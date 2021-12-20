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Журналісти оприлюднили світлину схемщика Стрелковського, в будинку якого живуть Буданов і Гогілашвілі. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Вячеслав Стрелковський - людина, чиїх світлин немає у соцмережах, і фірми з орбіти якої повʼязують із багатомільйонними схемами ухиляння від сплати податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Слідство.Інфо".

Журналісти оприлюднили світлину схемщика Стрелковського, в будинку якого живуть Буданов і Гогілашвілі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова ГУР Буданов про схемщика Стрелковського, в будинку якого вони живуть із Гогілашвілі: Мені відома ця особа, його пов'язують із незаконним обігом готівки. ВIДЕО

Зазначається, що одним з перших обличчя Стрелковського продемонстрували у розслідуванні "Дружочки".

У ньому йдеться про те, що Стрелковський та його родина пов’язані з десятками компаній.

"Ці фірми фігурують у величезній кількості кримінальних проваджень, але дивом уникають неприємностей із податковою і серйозних проблем із законом", - вказується у публікації.

Також дивіться: "Він - мій друг": Глава ГУР Буданов підтвердив, що тимчасово проживає з Гогілашвілі. ВIДЕО

Журналісти з’ясували, що схеми, до яких може бути причетна родина Стрелковських, - це ухилення від сплати податків.

У кримінальних провадженнях, пов’язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".

"У будинку ексдружини Стрелковського на ймовірно "вигідних умовах" живуть ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина - особиста помічниця Володимира Зеленського Марія Левченко.

У цьому ж будинку мешкає керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов - людина, яка є однією з ключових постатей, які відповідальні за нацбезпеку України", - йдеться у публікації.

Дивіться також: Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

У податковій визнають, що Стрелковського можуть "оберігати" від неприємностей різні представники правоохоронних органів.

