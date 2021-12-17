Хворіти в Польщі дорого, чекати прийому лікаря треба щонайменше кілька місяців, - український заробітчанин. ВIДЕО

У Польщі навіть за наявності страховки чекати прийому профільного лікаря доводиться мінімум кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

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Заробітчанин Андрій Зеланс розповів: "Я живу у Великопольському, хотів потрапити до алергололога, щоби провести одну процедуру, деякі тести, скажімо так. Я обдзвонив усі лікарні у напрямку від мого сімейного лікаря та найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок – я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду до приватної клініки і плачу гроші".

"Дуже тяжко, розпухли пальці. Вказівний розпух і не згинається", – показує тимчасом свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Водночас, за статистикою Міжнародної організації з міграції, щорічно з України виїжджає щонайменше 3 млн трудових мігрантів. Та слід пам’ятати, що через роботу за кордоном можна назавжди втратити не лише здоров’я, але і пенсійний стаж.

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