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Зеленський (17459) Ткач Михайло (118) Павлюк Ілля (7)

Зеленський про візити бізнесмена Павлюка в ОП: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання "УП" опублікувала відеозапис, на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом

Зокрема журналіст запитав, для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента і які питання вирішує.

На це президент відповів так: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні".

На уточнювальне запитання про те, чим Павлюк займається в ОП і які обов’язки виконує, Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близький до Зеленського бізнесмен Павлюк їздить на авто з номерами прикриття, - ЗМІ. ВIДЕО

При цьому зазначається. що Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info. ВIДЕО

Раніше журналістам також вдалося зафільмувати таємні візити Павлюка на Банкову. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд.

Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.

Коментуючи дане відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав: "Володимир Зеленський не спростував, що до нього в офіс ходить Ілля Павлюк, якого злі язики в інтернеті називали причетним до контрабанди бізнесменом, та одним зі спонсорів "слуг народу". Як відомо, офіс Павлюка знаходиться прямо біля воріт ОП. Але Зеленський не розповів Михайлу Ткачу, що саме Павлюк вирішує на Банковій. Напевно, обговорює з президентом, скільки ще часу знадобиться РНБО для включення до списку санкцій самого Павлюка. А тим часом, згідно з заявою "слуги народу" Гетьманцева, надходження від митниці до державного бюджету на 50 мільярдів нижчі від запланованих".

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+41
В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
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18.12.2021 10:33
+36
Валерій Прозапас - офіційна сторінка

15 грудня о 09:36 ·



"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
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18.12.2021 10:32
+24
Брехлива, цинічна почвара.
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18.12.2021 10:32
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Найбільший злочин Зєїла? Чи новин сьогодні немає.?
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18.12.2021 10:31 Відповісти
В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
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18.12.2021 10:33 Відповісти
О ЗЕБобик гавкнул! Пойди вылижи клоуну-наркоману дупу!
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18.12.2021 11:07 Відповісти
Так ще не вечер )
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18.12.2021 11:40 Відповісти
лише покладена чергова цегла в надгробний політичний памятник ЗЕ-бені

не бо зна що, але ж ті цеглинки маємо класти
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18.12.2021 11:44 Відповісти
до того ж,

борню із олігархами ми вже проїхали ?
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18.12.2021 11:45 Відповісти
Валерій Прозапас - офіційна сторінка

15 грудня о 09:36 ·



"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
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18.12.2021 10:32 Відповісти
Брехлива, цинічна почвара.
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18.12.2021 10:32 Відповісти
Highlander Freeman


@highlander_free

·
17 груд.



На фото глава РНБО сидить поруч із кримінальними авторитетами Луганська «Гореманом» та «Доброславом». З інформації випливає, що Данилов був бандитом і правою рукою «Доброслава».
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18.12.2021 10:35 Відповісти
Братва 90-х.
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18.12.2021 10:40 Відповісти
Наобирали. Є чим пишатись.
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18.12.2021 12:31 Відповісти
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18.12.2021 10:44 Відповісти
Хозяин и его слуга
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18.12.2021 11:06 Відповісти
Та ні. **** у ступені "N" та "полупоц недоразвитый".
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18.12.2021 11:19 Відповісти
Добрик - известный персонаж в Луганске. был. Менты грохнули.

Одно время решил выйти из тени, как Суркисы ваши.
Только не смог договориться с Кучмой.
А Суркисы смогли.

Напостить вам фото - с кем Суркисы бухали?
да с сотнями людей.
Сейчас - ничо, уважаемые бизнесмены.
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18.12.2021 12:39 Відповісти
глупости, не был он на работе у Добрика.
Весь Луганск это знает.
Я порохоботом тут считаюсь, так что нечего на меня ярлыки зелебота вешать - предупреждаю сразу.

