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Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат від фракції "ЄС" Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці української компанії UBC group з окупантами в Криму. Депутат також закликав Верховну Раду до реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Чийгоза у фейсбуці.

"Сьогодні у Верховній Раді порушив питання реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму, а також на продовження співпраці деяких представників "українського бізнесу" з російськими окупантами", - написав депутат.

Чийгоз також повідомив про безпрецедентний випадок з Красноперекопським заводом холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає холодильне обладнання та експортує його в т.зв. "ДНР", "ЛНР" та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.

Представник "ЄС" офіційно звернувся до Служби безпеки України з цього приводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу "Укснаб" в окупованому Криму, - Чийгоз. ВIДЕО

Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму 01
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму 02
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму 03
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму 04
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму 05

Більш докладно з інформацією про діяльність компанії UBC group в окупованому Криму можна ознайомитись у статті "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції""

Автор: Володимир Янченко
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В принципі, про це було відомо і за ПП, але дуже добре, що хоч зараз звернули увагу
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17.12.2021 17:22 Відповісти
І звернув увагу чомусь лише депутат від ЄС.
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17.12.2021 17:36 Відповісти
Оно безмозглое, ему в методичке подоляка написали, что во всем виноват порошенко, и оно теперь строчит коменты как под копирку.
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19.12.2021 07:20 Відповісти
Найвелычниша ЗЕлена дрысля так боится Порошенка, что это у него просто мания преследования. Вчера по айситиви был сюжет, что у этого говноралиссимуса в его кабинете постоянно находится какая-то баба, Левченко кажется, потому что бубочка на камеру сам, лично проблеял, что боится сам находится на своем рабочем месте. Похоже, он из каждого угла, из-под стола, из-за штор видит Пороха, который хочет его придушить. Конечно, об этом мечтает почти вся страна и найвелычнишый это знает.А может, бубочке не надо так часто вдыхать аргентинскую муку и обратиться в дурку, что-бы его полечили?
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20.12.2021 08:10 Відповісти
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму
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вони не по тому...Більше по прастітутках і сараях з совковими радіодеталями
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17.12.2021 18:55 Відповісти
а шо тут такого? Квартал 95 Зеленського випускає шоу і фільми в РФ, а майже уся його шобла має російське громадянство і готові хоч матір рідну за гроші росіянам продати. Такі часи, така влада.
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17.12.2021 23:42 Відповісти
Не мешайте бакановским чертоловам преследовать патриотов, торговать наркотой и и охранять клоунов с кацапскими паспортами, а то путин нападет
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19.12.2021 07:15 Відповісти
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20.12.2021 12:41 Відповісти
 
 