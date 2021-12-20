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Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

19 грудня, у Києві відбувся концерт скандально-відомого російського репера Басти: противники виступу співака зустрічали його фаєрами та влаштували співаку "коридор ганьби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вході до концертної зали відвідувачів заходу зустрічали із плакатами. Зокрема таким: "Баста = Путін", "Ні московській експансії в Україні".

Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною.

Також дивіться: "Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відвідувачі концерту Басти кажуть, що для них музика поза політикою, а інші концерт називають ганьбою.
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Топ коментарі
+61
Якщо кацап очолює СБУ а прокацаплений жидобільшовик "працює "прєзітєнтом" то все "закономірно". А як може бути інакше коли "населення" проголосувало за "оце"?
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20.12.2021 12:11
+48
Це видно і із соцопитувань.

Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
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20.12.2021 12:23
+34
А Зеля с ермачком ходили???
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20.12.2021 12:08
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А в раше от него тошнит ?
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20.12.2021 12:07 Відповісти
В раші від усього нудить.
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20.12.2021 12:09 Відповісти
А Зеля с ермачком ходили???
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20.12.2021 12:08 Відповісти
В Лос-Анджелесе музыкальный фестиваль Once Upon A Time In LA был сорван из-за убийства рэпера Drakeo the Ruler. За кулисами на него напала группа мужчин, от полученного ножевого ранения в шею музыкант умер.
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20.12.2021 13:00 Відповісти
так этаж рэпер, погиб лихой гэнгста-смертью от рук конрурирующей банды, как Тупак Шакур. а рюське недорэперы могут разве шо от передоза погибнуть, ну или там сунуть мокрые пальцы в розетку
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20.12.2021 14:34 Відповісти
Страшно навіть уявити яку хєрню ніс світу цей явно кримінальний ніггер. Світ став чистішим...
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20.12.2021 18:33 Відповісти
баста вам, зебобики, кончилися танцы)
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20.12.2021 12:09 Відповісти
це той, що поцупив у альми зохар індіанську любов, мігель...

https://youtu.be/87HAEwP0v34

адже краще її запросити з концертами, щоби приїжджала не лише в умань восени
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20.12.2021 12:38 Відповісти
Чотири фаєри, десяток - "коридор", пів сотні "репортери" і черга з прихильників Басти.
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20.12.2021 12:10 Відповісти
Якщо кацап очолює СБУ а прокацаплений жидобільшовик "працює "прєзітєнтом" то все "закономірно". А як може бути інакше коли "населення" проголосувало за "оце"?
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20.12.2021 12:11 Відповісти
Это все ничего, главное зло это дауны- майдауны.
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20.12.2021 16:12 Відповісти
Та ні! Головне зло це кацапомовні малороси-дегенерати у владі.
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20.12.2021 16:28 Відповісти
такие концерты нужны. украинцы должны видеть, сколько еще конченной ваты среди них.
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20.12.2021 12:11 Відповісти
Це видно і із соцопитувань.

Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
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20.12.2021 12:23 Відповісти
Дивно бачити лайки декого з притомних людей під цим хитрозробленим відмазуванням главзебіла, який пускає в Україну пуйловську погань.
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20.12.2021 12:25 Відповісти
покажи мне хоть один соцопрос, в котором ватная мразь подтвердила, что она ватная мразь. я что-то не встречал таких? и не нужно тут рисованные "рейтинги" партий партий упоминать.
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20.12.2021 12:31 Відповісти
Це очевидно з того, кого вони називають, як свого кандидата в президента, та партію, за яку вони збираються голосувати.
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20.12.2021 12:37 Відповісти
это очевидно только недалеким, воспринимающим рисованные "рейтинги" как правду.
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20.12.2021 12:39 Відповісти
Якщо соцопитування, які проводять "контори", лояльні до політиків із різних таборів, показують близькі цифри по ватяному та какая_разніца електорату, то це означає, що вони близькі до правди.
Тим більше, що результати виборів це підтверджують.
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20.12.2021 12:42 Відповісти
Фанати басти зашкварені чорти.
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20.12.2021 12:16 Відповісти
За минулої влади цій мразоті був заборонений в'їзд в Україну.
"Патріоти" Зєля та Баканов не продовжили заборону для свого дружбана рашиста Басти.

"Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в'їзд до України на чотири роки.

Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною."