Журналісти зустріли Стрелковського поруч із маєтком у Козині, де той проживає. Але чоловік відмовився спілкуватися щодо причетності до податкових схем і будинку в Хотові.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+76
А нічого. При Пороху тут би вже усі телеканали вили, а чорнорота мосейчучка зі сльозами розмазувала шмарклі по екрану.
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19.12.2021 22:49
+68
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19.12.2021 22:53
+35
Попередником Гогіашвілі в МВС був Ілля Ківа, незадовго до цього осуджений за хабар, але не сівший тільки через довідку з психлікарні.
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19.12.2021 22:52
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19.12.2021 22:46 Відповісти
А нічого. При Пороху тут би вже усі телеканали вили, а чорнорота мосейчучка зі сльозами розмазувала шмарклі по екрану.
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19.12.2021 22:49 Відповісти
думаю цей Стрелковский не вчора народився і не два роки тому...І благополучно пережив всі 5 років Петра
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19.12.2021 23:30 Відповісти
зелена шмаркля теж благополучно пережила 5 років Петра.
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19.12.2021 23:33 Відповісти
А он при Пете чем-то противозаконным занимался?
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20.12.2021 07:31 Відповісти
Прои Порошенко начальником разведки был генерал Бурба ,а не купленная тряпка ,брехавшая ,что операции "Вагнергейт " не существовало , сейчас Европа ввела санкции против террористов ,а могли в Гааге свидетельствовать против *****
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20.12.2021 08:14 Відповісти
Выводил деньги в офшоры ,грабил приват банк ,не платил налоги.Мало?
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20.12.2021 08:16 Відповісти
Про офшоры, налоги и приватбанк тебе уже написали. Добавлю про уклонение от повесток в военкомат. Ну и конечно называть страну порноактрисой это не противозаконно в конце концов, а просто мерзко, но ведь тебе не мешает за него отверстия рвать.
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20.12.2021 11:28 Відповісти
При Порошенко высшие чиновники снимали у Стрелковского жилье на выгодных условиях??
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19.12.2021 23:44 Відповісти
це ще не всіх, хто там живе, нам назвали...
а хтось жеж і просто ночує...
молоді, виручають одне одного у скрутну хвилину
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20.12.2021 06:47 Відповісти
Ты хочешь сказать, шо при Петре в доме этого Стрелковского тоже проживали шведской семьей зам министра ВД и начальники ГРУ МО с женами?
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19.12.2021 23:59 Відповісти
то что я хотел сказать я уже сказал и между строк там ничего нет
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21.12.2021 22:52 Відповісти
Мосейка еще ответит за блуд!
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19.12.2021 23:49 Відповісти
При Клоуні у владу полізли всі, хто при Порошенку сидів за поребріком або під плінтусами.
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19.12.2021 23:51 Відповісти
Брехня! Всі такі і при царі Пеці непогано себе почували.
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20.12.2021 07:51 Відповісти
І Коломойський з Портновим теж?
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20.12.2021 08:54 Відповісти
Далі будуть шукати зв'язки з "Рошен"
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19.12.2021 22:50 Відповісти
Будут копать глубже и выводить клоуна на чистую воду...
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19.12.2021 22:50 Відповісти
На клоуна-наркомана уже все готово!
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19.12.2021 23:50 Відповісти
🙏 🤡🐲🤢💯❌🚫
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20.12.2021 12:35 Відповісти
симбіотичне співіснування кримінала та влади це давно та надовго.
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19.12.2021 22:49 Відповісти
Попередником Гогіашвілі в МВС був Ілля Ківа, незадовго до цього осуджений за хабар, але не сівший тільки через довідку з психлікарні.
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19.12.2021 22:52 Відповісти
так Ілля Ківа типовий критик Зеленського
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19.12.2021 23:02 Відповісти
Тобто найвеличнішого критикувати не можна? Дружочєк, тобі з такою хернею до кацапів дорога))
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19.12.2021 23:21 Відповісти
Ага! І Найрошенового не можна теж. Як тільки скажеш щось про Пецю, що не подобається порохатишам, відразу запишуть в ЗЕлуплене кодло.
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20.12.2021 07:54 Відповісти
Не нравится ЗЕлуплене кодло? Записывайся Пуйлокодло. Все равно из одного корыта информационные помои льете.
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20.12.2021 09:22 Відповісти
Брешит ,при Порошенко ЭТОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по доставке порошка наркоманам в зРАДЕ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! Под зелешмарклю и **@лошвили пристроили
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20.12.2021 08:21 Відповісти
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19.12.2021 22:53 Відповісти
Еще надо вспомнить, кто Буданова прославлял в СМИ как отважного разведчика, положившего множество руских спецназовцев в Крыму
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19.12.2021 23:03 Відповісти
Буданов-был хорошим оперативником, но оказался после увольнения Бурбы в чужом кресле. Так скомпроментировать понятие "разведчик" не удавалось еще никому в новейшей истории Украины. Жить с российским "кротом" под одной крышей и не подать после этого в отставку?
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20.12.2021 00:06 Відповісти
Я никогда не работал в спецслужбах, но тем не менее сотрудников кгб/фсб определяю по запаху и на очень большом расстоянии. Если все, что писали про Бурбу до последнего скандала это правда, то непонятно как он вообще мог работать в разведке при таких низких когнитивных способностях. Из реальных объяснений есть только то, что все его "подвиги" это спецоперация прикрытия по созданию "штирлица", которого "буратино" в итоге назначил командовать разведкой.
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20.12.2021 00:42 Відповісти
@Буданов-был хорошим оперативником@ почему Вы сделали такой вывод ?

