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В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я - колиска Божої любові". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Києві выдбувся перший всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я – колиска Божої любові", у якому взяли участь 100 жінок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAINFO.org, за Україну та сімейні цінності молилися громадські та релігійні діячі, представники галузей культури, освіти, медицини, також керівники облрад і облдержадміністрацій, мери міст, депутати всіх рівнів, представники бізнес-кіл та волонтери. А передував молитві Вифлеємський вогонь миру – як символ добра, любові та єднання.

Організатори події – ВГО "За сімейні цінності" та "Рух молитовних сніданків" зазначають: всеукраїнський жіночий молитовний сніданок відбувся вперше в історії України. Головна ідея заходу – акцентувати увагу на ролі жінки та сімейних цінностях.

"Мета цього заходу – об’єднати жінок з різних регіонів, з різних конфесій в єдиній молитві перед великим святом Різдва в молитві за сім’ю. Хочеться побажати кожній українській сім’ї любові, радості, щастя, щирої молитви і щирих цінностей по відношенню один до одного", – зазначає Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".

На жіночому молитовному сніданку також лунала молитва за Україну і її добробут, українських воїнів-захисників, дітей, батьків, також – за жінок, що пережили насилля, жінок-медиків, працівників галузі культури та освіти, науковців та молитва за сім'ї із дітьми, що мають особливі потреби.

В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 01
Жінки, стоячи, привітали матерів загиблих Героїв України та матерів захисників зниклих безвісті.

Уповноважена Президента зі справ волонтерів Наталія Пушкарьова зазначає: волонтерство було б неможливим без тендітних жіночих плечей.

"Дуже потужні волонтери – це якраз жінки. Жінки, які перемагають всі перепони бюрократії нашої, жінки, які долають кілометри. Для мене жінка-волонтерка з 2014 року – це приклад берегині. Берегиня армії, берегиня нашої країни", – розповідає вона.


В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 02
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 03
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 04
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 05
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 06
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 07
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 08

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+10
Чому не видно Лєнки-апалченки?
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18.12.2021 11:56
+7
Молитва для політчних діячів просто піар.Вони як і простолюдини до Бога звертаються тільки тоді коли хворіють або коли їх впіймають на взятках та махінаціях а ті хто їх прикривають вимагають більше грошей чим вони вкрали.Ось тоді і про Бога згадують.
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18.12.2021 12:18
+6
Не думаю.
1. Вона не кричить про зубожіння на кожному кутку, як за Порошенка;
2. Юля і Вова діти (можливо внуки) однієї бабусі - Бені.
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18.12.2021 12:14
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Чому не видно Лєнки-апалченки?
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18.12.2021 11:56 Відповісти
і ЮВТ не бачу, вона ж була на всіх молитвених сніданках, всіх часів і народів.
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18.12.2021 12:07 Відповісти
Тимоха готує піріварот, яким наляканий головний клоун.
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18.12.2021 12:10 Відповісти
Не думаю.
1. Вона не кричить про зубожіння на кожному кутку, як за Порошенка;
2. Юля і Вова діти (можливо внуки) однієї бабусі - Бені.
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18.12.2021 12:14 Відповісти
Та да, думати не твоє.
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18.12.2021 12:17 Відповісти
Та ти шо? У тебе є докази?
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18.12.2021 12:34 Відповісти
Ти мабуть оглух, як порошенка турнули.
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18.12.2021 15:06 Відповісти
У ЗЕ-семьи более широкие понятия о семье, как и у Гогилашвили.
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18.12.2021 14:06 Відповісти
Будь-яка фігня може траплятись вперше, головно- її не повторювати
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18.12.2021 11:58 Відповісти
Молитва - це для вас фігня? Мені вас жаль.
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18.12.2021 12:10 Відповісти
Молитва для політчних діячів просто піар.Вони як і простолюдини до Бога звертаються тільки тоді коли хворіють або коли їх впіймають на взятках та махінаціях а ті хто їх прикривають вимагають більше грошей чим вони вкрали.Ось тоді і про Бога згадують.
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18.12.2021 12:18 Відповісти
Частина ритуалу, сенс якому надає впевненість учасників у його значущості. Жаль залиште собі, використаєте його у наступних відлякуваннях демонів.
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18.12.2021 13:14 Відповісти
Ви хворий.
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18.12.2021 13:16 Відповісти
Головне не лікуватись молитвами, заговорами та жаб'ячим салом.

