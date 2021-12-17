УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15123 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство
14 900 107
здоров'я (423) Польща (5173) заробітчани (466)

Хворіти в Польщі дорого, чекати прийому лікаря треба щонайменше кілька місяців, - український заробітчанин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Польщі навіть за наявності страховки чекати прийому профільного лікаря доводиться мінімум кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Заробітчанин Андрій Зеланс розповів: "Я живу у Великопольському, хотів потрапити до алергололога, щоби провести одну процедуру, деякі тести, скажімо так. Я обдзвонив усі лікарні у напрямку від мого сімейного лікаря та найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок – я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду до приватної клініки і плачу гроші".

"Дуже тяжко, розпухли пальці. Вказівний розпух і не згинається", – показує тимчасом свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Водночас, за статистикою Міжнародної організації з міграції, щорічно з України виїжджає щонайменше 3 млн трудових мігрантів. Та слід пам’ятати, що через роботу за кордоном можна назавжди втратити не лише здоров’я, але і пенсійний стаж.

Також читайте: Шахрайські фірми, прикриваючись ліцензіями, ошукують українських заробітчан, – розслідування

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Это рубрика "как ужасно в Польше, оставайтесь тут". Некоторые недалёкие люди, запуская этот мусор через СМИ, наивно полагают подобным образом остановить массовый отток украинцев за границу, не создавая альтернативы в Украине. Так же замечательно продавать продукцию по мировым ценам, а платить крепостным копейки, за что собственно и дворцы строятся и покупаются. Тему безопасности граждан Украины видимо и обсуждать не стоит, её просто нет и история с Гоги-барином это только в 357-й раз подтверждает
показати весь коментар
17.12.2021 17:07
+31
Ну,й навіщо,це інформаційне сміття?
показати весь коментар
17.12.2021 16:47
+24
Ясно, в сусідніх державах все погано, а особливо в Польщі, заробітчанин Андрій може підтвердити. Тому наш мазохістичний нарід голосує за дебілів і їде "бідувати" в Польщу)
показати весь коментар
17.12.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У них действительно есть такая ситуация. Но неотложку делают сразу. Допустим язва открытая. Или перелом, рассечение. С зубными делами там сложнее, но тоже можно решить. Большую часть препаратов там без рецепта купить не выйдет. В целом, они в правильном направлении движутся. Ценят профессию. И этот негатив, очень наивен. Нет смысла говорить о плохой Польше. Лучше говорить о наших закрытых районных и деревенских пунктах. О аптеках с 300% наварами. О брошенных инсулинщиках, и людей с патологиями. Я видел как Польша заботится об инвалидах, всячески задействует в работах (пусть даже бональная уборка.) А сколько транспорта с заниженым входом, а подъездов с лифтами и подъёмниками!! Вы (авторы) заказушники. "Зле"
показати весь коментар
17.12.2021 23:50 Відповісти
Хворіти в Польщі дорого, а в Украине бессмысленно. В Украине и за деньги болеть бессмысленно и за деньги. Купившие дебелы за деньги дипломы ни хрена не умеют.
показати весь коментар
18.12.2021 14:12 Відповісти
А кому потрібен той стаж? До пенсії з такою якістю життя невідомо чи доживеш, а якщо дочекаєш пенсії, не знаєш як прожити на ті копійки
показати весь коментар
19.12.2021 06:26 Відповісти
Саме це НЕВІДВОРОТНО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ та "маленьких українців".
Все складається більше ніж песимістично.
показати весь коментар
19.12.2021 09:45 Відповісти
про що ця новина ? про палець чи про дорого чи про довго чи про еміграцію чи про втрату стажу? якась мішанка.
показати весь коментар
19.12.2021 11:31 Відповісти
Вот ТАК и преподносится пропаганда от политиков и вводят в заблуждение!
показати весь коментар
20.12.2021 11:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 