Например, До поры до времени Ермак считался хорошим главой ОП, потому что ему каким то необразимым образоми удавалось производить обмены пленными с РФ
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20.12.2021 11:40 Відповісти
это уже новає ліцо?
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19.12.2021 23:01 Відповісти
Вот это супер-триллер!)) достойно голливудского сюжета)
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19.12.2021 23:02 Відповісти
Копать надо и дальше, а то у новых лиц мозги быстро стали как у старых.
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19.12.2021 23:02 Відповісти
Хуже, значительно хуже. И не стали, а всегда были такие. Но ты же будешь дальше за него себе все отверстия разрывать
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19.12.2021 23:14 Відповісти
Ну що ж, Буданов виявився медійно розкрученою, ворожою "куклою", Савченко дубль 2.
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19.12.2021 23:02 Відповісти
Вавина персональна секретарка маруся і свого чоловіка гогі, і його дружбана буданова, на жирні місця прилаштувала.
Країною рулить не тільки завхоз, а й секретарка.
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19.12.2021 23:23 Відповісти
по Стругацьких: з ким секретарка переспала - той і є директор
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20.12.2021 03:50 Відповісти
а коли його призначать міністром фінансів?
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19.12.2021 23:03 Відповісти
дивний текст
"ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
вони натякають, що кожен українець, котрий користувався послугами вищевказаних організацій - також того? спільник? член ОЗГ?
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19.12.2021 23:05 Відповісти
Ты на вопрос ответь.
"про дупу згадав" - кроме омерзения и таких ассоциаций вы не вызываете.

Брешете на каждом шагу. Плевать на вашу убогость - так вы ж, пля, стране гадите. Война в любой момент - следствие вашей тупости и мерзости.
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19.12.2021 23:39 Відповісти
І що, дбр-и і прокуратура -знову в непанятках?то дєлать"? Не знають.
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19.12.2021 23:16 Відповісти
У схемщика під дахом (у повному значенні) живуть два чиновника, які вірогідно забезпечують "дах" цьому ж схемщику...
Навіть не знаю, що тут може бути "вирване з контекста", як зазвичай говорять зелені бл..ді(((
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19.12.2021 23:24 Відповісти
чувак, этот обнальщик работал и при прошлой власти, и при позапрошлой... в этом есть наша проблема и наша боль! все они не платят налоги нормально, бизнесмены типа, но с народа дерут по полной!!!
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19.12.2021 23:40 Відповісти
Ну тоді значить все добре.
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19.12.2021 23:52 Відповісти
кохане кубло...
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19.12.2021 23:29 Відповісти
и кто там мне рассказывал, что все платят налоги честно?))

читаем внимательно:

У кримінальних провадженнях, пов'язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".

этот список можно продолжить всеми крупными компаниями ахмета, коломоя и потроха, пинчука и мертвечука... только обнальщики могут быть другими, а могут быть и этими же...

