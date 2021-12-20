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Слуга народу (2544) Тищенко Микола (291)

"Котлета - це мітбол. Ми диктуємо нові тренди", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

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"Слуга народу" Микола Тищенко намагався переконати журналістів в українському походженні слова "мітбол".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат зауважив, що на його думку, окрасою і родзинкою будь-якого слова є "мітбол по-київськи".

"Українською мовою це - мітбол", - зауважив Тищенко на слова про те, що мітбол - це котлета українською мовою. - "Це нові тренди. Ми - молодь, а молодь завжди на передовій. Українська молодь завжди диктує нові тренди", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, що раніше деякі ЗМІ писали, що на початку 90-х "слуга народу" Тищенко мав прізвисько "Коля Котлєта".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Коля - котлета - це тупе створіння з'явилось із 90-х , звичайний бандюган , отож звідки йому знати , що мітбол , це фрікаделька 😝
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20.12.2021 15:44
+34
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20.12.2021 15:58
+30
Микола не випив зранку таблетки?
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20.12.2021 15:38
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Новый тренд, это "Коля Котлета"!
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21.12.2021 11:30 Відповісти
да он убитый,чучело
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Прекратите, кто-нибудь, этот абсурд
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21.12.2021 15:17 Відповісти
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22.12.2021 16:22 Відповісти
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