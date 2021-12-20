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Маріуполь (2821) ялинка (104)

Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати на Театральному майдані 11 грудня. Відкриття пройшло у ніч на 19 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629, близько 17:00 дерево впало. За словами очевидців, це сталося через сильний вітер.

Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження

За словами очевидців, упала верхівка ялинки, при цьому ілюмінація продовжувала горіти. Ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.

Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 01
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 02
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 03
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 04
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 05

Також дивіться: Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+61
Невже Зеленський з візитом приїхав...
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19.12.2021 20:55
+19
Така гарна ялинка.
Поправляйте швиденько.
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19.12.2021 21:03
+17
Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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19.12.2021 21:09
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Невже Зеленський з візитом приїхав...
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19.12.2021 20:55 Відповісти
Не,
Порошенко ёлочку пожертвовал городу.
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19.12.2021 21:46 Відповісти
Ясно..ЗЕБилы дорулились что уже и ёлки нету.. Порошенко дарить должен ...
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19.12.2021 22:00 Відповісти
Благопопердятель, ялинки при Пороху не падали, а от при зеленомордому, криворогульному нарколизі то ялинки падають то Нотер Дам де Парі горить, то буданова в ліжку з зам міністра МВД знаходять. Одні зашквари.
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20.12.2021 07:53 Відповісти
Шкода ялинку, а в нас теж сильний вітер і дощ січе, для дерев це небезпечно.
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19.12.2021 20:59 Відповісти
Не такой уж и ветер большой. Бракоделы.
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19.12.2021 22:32 Відповісти
Парусность у такой елки большая, предусмотреть точку излома такого дерева невозможно.
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20.12.2021 03:40 Відповісти
Так теж норм. Зато не як у всіх))
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19.12.2021 21:01 Відповісти
Чудо-сатурнарий, счастливого Ньютонства
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19.12.2021 22:53 Відповісти
Исак Ньютон родился же и открыл закон тяготения...
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19.12.2021 22:54 Відповісти
Теория большого взрыва, где-то из середины второго сезона?
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19.12.2021 23:06 Відповісти
Ну нет, дальше... Это они встречались уже с пенни, а это как минимум третий сезон... Серия эдак пятая... Наверное... Когда шелдон сказал что он против установки в квартире инвазированого пауками очага возгорания, но коль он уже в доме, то вершину должен венчать сэр исак ньютон
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20.12.2021 00:23 Відповісти
http://cinematext.ru/movie/teorija-bolshogo-vzryva-the-big-bang-theory-2009-serial/3/11/
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20.12.2021 00:26 Відповісти
какая-то непруха с елками. Не помню где, в европе что ли, тоже елка сломалась. Там вообще тупо пополам.
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19.12.2021 21:01 Відповісти
У нас в г.Романов, Житомир.
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19.12.2021 22:45 Відповісти
Bad Penny: пока тепло (от алкоголя ) у тебя в груди , а не течёт по штанах - все в порядке. Пьяньчужка Пенни совратила мать Леонарда...
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20.12.2021 05:28 Відповісти
Мало вкрали,тому й вийшла'ййолка'
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19.12.2021 21:03 Відповісти
Така гарна ялинка.
Поправляйте швиденько.
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19.12.2021 21:03 Відповісти
Гарна, тільки не впасти вона не могла

