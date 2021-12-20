Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" проти сирійських повстанців. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗС РФ застосовували ударні дрони "Ланцет" проти сирійських повстанців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Armenian Military Portal.

Як зазначається, це відбулося у квітні 2020 року у провінції Хама.

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