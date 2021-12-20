Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. ВIДЕО

19 грудня, у Києві відбувся концерт скандально-відомого російського репера Басти: противники виступу співака зустрічали його фаєрами та влаштували співаку "коридор ганьби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вході до концертної зали відвідувачів заходу зустрічали із плакатами. Зокрема таким: "Баста = Путін", "Ні московській експансії в Україні".

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Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною.

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Відвідувачі концерту Басти кажуть, що для них музика поза політикою, а інші концерт називають ганьбою.