так что забудьте, не ту страну назвали Гондурасом!!!
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19.12.2021 23:38 Відповісти
У тебя на рашке корветик сгорел.
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20.12.2021 00:08 Відповісти
судячи по мордяці - "вєлічайший схємщік канца епохі бєдності" ...
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20.12.2021 00:01 Відповісти
а у меня знакомый врач, кандидат наук, снимал квартиру у мадам зарезавшей мужа.
так он себя этим запятнал?
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20.12.2021 00:04 Відповісти
Когда бандит "Нарик" на одном фото с Порохом так это зрада, а когда судимый замминистра МВД с гражданством рашки, женатый на неоформленной к допуску к гостайне присутствующей на секретных совещаниях секретарше, живущий вместе с начальником разведки в доме принадлежащему обнальщику так это ничего такого, да?
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20.12.2021 00:17 Відповісти
то, что они живут в доме хоть чикотило - не зрада, если законный договор аренды и т.д.
про остальное я не утверждаю.
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20.12.2021 00:31 Відповісти
Откуда боту подляка знать про репутацию.
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20.12.2021 01:16 Відповісти
действително, откуда тебе, боту подляка знать про репутацию.
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20.12.2021 03:49 Відповісти
А нарік точно бандит? Бо я знаю, що Петровський побудував красивий храм української церкви. І певно є спонсором ПЦУ. За що і був запрошений до Стамбула.
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20.12.2021 03:56 Відповісти
то що ....кради - вбивай - мухлюй...- потім збудуй "Храм" і тобі прощення ( а у Бога спитали ) .... недавно жителі сіл громади вибрали вбивцю ( Лозінський) який застрілив їх односільчанина за те що той лазив по хмих у його володіннях - холопи простили "баріна ...- от така от ментальність рабів
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20.12.2021 09:31 Відповісти
Лозинський сидів за те в тюрьмі (хоч і не повний термін). А коли судили Петровського? Я про наріка чув лише тоді, коли він виявився спонсором УПЦ КП. Якщо Ви точно знаєте про Петровського ( а не те, що в підворотні бабці мелють), то публікуйте факти і т.і.
Ідеальних людей не буває. Багато хто робить помилки. Які потім виправляє добрими справами.
Ось Порошенко весь час використовував адмінресурс для прикриття власних бізнесів. А коли прийшла лиха година, то спонсорував відновлення повітряної оборони над Києвом. Чи може брешуть?
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20.12.2021 23:05 Відповісти
Where in the States are you from?
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20.12.2021 00:18 Відповісти
Сызрань
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20.12.2021 00:52 Відповісти
эта власть НИЧЕМ не отличается от предыдущей - и тут и там СБУшники занимаются откровенным воровством, вместо службы ГОСУДАРСТВУ!!!!
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20.12.2021 00:05 Відповісти
Зато твои ФСБшники корвет сожгли.
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20.12.2021 00:19 Відповісти
Отличается. За них зебилы голосовали.
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20.12.2021 00:53 Відповісти
Хто в темі, підкажіть, будь ласка, чия жінка поруч зі стрелковським - зеленського, буданова чи гогі?
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20.12.2021 00:06 Відповісти
Вони самі не розуміють.
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20.12.2021 00:20 Відповісти
на троих.....
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20.12.2021 00:29 Відповісти
мы ребята голубые и нам аборты не страшны...
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20.12.2021 04:47 Відповісти
Допустим, если мы услышали: "космонавты и пид@р@сы". Вроде бы ничего плохого о космонавтах не прозвучало, верно? Но! Осадок остался!
Так и тут: мы услышали- Стрелковский и вспомнили о некоем Стрелкове, который оказался Гиркиным. А этот Стрелковский, он точно именно Стрелковский? А то ведь совпадения напрашиваются...
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20.12.2021 05:54 Відповісти
73%ные жлобы уже третий год оплачивают самое дорогое шоу квартала красных фонарей, а впереди ещё два.. понавыбирали говна - жрите, идиоты..
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20.12.2021 06:03 Відповісти
Нажаль, сплачуємо усі,а не лише 73% проголосувавши ((((((
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20.12.2021 07:54 Відповісти
Сразу видно высшее общество. Явно Итон заканчивал.
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20.12.2021 07:13 Відповісти
" Воїни готівки, бійці безготівки" @Процішин
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20.12.2021 07:52 Відповісти
Хуже не будет, хоть поржем!
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20.12.2021 08:37 Відповісти
ЦЫГАНИ ПРИ ВЛАСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 09:17 Відповісти
А що з ним може трапитись? Гроші для виплат у конвертах звідкіля беруться? Правильно - з "конвертів".
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20.12.2021 10:09 Відповісти
Шо тут у нас, знову зелені вляпалися? Треба негайно нову справу по Пороху! І шоб з повісткою на капот стрибали!
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20.12.2021 12:46 Відповісти
Зеленная кротячая нора!
А в этом году будет новогодняя инсталляция зеленая "шляпа" над Украиной?
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20.12.2021 12:50 Відповісти
Я так понимаю что деньги он обналичивал при всех последних президентах...
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20.12.2021 12:54 Відповісти
 
 