Джерело: https://censor.net/ua/v3306157
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Подоляки, Сірьожи Іванови, Наумович, Лещенки про це мовчать.
Вони та їхня ботва верещать про чергову "втечу" Порошенка.
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20.12.2021 12:21 Відповісти
Кто,кто имея мозг и совесть заплатит денег что бы пойти на это?
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Забули ще про зеленку та смітеві баки. Це в ********* світі, ДУЖЕ страшне та ефктивне покарання.
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Мистецтво поза політико?! Покажіть,де тут мистецтво!
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20.12.2021 12:20 Відповісти
А "рожевими свинками" не пробували закидувати?
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20.12.2021 12:20 Відповісти
По идее, в Европе, руководитель службы, простившей такое - подает в отставку.
Баканов готов жить по-Европейски?
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20.12.2021 12:25 Відповісти
Пфф... СБУ не продлило запрет. Все закономерно. СБУ - филиал фсб. Глава ГУР спит в одном доме с бородатым рюзьге. Кстати, НЕчерт баканов даже звание офицерское получил чисто ПА ПРИКОЛУ, что б можно было вполне официально уничтожать СБУ и если память не изменяет с ним тоже был скандал по поводу свинособачьего паспорта. В ОП хаос, мне кажется там наперегонки рапортуют в мацкву сливая все возможные гостайны. Да чего говорить, если на "закрытых" совещаниях присутствуют ************ любители х...йла, которые официально даже там не работают, а так, пробл...ди мимо проходящие. И тут такое удивление, Господи прости "рэпер" баста выступил в Киеве, мол СБУ "забыло" продлить запрет. Забыли, ну типо, так было наверное где то в СБУ: "Наташа, не забудь продлить запрет басте!", а та "***... уже безпяти шесть, завтра...", ну и забыла))) Я вот лично реально ничему не удивляюсь. Мне уже страшно в цирк идти, боюсь просто смеятся не смогу.
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20.12.2021 12:25 Відповісти
Вікно Овертона. То трохи закривається, то знову широко розкривається.....
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20.12.2021 12:30 Відповісти
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20.12.2021 12:32 Відповісти
лучше их убивайте
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20.12.2021 12:38 Відповісти
это еще зашкварнее отвода войск и сегрегации детей по году рождения
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20.12.2021 12:32 Відповісти
Да... ярко они с детьми. То они у нас какого то низкого качества. То родились не в тех годах.
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20.12.2021 12:38 Відповісти
Ей Богу, не понимаю, кто и с какого перепоя или передоза назвал блеянье, мычание и свиной визг с завыванием голодной собаки на 25 градусном морозе вот такого пошиба баст, моргенштернов и прочего сброда открывающего рот на сцене, искусством. Кто этот поц?
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20.12.2021 12:35 Відповісти
Поцев как выясняется хватает. Это как в торговле, если нет спроса, то и предложения нет. На это, как Вы правильно подметили, блеяние и свиной визг есть спрос. Вот и вылазят на сцену подобные организмы. Стадо довольно и готово за это платить. Власть имущим вырод...ам пофиг, бабло заходить от этого "искусства". Страдает тот кто за это платит и слушает, так как в процессе продолжает деградировать и превращается в свинособаку.
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20.12.2021 12:43 Відповісти
Довольны хамы, сыты в них е...ла.
(Л. Подеревянский)
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20.12.2021 13:24 Відповісти
Завдяки інфантилам типу "какая разніца" російські артисти ще на бюджетній ковідній тисячі зароблять.
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20.12.2021 12:38 Відповісти
забагато честі - коридор ганьби з фаєрами
каналізація
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20.12.2021 12:49 Відповісти
Коридор позора ? )))))))))))))))
Позор в том что он вообще выступил
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20.12.2021 12:50 Відповісти
А мы после такого еще хотим чтобы за нас англичане или американцы воевали.Идиоты зеленые.
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20.12.2021 12:52 Відповісти
Тут, навіть, до нікчеми Зе менше питань, хоча де наша доблесна СБУ, може знов десь на параші сидить чи охороняє якесь *****....Але..."Люди " для яких музика чи спорт чи щось інше поза політикою...Ви таке ж саме *****....
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20.12.2021 12:58 Відповісти
Наше СБУ очолює рашинське ФСБ , на чолі якого стоїть найвеличніший нар4оман ********** 😠
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Офігіти скільки ж у нас ще хохлов ватних, подобається паРаша валіть туди, там вас гниди чикають. В параші уже стає туго з пушечним мясом.
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20.12.2021 12:59 Відповісти
Значит забросать действующего президента яйцами - это нормально.
А вот какого-то музакантишку забросать на сцене - кишка тонка?
Коридор позора они устроили.. Плакатики показали.. Ну прямо герои!
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20.12.2021 13:00 Відповісти
Коридор ганьби потрібно влаштовувати тим покидькам , які ходять на концерти наших лютих ворогів !

