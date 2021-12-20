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Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу у межах Будапештського меморандуму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі "Апостроф TV".
"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обманули, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, у тому числі й США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Жодної грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", – заявив він.
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Топ коментарі
+28 Владислав Васильченко
показати весь коментар19.12.2021 17:28
+21 Игнатьев Фион
показати весь коментар19.12.2021 17:22
+21 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показати весь коментар19.12.2021 17:23
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Ибо таким странам ЯО категорически противопоказано.
Відкриття ядерної програми України це єдиний варіант для захисту України від Московитської навали і інших ворогів у майбутньому.