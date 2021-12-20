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"Діти України - ми воюємо заради вас", - військові із зони бойових дій вітають із Днем Святого Миколая. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Українські воїни записали відеозвернення до українських дітлахів з нагоди Дня Святого Миколая.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За роки російсько-української війни тисячі дітей стали сиротами, бо їхні батьки загинули в боях з окупантами. Тисячі дітей сьогодні не можуть повноцінно святкувати, адже їхні батьки перебувають зараз в окопах. Саме тому наші захисники через сайт Цензор.НЕТ передали вітання всім тим, хто сьогодні святкує і чекає чуда. З Днем Святого Миколая, Україно!" - написав журналіст.
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Топ коментарі
+45 oleg1966
показати весь коментар19.12.2021 16:03
+41 Ksenia VB
показати весь коментар19.12.2021 16:05
+29 Ksenia VB
показати весь коментар19.12.2021 16:07
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Или то - другое?
Чи то - інше?
Тобі цього ніколи не зрозуміти. Ми-такі. А ти- інший.
когда война, то отцы хоронят детей...
будь уничтожена и проклята -
рашистская и дерация !
Бережи Вас Бог!
А тепер вже військові сердечно звертаються до дітей.
Нехай Миколай прийде до вас усіх з найкращими подарунками !
Бережіть себе, хлопці !