До речі, практикуєте тільки молитви, чи спалювання атеїстів ще в репертуарі недільних розваг духовно розвинених персонажів?
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18.12.2021 13:19 Відповісти
Відчувається сценарій Вовки впершого(42 рази).
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18.12.2021 12:13 Відповісти
А що це за херня під Божим іменем?Чому всі безбожники та комсомольсько-комуняцькі працівники тепер так ряно організовувуть всяку ***** із іменем Бога на якого ще декілька років вони насрали?
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18.12.2021 12:11 Відповісти
P.S.Та подивіться на морди цих на фото лудей.Вони не те що ,,Отче наш ,,не знають а і про 10-ть заповідей які порушують кохну хвилину.
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18.12.2021 12:14 Відповісти
Мені вас жаль.
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18.12.2021 12:15 Відповісти
Візьми своє "жаль" та віднеси хлопцям у шпиталь!!! Чи то складніш, за бла-бла-бла???!
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18.12.2021 12:20 Відповісти
Не судіть про людей по собі.
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18.12.2021 12:17 Відповісти
А оце, скажи в окопі, на Сході України, а не з дивану!
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18.12.2021 12:21 Відповісти
Ти ,,***** Ваня,, перед тим як когось та в чомусь звинувачувати покажи свої заслуги перед Україною.
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18.12.2021 12:24 Відповісти
Сухофрукт. з сливогого супу! Ти, *********, уважно перечитай, кому той пост адресовано, Та, ще уважніше, подивись, хто тобі лайкав!!!! А я, майже чотири роки "показував" на Сході. Бажаю здоров'ячка, зайвого не перепий!
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18.12.2021 15:41 Відповісти
Цілком з Вами згоден.Але покажіть хоч одноо із фото який знає ,,Отче Наш,, або ,,Вірую,,Адже ті хто це знають в такому диявольському ветрепі на фотографувались би.
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18.12.2021 12:22 Відповісти
Текст прочитайте, нарешті. Там були жінки, які поховали своїх дітей на фронті, які самі вивели з полону тридцять хлопців, які займаються благодійністю, завдкяки яким воєнний шпиталь має зараз статус Національного, що забезпечує лікарям доплати та припинилось бажання відібрати землю у шпиталя, завдяки яким встановлено ліфт у гнійній хірургії, де лежать найтяжчі хворі без рук, ніг, очей. Ганьба вам ! Ви Оскарбляете женщин, о которых ничего не знаете. Фу!
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18.12.2021 12:29 Відповісти
А Ви бачили жінок,матерів та дітей по районах та селах батьки та сини яких померли за Україну?Та вони за кошти тільки одного вбраня кобіти на фото можуть прожити принаймі пів року.Та не маютьдаже ніяких пільг так як ,,добробати,,не проходять по офіційним даним воєнкоматів.Іншими словами-,,Їх там ніхто не посилав,,
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18.12.2021 12:37 Відповісти
І що ж там за вбрання? Ану розкажіть? Ось, дійсно, цікаво послухати. Жодного бренду не побачила.
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18.12.2021 12:41 Відповісти
По собі?Та на кожній на цих фото тільки одежі на кошти якої прокормлюються із бюджету цілі роти за один місяць,а цих кобіт там не менше сотні.
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18.12.2021 12:31 Відповісти
Таке враження, що ви хворий.
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18.12.2021 12:32 Відповісти
Так я хворий,тільки ,,здорова,,людина може прихваляти та висловлювати хвалу тим хто проводить фейкові мироприємства влади та ще і під прикриттям Божого імені під час того коли влада просто знешкоджує всі дії в зоні ООС що приводить до намірених загибалей нащих воїнів.А потім знову влада буде організовувати фурорні заходи для сімей загиблих воїнів.
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18.12.2021 12:49 Відповісти
Ви, таки, дійсно, хворий.
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18.12.2021 12:55 Відповісти
Так я хворий,хворий тому що вхожу у ті 52% які хочуть та будуть захищати Україну із зброєю в руках а не на словах та виражати із-за кордону моральну підтримку.
Я хворий,хворий Незалежностю України а не показовою бравадою на провладних телеканалах які мовчать про кожнодневну загибель наших воїнів яким забороняють даже рукнути в бік,вже офіційнмх московитів.
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18.12.2021 13:24 Відповісти
Саме тому ви ображаєте жінок, які захищали Україну, які поховали своїх дітей, які займаються благодійністю і моляться за волонтерів, матерів, хворих дітей, за те, щоб Україна процвітала?
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18.12.2021 13:27 Відповісти
Я нікого не ображаю,просто-,,пир во времья чумы,, тут несумістний,окрім цих декількох десятків ше і існують тисячі таких та десятки тисяч тих до кого повернулись інваліди.
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18.12.2021 13:31 Відповісти
Який при під час чуми ? Ви в своєму розумі? На дві години зібратись , щоб помилятись - це пир? Вам лікуватись треба. Хоч раз побули на такому заході, щоб побачити іне ганьбити самого себе.
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18.12.2021 13:35 Відповісти
Ви б ще дітей почали ображати. З вас станеться. Ганьба вам !
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18.12.2021 13:21 Відповісти
Я кожен деньбачу дітей тих знайомих добробатів.Так що знаю що говорю.А стидити мене Вам не до лиця тому що Ви майже не знаєте що твориться в низах,в простолюдинів.
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18.12.2021 13:28 Відповісти
Та ви що? Я ж, мабуть, у королівському палаці десь в Англії живу.
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18.12.2021 13:29 Відповісти
Можливо і не у палаці але далекі від тих хто пострадав при захисті України та доводиться ім жити в селах та за межами великих міст.
Після ВОВ теж такі були як Ви котрі нез нали або не хотіли знати як живуть ті хто за 101-м кілометром.
