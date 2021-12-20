Проєкт "Без цензури": Чотири тижні до війни Росії проти України? Чи переможе Кремль Захід. ВIДЕО

Чи справді Росія планує напад на Україну? Які можуть бути нові санкції США проти Росії? Що готує Байден проти Путіна? Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує останні новини протистояння Росії зі США, Україною і Заходом в цілому.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти, щоб запобігти нападу Росії на Україну. Співрозмовник телеканалу CNN заявив, що американська влада має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новим ударам Росії по Україні. Санкції США на випадок можливих військових дій джерело CNN оцінює як такі, що можуть завдати значних витрат російській економіці та її фінансовій системі. Які санкції готують США для росіян? І чи справді Росія нападе?

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.