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Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" проти сирійських повстанців. ВIДЕО
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Сили спеціальних операцій ЗС РФ застосовували ударні дрони "Ланцет" проти сирійських повстанців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Armenian Military Portal.
Як зазначається, це відбулося у квітні 2020 року у провінції Хама.
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Топ коментарі
+35 FT FT
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+28 Viktor Turchanikov
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+27 Иван Иван 31509c93
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Armenian Military Portalа не удмуртское телевидение?это мордва так рассказывает хитрожопым арам о своем вяличии?