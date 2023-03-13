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"Українство викорінити. Мову та фольклор заборонити", - кремлівський пропагандист Стєшин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський пропагандист Дмитро Стєшин заявив, що у разі окупації України доведеться викорінювати українство і забороняти українську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі говорить журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю зі Стєшиним.

"Статус української мови буде переглянуто, зміниться ставлення до фольклору і так далі. Це буде однією з умов для мирного життя... Багато чого доведеться змінити. Не знаю чи здатна на це Росія. Адже доведеться змінювати внутрішню політику, якщо будуть позбавлятися нинішнього українства", - заявив Стєшин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+137
Ну що, правильно робили бандерівці, коли вбивали таке сміття?
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20.12.2021 16:51
+79
Звичайний фашизм
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20.12.2021 16:51
+78
Цілком логічно робили. Гадаю доведеться продовжити цю славну традицію.
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20.12.2021 16:52
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Немцы им иго всучили, эфиоп палировал и совсем мазги засрал.
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21.12.2021 02:42 Відповісти
Це ворог. Але найстрашніші вороги не кацапи. З ними хоча б все ясно. Найстрашніші вороги це внутрішні українські бидло-малороси, що не користуються українською мовою, не читають українською книжок, не слухають наші пісні, тощо. От таких в Україні 50-70 відсотків, і що з ними робити ніхто не знає.
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20.12.2021 18:29 Відповісти
всі знають - тнічого при цьому не робиться ...., а е приклад Естонія ....
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20.12.2021 19:17 Відповісти
В "австрійському_ґенштабі" сьогодні день жалоби.
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20.12.2021 18:30 Відповісти
Всіх русскіх називати російськомовними і навпаки!
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20.12.2021 18:43 Відповісти
Всіх російськомовних називати росіянами, а ні руськими
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20.12.2021 19:51 Відповісти
Самоназвание мардвы - рускань, а иё нада называть проста мардва, т.е людоеды.
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21.12.2021 02:44 Відповісти
Розіслати це відео в усі посольства европейських країн і США.
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20.12.2021 18:48 Відповісти
Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
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20.12.2021 18:51 Відповісти
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20.12.2021 18:57 Відповісти
Вот зачеем американцы этих животных спасали столько раз от голода? Какая чистая была бы планета без лишнехромосомнного биомусора...
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20.12.2021 18:59 Відповісти
На мардовском мастосраном биомусор - ершов.
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21.12.2021 02:27 Відповісти
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20.12.2021 19:02 Відповісти
Я спокоен, когда вижу что у врага полно, вот таких дебилов
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20.12.2021 19:07 Відповісти
агов СБУ - чому воно ще живе - ДТП , чи ще щось там , ішшемія....- воно ж не охороняеться ....- єх мені б нашу спецслужбу на пів року ...
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20.12.2021 19:15 Відповісти
З яким же задоволенням я буду вбивати козлопиких, коли всунуть свої огидні пики до України !!
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20.12.2021 19:16 Відповісти
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20.12.2021 19:20 Відповісти
Резня чую будет знатная
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20.12.2021 19:20 Відповісти
Та дебілам - какая разница. Аби не Порошенко...
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20.12.2021 19:35 Відповісти
Аби не карышневая гуана, не ********* карышневые извержения рашена - ПЕСюном станешь.
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21.12.2021 02:30 Відповісти
Дебілів рве, на то й вони дебіли
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21.12.2021 04:57 Відповісти
Так шо типе парвало шоли.
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21.12.2021 17:20 Відповісти
Чому українські чорноземи таки родючи? Тому що у нас в землі таких окупантів у три шари закопано.
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20.12.2021 19:48 Відповісти
Мрії кацапського алкоголіка, після трохлітрової банки бояри Особисто мені навіть подобається спостерігати як в них зуби кришаться від одної згадки про Україну.
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Бодай би їх побили метастази...
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20.12.2021 20:11 Відповісти
Вчило б воно, краще, Конфуція та найбільше ходове китайською : не бийте, більше не буду, слухаюсь, дайте попоїсти...
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20.12.2021 20:20 Відповісти
400 років забороняли Українцям їх давню старовинну - слов'янську рідну мову, московські орди жахливих монголоїдних москалів окупантів і забороняли __134 рази__, не Америка і не Європа ... а татаро угро - фінська Московія ( з 18 ст. замаскована під ніби Росію - Орду) !
Слов'янську Українську мову, криваві личакові окупанти нам забороняли і відміняли і нав'язували свою окупаційну штучну російську(кацапську), офіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами .... Заборону на українську мову накладали всі гілки влади окупантів: Цар, Сенат, Дума ... і навіть священний Синод.
АРХIВ. З 1700 по 1908 роки видано 12 Найвищих Державних Царських Указів та Урядових Постанов якi забороняли українську культуру і мову. Кривава радянська імперія кремлівських комуно - фашистів за 70 років видала за цими ж заборонами 8 Постанов Політбюро, Указів та безліч десятків розпоряджень аж до повного відновлення суверенної вільної незалежної Української Держави в 1991 р.
Та по суті нічого не змінилося і в наші дні, та ж окупація ворожої Росією святої суверенної української землі Криму i Донбасу і таке ж як і раніше знищення там української мови.. Та і продажна антиукраїнська вища влада проклятих ЗЕбілів Іуд, капітулянтів вони виродки теж збирається допомогти кремлівським ворогам знищити Українську мову і вже по всій Україні, а потім уже знищити і саму Українську державу.
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20.12.2021 21:02 Відповісти
Кацапи обурюються коли ім кажеш, що нацизм виник не в Німеччині, а процвітав в Росіі ще з тих часів, коли Московія була улусом Золотоі орди.
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20.12.2021 21:07 Відповісти
В разі наступу кацапів ніякоі пощади ім не треба робити, бо відпущений кацап сьогодні завтра повернеться знов.
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20.12.2021 21:08 Відповісти
"ПРОКАЧАНИЙ" кацап вже не страшний::

