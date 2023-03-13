"Українство викорінити. Мову та фольклор заборонити", - кремлівський пропагандист Стєшин. ВIДЕО
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Російський пропагандист Дмитро Стєшин заявив, що у разі окупації України доведеться викорінювати українство і забороняти українську мову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі говорить журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю зі Стєшиним.
"Статус української мови буде переглянуто, зміниться ставлення до фольклору і так далі. Це буде однією з умов для мирного життя... Багато чого доведеться змінити. Не знаю чи здатна на це Росія. Адже доведеться змінювати внутрішню політику, якщо будуть позбавлятися нинішнього українства", - заявив Стєшин.
Топ коментарі
+137 буков
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показати весь коментар20.12.2021 16:52
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Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
Слов'янську Українську мову, криваві личакові окупанти нам забороняли і відміняли і нав'язували свою окупаційну штучну російську(кацапську), офіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами .... Заборону на українську мову накладали всі гілки влади окупантів: Цар, Сенат, Дума ... і навіть священний Синод.
АРХIВ. З 1700 по 1908 роки видано 12 Найвищих Державних Царських Указів та Урядових Постанов якi забороняли українську культуру і мову. Кривава радянська імперія кремлівських комуно - фашистів за 70 років видала за цими ж заборонами 8 Постанов Політбюро, Указів та безліч десятків розпоряджень аж до повного відновлення суверенної вільної незалежної Української Держави в 1991 р.
Та по суті нічого не змінилося і в наші дні, та ж окупація ворожої Росією святої суверенної української землі Криму i Донбасу і таке ж як і раніше знищення там української мови.. Та і продажна антиукраїнська вища влада проклятих ЗЕбілів Іуд, капітулянтів вони виродки теж збирається допомогти кремлівським ворогам знищити Українську мову і вже по всій Україні, а потім уже знищити і саму Українську державу.
Не він - зло. А сама Московія...
наша Земля - наша Правда
кацапня- тяжко хвора, невиліковна
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