Зеленський про візити бізнесмена Павлюка в ОП: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський відповів на запитання стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання "УП" опублікувала відеозапис, на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом
Зокрема журналіст запитав, для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента і які питання вирішує.
На це президент відповів так: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні".
На уточнювальне запитання про те, чим Павлюк займається в ОП і які обов’язки виконує, Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?"
При цьому зазначається. що Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.
Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.
Раніше журналістам також вдалося зафільмувати таємні візити Павлюка на Банкову. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд.
Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.
Коментуючи дане відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав: "Володимир Зеленський не спростував, що до нього в офіс ходить Ілля Павлюк, якого злі язики в інтернеті називали причетним до контрабанди бізнесменом, та одним зі спонсорів "слуг народу". Як відомо, офіс Павлюка знаходиться прямо біля воріт ОП. Але Зеленський не розповів Михайлу Ткачу, що саме Павлюк вирішує на Банковій. Напевно, обговорює з президентом, скільки ще часу знадобиться РНБО для включення до списку санкцій самого Павлюка. А тим часом, згідно з заявою "слуги народу" Гетьманцева, надходження від митниці до державного бюджету на 50 мільярдів нижчі від запланованих".
Будь ласка, зачекайте...
не бо зна що, але ж ті цеглинки маємо класти
борню із олігархами ми вже проїхали ?
15 грудня о 09:36 ·
"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)
Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?
Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.
В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.
А компенсують це за старою схемою пограбування населення.
Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.
І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.
Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
@highlander_free
·
17 груд.
На фото глава РНБО сидить поруч із кримінальними авторитетами Луганська «Гореманом» та «Доброславом». З інформації випливає, що Данилов був бандитом і правою рукою «Доброслава».
пишатись.
Одно время решил выйти из тени, как Суркисы ваши.
Только не смог договориться с Кучмой.
А Суркисы смогли.
Напостить вам фото - с кем Суркисы бухали?
да с сотнями людей.
Сейчас - ничо, уважаемые бизнесмены.
Весь Луганск это знает.
Я порохоботом тут считаюсь, так что нечего на меня ярлыки зелебота вешать - предупреждаю сразу.
Порох уже не разбирает, на кого грязь лить.
Эта утка сродни тому что якобы Порох убил своего брата.
Надо понимать, что Данилов - не чувак зеленый какой-то, а глава РНБО.
клеветать на него что он якобы бывший бандит - снижать обороноспособность нашей страны.
щодо тези: снижать обороноспособность нашей страны, оголосіть весь список кого нізя? Бо, по логіці- нікого із Зе!Бень бо Зе!Бені- це той гамняний шлак, що сплив на керівну поверхню, завдяки хакнутому мозку українців.
Никакого кумовства и кортежей, зарплата 4.000 евро, сказал и сделал.
Правда потом добавил, что никому ничего не должен.
Так шта я щетаю, что все исполнил.
И да, свое не воняет.
Хотя.. ..если вмазаться, то думаю логику найдем
скажіть- це випадково, чи так вдало продумано?
https://www.youtube.com/watch?v=SuwpH4lhVW4
А контактьори фірташей та інших олігархів ходять до завгоспу, бо то ж його офіс…
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Ростов ЖДЕТ!
В частности, было передано 5 автобусов ЛАЗ 4207, 3 грузовых автомобиля ЗИЛ и 2 - КАМАЗ, экскаватор Борекс 2101, грузовой фургон Peugeot Boxer, 8 авто Skoda Octavia 2001 и 2005 года выпуска, 23 авто Opel Omega 2.2 2002 года выпуска, 2 авто Opel Combo 2002 года выпуска, 8 авто Toyota Camry 2004 года выпуска, Chevrolet Aveo 2006 года выпуска, автомобиль-фургон ГАЗ ЧАЗ 2006 года выпуска, авто Chrysler Sebring 2001 года выпуска, авто Меrcedes-Веnz 320Е 2000 года выпуска, авто ЗАЗ-110557-71 2006 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Меrcedes-Веnz 817 1995 года выпуска.
ничо, для нардепов новые закупят.
А смае противне те що вони про це знають та нехочуть уступати місце у своїх корит тим хто хоч щось зробить для народу країни.Хто хоч позіхне на них їх відразу визнають зачинщиками українського перевороту а кришою висзнають ФСБ.
На нього, якщо б пташинка насрала- валялось би непритомним як і яникОвощ.