Порох уже не разбирает, на кого грязь лить.
Эта утка сродни тому что якобы Порох убил своего брата.
Надо понимать, что Данилов - не чувак зеленый какой-то, а глава РНБО.
клеветать на него что он якобы бывший бандит - снижать обороноспособность нашей страны.
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18.12.2021 12:42 Відповісти
байка, хто й за кого тут вас рахує, основне- кому реально віддали свій голос.
щодо тези: снижать обороноспособность нашей страны, оголосіть весь список кого нізя? Бо, по логіці- нікого із Зе!Бень бо Зе!Бені- це той гамняний шлак, що сплив на керівну поверхню, завдяки хакнутому мозку українців.
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18.12.2021 13:02 Відповісти
Прискорбно, когда Президенту приходится отвечать на провокационные выходки любителей повеселиться.
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18.12.2021 10:37 Відповісти
Прискорбно, что это презЕдент.
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18.12.2021 10:39 Відповісти
Прискорбно,что тебя, зепил, мамка в унитаз не слила когда высрала. Наверное унитаза не было
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18.12.2021 10:45 Відповісти
Не влоб, так полбу. До твого завгоспа. Привозить віники і швабри.
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18.12.2021 10:37 Відповісти
Нічого дивного, "кроти" використовують підземні ходи, на поверхню попадають випадково.
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18.12.2021 10:37 Відповісти
А знаете, я ему верю, очень честный человек и всегда держит слово.
Никакого кумовства и кортежей, зарплата 4.000 евро, сказал и сделал.
Правда потом добавил, что никому ничего не должен.

Так шта я щетаю, что все исполнил.
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18.12.2021 10:38 Відповісти
У Зеленского,что не день,то обосраные штаны.
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18.12.2021 10:41 Відповісти
У него Ермак и Ленка есть, постирают.
И да, свое не воняет.
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18.12.2021 10:46 Відповісти
так я не понял логики ответа величайшего лидера современности - барыга Павлюк в ОПе, как и Ткач, занимается журналистикой? внештатной?
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18.12.2021 10:47 Відповісти
Не напрягайся, никто не понял
Хотя.. ..если вмазаться, то думаю логику найдем
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18.12.2021 10:51 Відповісти
Искать логику в словах Зеленского бессмысленно. В своих речах по глубине он близок к высказываниям пуйловского православного мотоциклиста Хирурга.
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18.12.2021 12:49 Відповісти
Дебіла привели подивитись на ялинку . . Судячи з відео , натовп глядачів складався з одних охоронців .
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18.12.2021 10:49 Відповісти
То Лєнка його вигулювала.
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18.12.2021 11:09 Відповісти
Да все уже привыкли: Я не я и лошадь не моя.
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18.12.2021 10:51 Відповісти
А Ткач молодець ! Тицьнув ЗЕнікчему у гівно. Боже яке ж воно брехливе і жалюгідне !
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18.12.2021 10:51 Відповісти
Він взагалі нікому нічого особисто не винен і не зобов'язаний. Відчепіться від нього. Він просто старанно грає роль: міміка та жести відпрацьовані, слова вивчив. Не вимагайте від людини того, до чого він не здатний.
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18.12.2021 10:52 Відповісти
а тіло грае- пітніе і воняе....
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18.12.2021 10:53 Відповісти
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18.12.2021 10:53 Відповісти
Зеля объяснительные пишет как и по какому поводу он всречается с олинархами? Пуст пидерживается той фуйни, что он сам написал.
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18.12.2021 10:54 Відповісти
олинархами ... Пуст пидерживается

скажіть- це випадково, чи так вдало продумано?
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18.12.2021 13:13 Відповісти
с переводом на ************ ждем....
https://www.youtube.com/watch?v=SuwpH4lhVW4
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18.12.2021 11:00 Відповісти
До тебе заходить лише єрмак та жінка корєша головного розвідника (хто кому робить мін´єти вже не важливо)…
А контактьори фірташей та інших олігархів ходять до завгоспу, бо то ж його офіс…
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18.12.2021 11:00 Відповісти
Шлях ЗЕбіла

