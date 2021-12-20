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замах (471) Гогілашвілі (75)

Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і "російський слід": "Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У 2019 році, через три місяці після призначення колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на посаду, його машину розстріляли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.

"Щоб ви просто розуміли мій емоційний стан 24 на 7. Була спроба замаху на мене — розстріляли машину в 2019 році. Після призначення, місяця через три. Є кримінальне провадження, але я не можу про це говорити. Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані. Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі", — розповів Гогілашвілі, пояснюючи свою поведінку, яка призвела до звільнення, емоційним станом.

За словами ексзаступника глави МВС, погрози йому надходять з боку Росії.

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"Це російський слід, "Хімпром". Усе дуже близько повʼязане із Росією. Там одна з найбільших організацій, найбільших кланів, які займаються виробництвом і продажем наркотиків. "Хімпром", який влаштувався тут, — це громадяни Росії, які виробляють і торгують амфетаміном у величезних кількостях", — зазначив він.

На думку Гогілашвілі, якщо затримати членів цього клану, то в Україні вдалося б "вибити амфетамін відсотків на 60".

Водночас він заявив, що деякі працівники Нацполіції, МВС, прокуратури, СБУ пов’язані з цим угрупованням, вони його "кришують" та отримують за це гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі щодо проходження спецперевірки: "Якийсь допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають". ВIДЕО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+54
Гівно ліпить із себе жертву і героя! Киздуй нах до Сааки або валуєва!
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18.12.2021 15:51
+50
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18.12.2021 15:51
+50
"в меня целились шампуром!.. япона мамой клянусь!"..
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18.12.2021 15:54
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Гогі, номер справи? В Україні давно існує єдиний реєстр досудових розслідувань. Хто має доступ, спокійно перевірить чи є така справа, без всяких таємниць слідства.
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18.12.2021 19:41 Відповісти
Откровенная брехня, как и все, что льется нам в уши от зезвиздента и слуг урода.
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18.12.2021 20:23 Відповісти
Як взяли за яйки так и пошли угрозы, хорош врать, ваши туда где нет угроз, до этого был мачо, а после этого чмо
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18.12.2021 20:25 Відповісти
так вон ано шо?! так этаж савсем миняит дело. чувака немедленно наградить и восстановить в должнасти. та де там в должнасти! министром МВД! для начяла...
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18.12.2021 20:46 Відповісти
30 серия фильма.
нападение на шефира.
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18.12.2021 21:34 Відповісти
невдала спроба гогі свої кримінальні справи замаскувати як політичні страждання. от же ж чмо! вже фізично нудить і на блювоту тягне від наших керманичів. і що ж то в нас таке тупе населення, щоб поставити керувати країною відвертих ... аферистів?
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18.12.2021 22:12 Відповісти
Ваш Зеленый шапитолий уже раздражает псевдопатриот у креактивщиков СН и Зе только на жалость и хватает кончиты
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18.12.2021 22:36 Відповісти
Бееееедненький....
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19.12.2021 00:07 Відповісти
Ой , бедняжечка, пострадал от передела сфер в наркобизнесе, жалко до слез хотел занять нишу, но не случилось)))
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19.12.2021 00:11 Відповісти
Та ты шо? Это мы тебе посочувствовать должны? Так отказался бы или ушел. чего ж цеплялся? А быковать на защитников это нормально. И российский паспорт нормально. Быдло, просто быдло.
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19.12.2021 02:02 Відповісти
Кому-то офигенно задолжал
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19.12.2021 06:13 Відповісти
Неужели есть те, кто поверит в сказки этого бородатого наркомана с кацапским паспортом?!
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19.12.2021 07:32 Відповісти
Особлива,цінність нікчемного існування наркомана! Сміття, забезпечує президентський наркотрафік!!!
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19.12.2021 12:16 Відповісти
"я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі".
Є 2 варіанта тлумачення:
- або наркобарон з державницькими повноваженнями перенаправив потоки в ЗЕ-закрома?
- або герой наркоборотьби затримав наркобаронів і знищив наркосиндикат в Україні?- Де карні справи, як результат його героїчної боротьби за 2,5 роки?
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20.12.2021 21:16 Відповісти
Ой то був передоз.....iнша планета......космос!!!!!
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20.12.2021 21:30 Відповісти
Що воно ліпить? Образ "героя" склепаний дуже херово. Це паскудота якій НЕ місце на такій посаді, це БИДЛО, руцьке свинья. Гнати нахер урода. "портерт" його мав висіти. понабирали оборотнів.
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20.12.2021 22:08 Відповісти
Гогі, іди як російський корабель на йух!
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05.03.2022 13:54 Відповісти
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