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20.12.2021 21:16 Відповісти
навпаки - чим більше скалічених тим краще, бо на них треба буде кацапам витрачати гроші, створювати ліжко-місця, оплачувати різні соціальні пільги, плюс вони будуть демотиватором для тих, хто думає що можна безкарно убивати українців.
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21.12.2021 00:50 Відповісти
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21.12.2021 10:45 Відповісти
котятки русские больны !
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20.12.2021 21:50 Відповісти
Ця паскуда, повинна бути другою, в списку боржників, перед українцями, після Гіркіна😠
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20.12.2021 22:32 Відповісти
Зеленському треба не ДОМ фінансувати а замість новин 1+1 показувати отакі висери московитів щоб прозрівали ті хто ще вірить в дружбу з цими біовідходами.
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20.12.2021 22:35 Відповісти
На їбало його подивіться... воно вже збухане і кончене... тут і розмовляти нема про що...

Не він - зло. А сама Московія...
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20.12.2021 23:01 Відповісти
ніяких емоцій
наша Земля - наша Правда
кацапня- тяжко хвора, невиліковна
чуєш мацковский говорок -
тисни гачок
холоднокровно
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20.12.2021 23:29 Відповісти
Усю мардву (рускань) опамц (абучить) мастосраному принудительно, шоп кликамц и калякамц на мастосраном, а не суржике мардвань.
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21.12.2021 02:26 Відповісти
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21.12.2021 03:52 Відповісти
Фейк.
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21.12.2021 10:09 Відповісти
"борцы с фашизмом" фуевы
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21.12.2021 09:59 Відповісти
Хронический алкоголик - вот вам и портрет, под кем мы окажемся в случае оккупации!
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21.12.2021 14:26 Відповісти
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