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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18.12.2021 11:05 Відповісти
Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?" У туалет
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18.12.2021 11:05 Відповісти
Врьот
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18.12.2021 11:08 Відповісти
Брехня на брехні і брехнею поганяє. ОГИДНА ПОТВОРА!!!
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18.12.2021 11:12 Відповісти
шут зеленський не ввійде в історію, історією стане тупе бидло, яке обрало цього шута і просрало країну
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18.12.2021 11:17 Відповісти
Тут у нас не кацапия с пожизненными царями. Народ дал шанс ЗЕ, тот его не оправдал. Выберем другого и нечего гавкать
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18.12.2021 11:30 Відповісти
точно. не гавкайте, вместе с клоуном
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18.12.2021 12:24 Відповісти
сметун?
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18.12.2021 12:46 Відповісти
Охлократію ніхто невідміняв
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18.12.2021 12:33 Відповісти
Чмырдяй чмырдяем, зачем у этого зе-чма что-то спрашивать. Козлине лохи дали власть и что лохи имеют. Их отымели и имеют дальше и кто клоун. Это пол беды а вот что из-за лохов Украина потеряла минимум 10 лет развития и главное авторитет в лице клоуна и тех кто ему дал власть. Нет и не будет вам прощения никогда.
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18.12.2021 11:23 Відповісти
Брехун из шапито.

Ростов ЖДЕТ!
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18.12.2021 11:24 Відповісти
Нашёл журналист у кого спрашивать… и что хотел услышать??
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18.12.2021 11:29 Відповісти
Верховная Рада передала с баланса автобазы управделами Аппарата парламента 60 автомобилей на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

В частности, было передано 5 автобусов ЛАЗ 4207, 3 грузовых автомобиля ЗИЛ и 2 - КАМАЗ, экскаватор Борекс 2101, грузовой фургон Peugeot Boxer, 8 авто Skoda Octavia 2001 и 2005 года выпуска, 23 авто Opel Omega 2.2 2002 года выпуска, 2 авто Opel Combo 2002 года выпуска, 8 авто Toyota Camry 2004 года выпуска, Chevrolet Aveo 2006 года выпуска, автомобиль-фургон ГАЗ ЧАЗ 2006 года выпуска, авто Chrysler Sebring 2001 года выпуска, авто Меrcedes-Веnz 320Е 2000 года выпуска, авто ЗАЗ-110557-71 2006 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Меrcedes-Веnz 817 1995 года выпуска.
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18.12.2021 11:34 Відповісти
барахло не подлежащее ремонту сбросили на армию
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18.12.2021 12:23 Відповісти
то есть машины по 20-25 лет..
ничо, для нардепов новые закупят.
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18.12.2021 12:44 Відповісти
Зебобики, а к вам особисто разум заїжджає, пусть даже скрытно, втайне от вас самих? Вы следите, шоб не пропустить визитера. А то обидно будет: он пришел, а вас нема...
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18.12.2021 11:36 Відповісти
Таких лицемірів та брехунів як Зе та його команда весь світ ще не бачив.Ось чому із ним та його 95-м кварталом і в один унітаз не хоче даже пісяти ніхто із сітових лідерів.
А смае противне те що вони про це знають та нехочуть уступати місце у своїх корит тим хто хоч щось зробить для народу країни.Хто хоч позіхне на них їх відразу визнають зачинщиками українського перевороту а кришою висзнають ФСБ.
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18.12.2021 12:05 Відповісти
Ещё и власти расюшки во все времена. Это самое лживое государство в мире.
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18.12.2021 14:59 Відповісти
Візити,були нетаємні,а офіційні Необхідно,ж,спілкуватися з поплічниеами по злочинному світу! Інакше,яке президенство
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18.12.2021 12:32 Відповісти
опять занюханное в у смерть
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18.12.2021 12:32 Відповісти
зашугане настільки, що занюханное в смерть...
На нього, якщо б пташинка насрала- валялось би непритомним як і яникОвощ.
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18.12.2021 13:23 Відповісти
Девіз зебільного шобла

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18.12.2021 12:35 Відповісти
ЗеЧмо!
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18.12.2021 13:12 Відповісти
Глядя на его лицо и его выходки все больше становлюсь антисемитом, хотя живу в Одессе.
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18.12.2021 13:18 Відповісти
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18.12.2021 13:27 Відповісти
Все ездили только к Порошенко, разве не понимаете! 😁😁😁
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18.12.2021 14:12 Відповісти
А если серьезно, из народа делают дебилов ,как в Рашке..
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18.12.2021 14:13 Відповісти
ТОчно так же порох морозился с ответами)) Их в одной школе этому учили?
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18.12.2021 19:09 Відповісти
"Ни дня, чтобы не обо@раться" - лозунг зелёных...
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18.12.2021 22:22 Відповісти
вот и хорошо.
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19.12.2021 22:11 Відповісти
 
 