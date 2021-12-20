Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і "російський слід": "Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані". ВIДЕО

У 2019 році, через три місяці після призначення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на посаду, його машину розстріляли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

"Щоб ви просто розуміли мій емоційний стан 24 на 7. Була спроба замаху на мене — розстріляли машину в 2019 році. Після призначення, місяця через три. Є кримінальне провадження, але я не можу про це говорити. Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані. Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі", — розповів Гогілашвілі, пояснюючи свою поведінку, яка призвела до звільнення, емоційним станом.

За словами ексзаступника глави МВС, погрози йому надходять з боку Росії.

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"Це російський слід, "Хімпром". Усе дуже близько повʼязане із Росією. Там одна з найбільших організацій, найбільших кланів, які займаються виробництвом і продажем наркотиків. "Хімпром", який влаштувався тут, — це громадяни Росії, які виробляють і торгують амфетаміном у величезних кількостях", — зазначив він.

На думку Гогілашвілі, якщо затримати членів цього клану, то в Україні вдалося б "вибити амфетамін відсотків на 60".

Водночас він заявив, що деякі працівники Нацполіції, МВС, прокуратури, СБУ пов’язані з цим угрупованням, вони його "кришують" та отримують за це гроші.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.