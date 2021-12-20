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Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" проти сирійських повстанців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Сили спеціальних операцій ЗС РФ застосовували ударні дрони "Ланцет" проти сирійських повстанців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Armenian Military Portal.

Як зазначається, це відбулося у квітні 2020 року у провінції Хама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера "Аль-Каїди"

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+35
ЗЕ вместо закупки беспилотников и дронов 9 лярдов выделил на закупку книжек. Видимо будем врага книгами забрасывать.
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19.12.2021 17:21
+28
Странно, что съёмки постановочного видео столько времени заняли.
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19.12.2021 16:43
+27
союзмультфильм
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19.12.2021 16:43
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Уничтожить одного человека можно, уничтожить народ нельзя.
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19.12.2021 17:55 Відповісти
Probujet svojiu texniku raska Siriji.Vot paprobyvali tam bezpilotnuju udarnuju masinu Uran,tak ta naciala po svojim streliat Tak i bezpoltniki neponiatno po komu oni streliali
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19.12.2021 17:56 Відповісти
Суслика видишь? А он есть!
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19.12.2021 18:00 Відповісти
Ватникам показали традиционные мультики, чтобы они гордились своей смехдержавой в алкогольном угаре. По факту - пук в лужу, ведь уже давно известно, что кацапские говнолеты боятся современные рэб.
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19.12.2021 18:04 Відповісти
комментарий там просто сюпер ))))))))))
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19.12.2021 18:31 Відповісти
Кацапские говнолеты боятся всего. Но гривны в Симферополе не берут.
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19.12.2021 19:02 Відповісти
И зачем Цензор выкладывает это фуфло?У нас вроде по закону запрещено показывать видео героизирующие рашофашей и их пособников.
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19.12.2021 18:17 Відповісти
а поржать?
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19.12.2021 18:32 Відповісти
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19.12.2021 18:25 Відповісти
больше ланцетов - длиннее северные ночи..
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19.12.2021 18:48 Відповісти
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19.12.2021 18:26 Відповісти
зегниди
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19.12.2021 19:50 Відповісти
Бутусов, тебе пришьют еще одну статью за это видео....
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19.12.2021 18:34 Відповісти
не понял. а почему спамит хойский воэнный канал Armenian Military Portal а не удмуртское телевидение?это мордва так рассказывает хитрожопым арам о своем вяличии?
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19.12.2021 18:39 Відповісти
Ну убили и что. Это война ж
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19.12.2021 18:44 Відповісти
Тільки що скавчали що їх окупували.
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19.12.2021 19:00 Відповісти
Ну, важливо ще пам'ятати що, двигуни на московитських дронах німецького виробництва, а поставлялися вони через чешську прокладку. Також там багато німецької електроніки. Наразі чешську прокладку закрили і поставляють іншим каналом.
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19.12.2021 19:59 Відповісти
И самое интересное, озвучка этого эпичного видео. И всё так красиво, в цвете.)))
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19.12.2021 20:25 Відповісти
мосфильм.
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20.12.2021 00:04 Відповісти
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