Закидати іх потрібно не тухлими яйцями , а чимось важчим , може совість з'явиться 😡
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20.12.2021 13:06 Відповісти
в сбу есть активные фанаты, даже личные друзья Басты! с их личной подачи тут пляшет!
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20.12.2021 13:10 Відповісти
А чего вы хотите от клоунского сбу сценариста квартала 95. Вся верхушка украинской власти это кремлевские агенты, вот они и пускают к себе в гости своих конфидентов.
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20.12.2021 13:24 Відповісти
Мне тоже не нравится творчество реперов. Люблю старинные народные песни.
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20.12.2021 13:25 Відповісти
Ну ладно, власть у нас всегда была дерьмом, ну а тот кто на концерт ходил кто? Ведь без них в пустом зале никто бы не выступал.
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20.12.2021 13:26 Відповісти
********** клоунов понавыбирали, теперь расхлебываем...
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20.12.2021 13:47 Відповісти
Надо было не ******* этому коридор позора устраивать, а тому сборищу пидоров, которые купили на него билет и пришли на выступление.
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20.12.2021 13:58 Відповісти
некому було - усі туточкі
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20.12.2021 18:54 Відповісти
Всем привет! Єто просто позор. Если без газа мі жить мне можем, то єто нам зачем???
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20.12.2021 14:08 Відповісти
В Зеленського норма коли сбу очолюють росіяни і їх дружки, норма, коли російські вбивці і їх прихильники виступають у Києві на концерті... Зеленський це наша ганьба... Фу як це все огидно...
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20.12.2021 14:18 Відповісти
Поражает единство народа, ходящего на концерты кацапов. Дебилы...
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20.12.2021 14:26 Відповісти
Судя по видосу существует разделение по языковому принципу на патриотов и ватников.
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20.12.2021 14:33 Відповісти
конечно выступил, уверен что этом концерте и главзебил с главой сбу бакановым (который не продлил запрет на въезд) инкогнито были, подпевали "застрахуй братуху"
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20.12.2021 14:38 Відповісти
То есть Баста это нехороший едиска,а та хохляцкая быдлочернь и глисты какаразница,пришедшие на его концерт,это дартаньяны?
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20.12.2021 14:55 Відповісти
Кацап иди домой водки нет! Быдло чернь это кто? А ты сам то видать из князей Голицыных а лаптеногий
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20.12.2021 15:10 Відповісти
Изя Королько ( или изя полухохол) а ты наверное страшный поклонник всяких моргенштейнов гнойных бастов и прочих педиков которых в мацкве и Питере уже не слушают так они на таких как ты зарабатывать в Украину пруться. Самому не противно а князь
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20.12.2021 15:15 Відповісти
Таваріщ Путін пріказал концерти організоватиь
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20.12.2021 17:40 Відповісти
Пора такие коридоры Зеленскому организовывать , желательно еще и с факами!
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20.12.2021 17:56 Відповісти
Печально. Теперь только на факи пороха хватает.)
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20.12.2021 20:34 Відповісти
Було б краще,щоб поряд з плакатами стояли працівники воєнкомату,і всю "мужскую часть любителей московитского искусства" міняли квитки на повістки до Збройних сил,копати окопи ,щоб все лайно вилітало з голови...
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20.12.2021 18:11 Відповісти
Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. Джерело: https://censor.net/ua/v3306157

Баста то болото, кацапське болото.
Відстій кацапський
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21.12.2021 00:49 Відповісти
Это просто некоторые люди дЭбилы,а Баста,отличный репер и просто человек и не важно с какой он страны.По моему мнению опозорились как раз те,кто ходил там с плакатами и т.д!
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21.12.2021 09:27 Відповісти
де ж патріоти подівалися правий сектор національний корпус чому не протестували
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21.12.2021 14:17 Відповісти
 
 