Близько шести автівок зіштовхнулися у Києві в ніч на 19 грудня. ВIДЕО
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У ніч на неділю, 19 грудня, у Києві сталася масштабна ДТП: на Набережно-Рибальській дорозі зіштовхнулися близько шести автівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опублікувавши відео з місця події.
За словами очевидців, на Набережно-Рибальській дорозі у напрямку Північного мосту зіштовхнулися до шести машин.
Як зазначається, внаслідок аварії автомобілі буквально "розкидало дорогою".
Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.
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наверняка там кто-то из прокуратурьі-полиции-налоговой-судьи
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