і я вірю фактам. І тільки після цього приймаю рішення. Я як голова парламенту відповідальний за кожного народного депутата, тому давайте зустрінемося пізніше. Ви до того часу зможете підготувати документи про які я не зна., і яких я не бачив і ми приймемо рішення яке буде правильним і не буде руйнувати парламентаризм", - заявив Стефанчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
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17.12.2021 16:31
+6
еще один урист)
криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
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17.12.2021 15:56
+5
"Ищу работу спикером в ВР - умею нагло врать и не краснеть." - стефанчук
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17.12.2021 16:50
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еще один урист)
криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
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17.12.2021 15:56 Відповісти
он кончал коммунальную бурсу в Хмельницком... какие законы вы о чем Зеля думает что вот так он возщьмет контроль над Радой дебил полный ему же конец был сказан по его же указу КСУ что НАРОД ЕДИНСТВЕНННЫЙ НОСИТЕЛЬ АБСОЛЮТНОЙ И ПОЛНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ А НЕ РАДА НАРДЕПЫ ПРЕЗИК ШТОПАННЫЙ ИЛИ ЕЩЕ КТО..могут помиловать могут и казнить..НАРОД.....
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17.12.2021 16:24 Відповісти
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17.12.2021 16:00 Відповісти
"Голос" партія-прости*утка і тому хто перекупить, той і буде ...її "танцювати". Бізнес є бізнес/business is business і нічого крім бізнесу.
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17.12.2021 16:02 Відповісти
Ну от чого всяка прокацапська нечисть так бистро **********,а ці,начебто,нормальні люди не можуть згуртуватись!
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17.12.2021 16:02 Відповісти
Классика украинских реалий. Всегда на этом горели.
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17.12.2021 16:11 Відповісти
велике, видно здалеку... Хрін там розберешся, ху із ху та за ким? Хто моральний авторитет- загадка, а АМОРАЛЬНІ- вдало *********** у мозочки через ТВ-оман. (свіжий приклад- коміник, що не може зліпити просте речення:" Тобі, личить моє кохання? дзякую дуже дзякую #ЙДІТЬУСРАКУ").
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17.12.2021 18:58 Відповісти
Юристи-спеціалісти по віджиму і рейдерству...
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17.12.2021 16:04 Відповісти
фаховий юморiст?
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17.12.2021 16:22 Відповісти
Я - профессиональный юрист.
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17.12.2021 16:30 Відповісти
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17.12.2021 16:31 Відповісти
Да какой ты юрист. Если вы через день нарушаете законы и коституцию. Свинья ты. дорвавшаяся до корыта.
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17.12.2021 16:35 Відповісти
А може ще й проФФесор?
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17.12.2021 16:44 Відповісти
"Ищу работу спикером в ВР - умею нагло врать и не краснеть." - стефанчук
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17.12.2021 16:50 Відповісти
Ох как же ахметовская шавка Железняк держится за власть! 😂 Узурпировал власть в собственной фракции, собраний Голоса не проводит, дабы не отправили в утиль, зато лазит по олигархическим медиа-помойкам и поливает дерьмом власть, при этом представляясь "главой фракции". Как это удобно! 😂
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17.12.2021 17:10 Відповісти
Скажи, маца повністю переварюється, чи ще тобі залишається трохи?
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20.12.2021 02:01 Відповісти
Не знаю. Никогда не пробовал. А ты хочешь попробовать? Переваренную. 😂 Обратись к Пете. Может, свезет.
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20.12.2021 10:39 Відповісти
Він ваховий решала.
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17.12.2021 17:39 Відповісти
Чмошник він фаховий...
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Лише не фаховий, а фаКовий. А далі - по тексту...
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17.12.2021 17:54 Відповісти
за фаховість у юриспруденції, нехай сперечаються адвокати, бажано у суді над тобою... А от за факапність та фактурність, можу і я.
Все, що наживеш облизуючи Зе!Бень у могилу не забереш... І вигляд у тебе настільки не здоровий, що варто замислюватись про вічність.
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17.12.2021 18:49 Відповісти
Не делайте трагедию в стиле Шекспира. Все здеся укладывается в детскую считалочку -раз два три четыре пять я иду искать....
Магнаты бросили партию на пол пути, слишком тяжкая ноша и все это как то непродуктивно. Взносов нет, лидеры зажали деньги после выборов. Певец свободы ушел первым.
Когда то известный герой, памятник которому стоит на углу Прорезной и Крещатика спрашивал главного концессионера - Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги ?
А здесь Устинова с подругами спрашивает Ермака - Андрей, когда мы будем делить наши деньги ?
Неужели новый памятник конссеционеркам будут строить ? если да, то пускай во Львове, там не одна плеяда им подобных собралась.
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17.12.2021 18:56 Відповісти
Пусть у себя в фракции разбираются,,,после того как Вакарчук дважды похерил своих избирателей,,,эта партия политический труп.
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17.12.2021 19:32 Відповісти
Железняк и Рудик давно не отражают большинство фракции Голос. Но сковырнуть их без суда было невозможно, так как они смогли по-тихому принять процедуру перевыборов руководства фракции требующую 2/3 голосов. Разумков их прикрывал, так как Рудик и Железняк голосовали по критическим вопросам как он хотел. Но увы, все меняется... Разумкову дали под зад и прикрывать проходимцев стало некому.
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17.12.2021 20:09 Відповісти
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18.12.2021 00:26 Відповісти
Да уж... Куда не тыкни - везде "фаховые юристы"...Ты ж с Бубочкой в КВН резался? Нуууууу, теперь понятно, какой ты "фаховый"...Специалист высокого профиля, 5лет по КВНам шибался , а потом получил диплом "фахового юриста". Это сродни " На заборе написано "х*й", а за забором его нет".
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18.12.2021 09:05 Відповісти
Ти жирна корумпована свиня.
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18.12.2021 13:04 Відповісти
Є тут в нас один фаховий преЗЕдент.
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19.12.2021 10:54 Відповісти
У НАС ВЖЕ Є ФАХОВИЙ ЮМОРИСТ НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
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19.12.2021 18:09 Відповісти
 
 