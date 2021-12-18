В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я - колиска Божої любові". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві выдбувся перший всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я – колиска Божої любові", у якому взяли участь 100 жінок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAINFO.org, за Україну та сімейні цінності молилися громадські та релігійні діячі, представники галузей культури, освіти, медицини, також керівники облрад і облдержадміністрацій, мери міст, депутати всіх рівнів, представники бізнес-кіл та волонтери. А передував молитві Вифлеємський вогонь миру – як символ добра, любові та єднання.

Організатори події – ВГО "За сімейні цінності" та "Рух молитовних сніданків" зазначають: всеукраїнський жіночий молитовний сніданок відбувся вперше в історії України. Головна ідея заходу – акцентувати увагу на ролі жінки та сімейних цінностях.

"Мета цього заходу – об’єднати жінок з різних регіонів, з різних конфесій в єдиній молитві перед великим святом Різдва в молитві за сім’ю. Хочеться побажати кожній українській сім’ї любові, радості, щастя, щирої молитви і щирих цінностей по відношенню один до одного", – зазначає Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".

На жіночому молитовному сніданку також лунала молитва за Україну і її добробут, українських воїнів-захисників, дітей, батьків, також – за жінок, що пережили насилля, жінок-медиків, працівників галузі культури та освіти, науковців та молитва за сім'ї із дітьми, що мають особливі потреби.



Жінки, стоячи, привітали матерів загиблих Героїв України та матерів захисників зниклих безвісті.

Уповноважена Президента зі справ волонтерів Наталія Пушкарьова зазначає: волонтерство було б неможливим без тендітних жіночих плечей.

"Дуже потужні волонтери – це якраз жінки. Жінки, які перемагають всі перепони бюрократії нашої, жінки, які долають кілометри. Для мене жінка-волонтерка з 2014 року – це приклад берегині. Берегиня армії, берегиня нашої країни", – розповідає вона.















