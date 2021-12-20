Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. ВIДЕО
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19 грудня, у Києві відбувся концерт скандально-відомого російського репера Басти: противники виступу співака зустрічали його фаєрами та влаштували співаку "коридор ганьби".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На вході до концертної зали відвідувачів заходу зустрічали із плакатами. Зокрема таким: "Баста = Путін", "Ні московській експансії в Україні".
Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною.
Відвідувачі концерту Басти кажуть, що для них музика поза політикою, а інші концерт називають ганьбою.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/87HAEwP0v34
адже краще її запросити з концертами, щоби приїжджала не лише в умань восени
Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
Тим більше, що результати виборів це підтверджують.
"Патріоти" Зєля та Баканов не продовжили заборону для свого дружбана рашиста Басти.
"Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в'їзд до України на чотири роки.
Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною."
Джерело: https://censor.net/ua/v3306157
Вони та їхня ботва верещать про чергову "втечу" Порошенка.
Баканов готов жить по-Европейски?
(Л. Подеревянский)
каналізація
Позор в том что он вообще выступил
А вот какого-то музакантишку забросать на сцене - кишка тонка?
Коридор позора они устроили.. Плакатики показали.. Ну прямо герои!
Закидати іх потрібно не тухлими яйцями , а чимось важчим , може совість з'явиться 😡
Баста то болото, кацапське болото.
Відстій кацапський