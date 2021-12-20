Офіцер-морпіх Підлісний взявся досліджувати та розповідати про життя ветеранів. ВIДЕО
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Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому.
Про це планує розмірковувати ексначальник групи планування 137 батальйону морської піхоти Андрій Підлісний у серії відео, які він назвав "Щоденник ветерана", інформує Цензор.НЕТ.
"Проблематика військових, що повернулись з війни не нова, проте чи приділяють їй достатньо уваги? Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому?
Вирішив поділитись своїм "внутряком", це перш за все потрібно мені щоб пропрацьовувати те, що в голові. У майбутньому продовжу цей щоденник у вигляді обговорення різних тем, відповідей на запитання та висвітлення різного роду ветеранської діяльності", - пише Підлісний.
Будь ласка, зачекайте...
Він Підлісний, а не "Підлєсний".
Ви що не знаєте, що прізвища не перекладаються?
Все просто "Підлий" це його позивний. Чекаю вибачення...
Я же написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Я був з ним разом в с. Зайцево, ротація 2020-2021 рік.
Чекаю вибачення...