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19.12.2021 21:43 Відповісти
Сейчас с ММК, рельсы притащат и всё будет карашо)))
Правда, потом разбирать будут до майских)))
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19.12.2021 21:52 Відповісти
Да
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19.12.2021 21:08 Відповісти
Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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19.12.2021 21:09 Відповісти
Задовбав ти своїм порошенком, в кожну шпарину намагаєшся засунути цю затичку.
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19.12.2021 22:06 Відповісти
Я тебе не задовбував ,, то ти таким задовбаним і народився . . А щоб я не згадував про Порошенка , скажи своєму надоумкуватому таваріщу , нехай не пхає повсюди , своє дебільне - Зе .
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19.12.2021 22:12 Відповісти
та засунь ты его себе в задницу...
носишься с ним как с гавном на палочке...
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19.12.2021 21:19 Відповісти
Где купили диплом? в Мариупольском строительном.
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19.12.2021 21:10 Відповісти
Опять Порошенко виноват.
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19.12.2021 21:15 Відповісти
Здоровую ель только с корнем выворачивает.
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19.12.2021 21:18 Відповісти
Сейчас в Украине дерево стоит дороже золота. Все лучшее в Европу вывозят. Поетому видимо с мусора слепили вот и результат.
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19.12.2021 21:23 Відповісти
Да, чтож такое. Уже вторая ёлка ломается. Долгоносик карантинный завёлся или шашель грызёт?
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19.12.2021 21:20 Відповісти
В общем,ничего хорошего в нг ,при главнокомандующем зелупе,Мариуполь не ждёт -так же как и Одессу,если что,в которой я живу...
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19.12.2021 21:22 Відповісти
У вас к обороне как то готовятся? Или как везде?
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19.12.2021 21:27 Відповісти
Гадаю що і у них , і у вас , і у нас у Полтаві , до оборони готуються - как вєздє . Ніяк тобто .
Слідкую за місцевими новинами , враження таке що кацапи відвели всі свої війська , кудись аж на Далекий Схід ,, ніякої війни немає , і в Україні повсюди - тішина і спокойствіє . .
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19.12.2021 22:07 Відповісти
Антиваксам не до захисту . Вони навпаки закликають не захищати Неньку, бо влада порушила їхні права. Наче теперішня влада має якесь відношення до України.
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19.12.2021 22:25 Відповісти
деньги то уже украли. как говорят зебилы. какая разница
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19.12.2021 21:24 Відповісти
Вот к чему приводит экономия на синей изоленте
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19.12.2021 21:27 Відповісти
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19.12.2021 21:28 Відповісти
Хорошая елка.. Даже после падения лампочки продолжали гореть.
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19.12.2021 21:29 Відповісти
а говорят китай фууу...
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19.12.2021 22:14 Відповісти
В прифронтовом Мариуполе Бошировых и Петровых Путлера нет,ВАТЫ местной тоже...Это точно Госдеп...
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19.12.2021 21:31 Відповісти
Десь мабуть лігітивний яник пробігав це його ялинки **********
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19.12.2021 21:38 Відповісти
Оппозиционая партия За Жопу установила через жопу?
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19.12.2021 21:41 Відповісти
Строили мы строили и наконец-то построили. Вызывайте тех Джамшутов, пусть переделывают.
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19.12.2021 21:46 Відповісти
Похоже старый ржавый каркас не выдержал, а деньги каждый год списывают как за новую ёлку, это нормально 😁
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19.12.2021 21:46 Відповісти
в марике нет металлла
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19.12.2021 22:15 Відповісти
И куча абормотов фотографировать...
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19.12.2021 21:50 Відповісти
А Ялинкович там не проходил рядом в гриме?
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19.12.2021 21:53 Відповісти
Я вообще против настоящих ёлок. Пусть будут только искусственные. Или посаженная натуральная ёлка, прямо в центре города. И именно она и будет центром притяжения для горожан любого города Украины.
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19.12.2021 21:54 Відповісти
Моя копия
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19.12.2021 22:38 Відповісти
Так у на в Мариуполе искусственная! Уже сколько лет.
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20.12.2021 09:40 Відповісти
велике Ёлківництво
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19.12.2021 21:59 Відповісти
мудачьё...растяжки нужно было ставить!
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19.12.2021 22:01 Відповісти
Хватит калечить натуральные ёлки. Пусть будут искуссвенные, какая разница?
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19.12.2021 22:01 Відповісти
В Мариуполе искусственная!!! Какая настоящая? Она - искусственная. У нас живые и не ставят давно.
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20.12.2021 09:41 Відповісти
сто пудов коммунальщики виноваты, те еще вредители.
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19.12.2021 22:05 Відповісти
Йолка януковича, йолка зеленського. Для Вави це погана прикмета. Йолка януковича три місяці стояла, а йолка блазня впала в перший же день.
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19.12.2021 22:07 Відповісти
Уже три по Украине.
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20.12.2021 00:22 Відповісти
Ось воно велике будивниутво!усе через я ВАМ НИКУЯ НЕДОЛЖЕН ТОМУЩО Я НЕ ЛОХ!!!ФУКАЛИИ!!!
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19.12.2021 22:10 Відповісти
при предыдущнике такого не было. а нет, проверил, было. каждый год по нескольку раз.
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19.12.2021 22:13 Відповісти
дамбаз паражняк не гонит. ФСЕ для отката или нет, фсе уркасть. урка.
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19.12.2021 22:13 Відповісти
В ДНРе всё так.
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19.12.2021 22:19 Відповісти
Грьобаний встид.
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19.12.2021 22:21 Відповісти
Это знак. Янукович подтвердит.
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19.12.2021 22:44 Відповісти
Метал сдали в утиль еще на стадии изготовления каркаса. И даже растяжки не додумались поставить. А если0бы еще мокрый снег был и налип на Йолку? Конструктор явно с сопроматом не дружит
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19.12.2021 23:18 Відповісти
Новость ни о чем. Ну сломалась, че такого.
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19.12.2021 23:44 Відповісти
Да уж ... Символизма хоть отбавляй..
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19.12.2021 23:45 Відповісти
Конструкция с центральной трубой, была бы такая в жизнь не сломалась..
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19.12.2021 23:48 Відповісти
Ну так надо было же что то украсть ))) Украли на прочности конструкции,
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19.12.2021 23:49 Відповісти
А я вообще против искусственных елок! Самый лучший вариант - живая растущая елка! В крайнем случае , можно брать срубленную у людей во дворах !Даже конкурсы проводить! Я , например 11 лет назад встретил новый год в Киеве в квартире с живой елкой в горшке высотой 1.5 метра. После нового года посадил на даче , сейчас она 11-12 метров! Очень красивая ! Но растить ее дальше во дворе не очень удобно , большая , много места занимает. И в округе у многих елки , многие срубили , у моих соседей была метров 30! Спилили, и у других соседей тоже около того! Если бы проводили конкурсы , очень много нашлось бы желающих просто отдать свою елку ! Что бы просто приехали и забрали ! Даром! А я могу еще посадить , мне не жалко , пока маленькая очень прикольно во дворе наряжать , а когда огромная , уже не нарядишь!
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20.12.2021 01:20 Відповісти
Рожденные в понедельник ,ну что не так опять город даже елку поставить не может.
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20.12.2021 05:10 Відповісти
Сегодня всю ночь дождь льет в Мариуполе... Не завидую я бригаде ремонтной...
А ведь объект серьезный! Кто-то Акт о приемке подписал... не завидую я ему... хотя, так ему и надо, рукожопу...
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20.12.2021 06:18 Відповісти
Предупреждение мариупольским сепарам.
От Господа Бога, наверное.
В следующий раз сломается у вас уже не йолка...
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20.12.2021 07:36 Відповісти
На видео ветра вообще не наблюдалось...
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20.12.2021 08:39 Відповісти
Ветер был и сильный. У нас вообще-то прилично штормило, порывы до 24 м/с
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20.12.2021 09:42 Відповісти
Сопромат слал лженаукой?
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20.12.2021 11:34 Відповісти
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20.12.2021 15:15 Відповісти
ПРОДЕЛКИ ХЙЛА !!!
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21.12.2021 02:11 Відповісти
 
 