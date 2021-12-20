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Офіцер-морпіх Підлісний взявся досліджувати та розповідати про життя ветеранів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому.

Про це планує розмірковувати ексначальник групи планування 137 батальйону морської піхоти Андрій Підлісний у серії відео, які він назвав "Щоденник ветерана", інформує Цензор.НЕТ.

"Проблематика військових, що повернулись з війни не нова, проте чи приділяють їй достатньо уваги? Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому?

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Вирішив поділитись своїм "внутряком", це перш за все потрібно мені щоб пропрацьовувати те, що в голові. У майбутньому продовжу цей щоденник у вигляді обговорення різних тем, відповідей на запитання та висвітлення різного роду ветеранської діяльності", - пише Підлісний.

Автор: Анна Судак
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19.12.2021 22:27 Відповісти
Редакціє, виправте в російскому варіянті прізвище Андрія Підлісного.
Він Підлісний, а не "Підлєсний".
Ви що не знаєте, що прізвища не перекладаються?
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20.12.2021 00:55 Відповісти
"Підлий" для тих хто в курсі.
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20.12.2021 08:49 Відповісти
Хрен ти лисий, а не лінгвіст. При чім тут слово"підлість"? А може якийсь прадід під лісом жив, чи лісникував, чи поселення під лісом було ? Я лише в курсі, що кожна руска свиня з себе лева корчить.
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20.12.2021 14:55 Відповісти
А ты шо не понял кто этот Владислав? Во- первых из имени попятно что еврей, а из текста что кацап.
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20.12.2021 15:22 Відповісти
Я написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Чекаю вибачення...
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19.01.2022 21:26 Відповісти
Тебе довбешка те саме стосується!
Я же написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Я був з ним разом в с. Зайцево, ротація 2020-2021 рік.
Чекаю вибачення...
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19.01.2022 21:29 Відповісти
Ветерани... Хто такі ветерани? Ті, хто закінчив війну? Ті, хто не може більше служити у війську? Так, це - ветерани. Яке відношення до ветеранів мають здорові підготовлені люди у здоровому віці, які називають себе ветеранами, але не знаходяться на військовій службі навіть у резерві? Ніякого, і цей бородатий старший лейтенант має до них таке ж відношення, як військовий до балерини. Перестаньте його постити. Йому місце в модельних агентствах, а не в армії. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом - це обов'язок військового, але не в час війни з таким пафосом. Такої форми, як на ньому, 95% воїнів навіть не бачили, не те що носили. Що він робить для України? *******? Забаньте мене ще раз, я вже звик.
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20.12.2021 19:50 Відповісти
Принялся..
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20.12.2021 21:15 Відповісти
 
 