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ДТП (4211) Київ (13851)

Близько шести автівок зіштовхнулися у Києві в ніч на 19 грудня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У ніч на неділю, 19 грудня, у Києві сталася масштабна ДТП: на Набережно-Рибальській дорозі зіштовхнулися близько шести автівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опублікувавши відео з місця події.

За словами очевидців, на Набережно-Рибальській дорозі у напрямку Північного мосту зіштовхнулися до шести машин.

Як зазначається, внаслідок аварії автомобілі буквально "розкидало дорогою".

Також дивіться: Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора

Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.
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все трезвьіе в хлам???

наверняка там кто-то из прокуратурьі-полиции-налоговой-судьи
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19.12.2021 10:27 Відповісти
Что бы приплести к ДТП политику нужно быть ну очень одаренным... если ты думаешь что за рулем пьяными ездят только судьи и депутаты, ты сильно заблуждаешься... дорога мокрая, мелкий снег сыпал вчера а у нас в кого не плюнь все не в рот е.... какие шумахеры. А некоторые и на летней резине ездят, говорят грошей нема. На ремонт чужой машины, наверное есть
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19.12.2021 10:49 Відповісти
Ну хорошо, был ли среди участников недорасстреляный водила грузовика? Даже пассажиром в какой-нибудь легковушке?
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19.12.2021 11:50 Відповісти
Та, там всі "невідомі"
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19.12.2021 12:42 Відповісти
как всегда в шашки поиграли...
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19.12.2021 10:27 Відповісти
У чапаєва
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19.12.2021 12:04 Відповісти
Гонщики хреновы
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19.12.2021 10:28 Відповісти
А Президент Зеленский предупреждал всех что нельзя нарушать правила
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19.12.2021 10:39 Відповісти
Где масштаб ?
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19.12.2021 10:44 Відповісти
Цензор - как метеорологи: никогда не ошибается, только часто путает время и место...

Взрыв бензовоза на Гаити: погибло очень много людей

Сообщается, что цистерна с горючим столкнулась с мотоциклом и опрокинулась.

https://antikor.com.ua/articles/504719-vzryv_benzovoza_na_gaiti_pogiblo_ochenj_mnogo_ljudej
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19.12.2021 12:01 Відповісти
******* це місце гонщики вночі. Колись там в таку пору якраз їхав, і повз мене проскочело два таких гастело. Через хвилину один з них з розбитою мордою вже торчав у відбійнику
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19.12.2021 10:53 Відповісти
завжди е робота для автомайстрів та продавців запчастин ...
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19.12.2021 10:56 Відповісти
Кто-то пукнул в лужу и назвал это масштабным ДТП
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19.12.2021 12:09 Відповісти
Та видеооператор тоже только проехал автотрощу хорошо на газ давонул, чужая беда уроком не стала.
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19.12.2021 13:05 Відповісти
 
 