Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати на Театральному майдані 11 грудня. Відкриття пройшло у ніч на 19 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629, близько 17:00 дерево впало. За словами очевидців, це сталося через сильний вітер.
Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".
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За словами очевидців, упала верхівка ялинки, при цьому ілюмінація продовжувала горіти. Ніхто не постраждав.
Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.
Топ коментарі
+61 Ksenia VB
показати весь коментар19.12.2021 20:55
+19 Vedana
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+17 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.12.2021 21:09
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Будь ласка, зачекайте...
Порошенко ёлочку пожертвовал городу.
Поправляйте швиденько.
Правда, потом разбирать будут до майских)))
носишься с ним как с гавном на палочке...
Слідкую за місцевими новинами , враження таке що кацапи відвели всі свої війська , кудись аж на Далекий Схід ,, ніякої війни немає , і в Україні повсюди - тішина і спокойствіє . .
А ведь объект серьезный! Кто-то Акт о приемке подписал... не завидую я ему... хотя, так ему и надо, рукожопу...
От Господа Бога, наверное.
В следующий раз сломается у вас уже не йолка...