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18.12.2021 13:36 Відповісти
Слухай, досить фантазувати. Я теж у селі мешкаю. Уявляєш?
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18.12.2021 13:37 Відповісти
Цікаво в якому?
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18.12.2021 13:43 Відповісти
«И ключи от дома , где деньги лежат». Більше нічого не потрібно
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18.12.2021 13:46 Відповісти
Вибачте але не я не Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей,а Ващі коментарі більше схожі на ціленаправлені із Офісу Президента або із його пропогандиської канцелярії.
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18.12.2021 13:51 Відповісти
Ви не Бендер, ви просто хвора людина.
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18.12.2021 13:52 Відповісти
До чого тут ОП Зеленського? Не фантазуйте.
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18.12.2021 13:53 Відповісти
Ви коли - не будь бачили Зеленського або його дружину на молитовних сніданках? Ото ж.
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18.12.2021 13:54 Відповісти
В крайній мірі не ліцемірить як безбожник Янукович та єврей Порошенко які били поклони в православних храмах та ще і мокшанського патріархату на камери ТВ.
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18.12.2021 14:00 Відповісти
Яким боком уся ваша балаканина стосується жінок, які за в ладний кошт зібрались і помолились Богу за сім´і , здоров я , процвітання України ?
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18.12.2021 14:05 Відповісти
Не лицемірте.
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18.12.2021 14:06 Відповісти
Це ви собі скажіть. Понаплили усякої дурі, образили жінок, дівчат, які там були і ще має нахабство про ліцемирство казати. Заспокойтесь вже. Набридли ви.
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18.12.2021 14:09 Відповісти
Знаю одного попа. Раніше був рекетиром. Лафа закінчилась. розуму нема - подався в попи.
Заробляти на повітрі. Жити гарно ж хочеться.
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18.12.2021 14:39 Відповісти
Ну теперь у "женоненавистников" появился весомый повод выйти на акцию протеста против "ущемления их прав". (с)
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18.12.2021 12:26 Відповісти
Тобто, помолитися - це « забирати мозг»? Ну і ну!
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18.12.2021 12:44 Відповісти
Все в чем есть слово "семья" сейчас воспринимается как демарш против европейских ценностей. Так что осторожно со всякими молитвами.
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18.12.2021 13:00 Відповісти
І не подумаємо. Молились і молитись будемо. І засімейні цінності
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18.12.2021 13:14 Відповісти
Якась маячня! Поели, потрещали, все без масок (кое кто б убил за это ). Бюджетную часть бы глянуть...так сказать за чей счет это действо!
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18.12.2021 13:00 Відповісти
А що зробити фото, то обовязково в масці робити? Може паранджу натягнути?
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18.12.2021 13:12 Відповісти
Жінки молились, а не тріщали. Чому ви ображаєте жінок? Хто вам дав на це право? Ви хто такий? НІХТО !
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18.12.2021 13:13 Відповісти
Ахахахах! Каким образом я кого то оскорбил?
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18.12.2021 13:38 Відповісти
За власні кошти, не турбуйтесь.
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18.12.2021 13:11 Відповісти
Кількість неадекватних коментарів просто огидна. До чого дійшло наше суспільство, якщо навіть у молитві за сім'ю бачать політичний піар!
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18.12.2021 13:15 Відповісти
..а это признание заслуг Верховного Прездобола за все 2.5 года "достижений" его прездобольства...
..та и до попадалова во власть чувак из квартала красных фонарей не особо проявил себя большим государственником.. - пять лет нашей жизни - коту под хвост, бо дебилы-экспериментаторы поверили беспринципному, безродному брехуну
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18.12.2021 14:08 Відповісти
Я зараз звертаюсь да адміна про закриття коментарів. Образа жінок, кожна з яких зробила більше ніж ті, хто їх зараз ображає, просто недопустима. Вимагаю негайно вилучити коментарі і закрити можливість коментувати.
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18.12.2021 13:19 Відповісти
Щось ви якийсь збуджений. Наркотики не приймаєте?
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18.12.2021 14:25 Відповісти
На відміну від вас, ні не приймаю.
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18.12.2021 14:37 Відповісти
Хто стоїть за цими організаціями? Які християни, якої конфесії чи секти?
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18.12.2021 14:24 Відповісти
Християни усіх конфесій плюс мусульманське товариство і представники кримських татар. Влаштовує?
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18.12.2021 14:38 Відповісти
Ви гляньте скільки ви залишили коментів. Ви підозріло виглядаєте. Алкоголь вживаєте?
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18.12.2021 14:40 Відповісти
На від міну від вас, ні. Уявляєте?
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18.12.2021 14:43 Відповісти
Я бачу, що вас влаштовує, коли ображають жінок. Тим більше тих, які в рази більше зробили ніж ви.
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18.12.2021 14:44 Відповісти
Можна вже якось менше релігійної пропаганди? Вже без цих молитов кроку не зроблять.
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18.12.2021 14:44 Відповісти
Не моляться. Вас хтось змушує?
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18.12.2021 14:45 Відповісти
Ми вдячні Петру Порошенку та його кумі білозірші за організацію молитов.
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18.12.2021 15:08 Відповісти
 
 