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Проєкт "Без цензури": Чотири тижні до війни Росії проти України? Чи переможе Кремль Захід. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Чи справді Росія планує напад на Україну? Які можуть бути нові санкції США проти Росії? Що готує Байден проти Путіна? Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує останні новини протистояння Росії зі США, Україною і Заходом в цілому.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти, щоб запобігти нападу Росії на Україну. Співрозмовник телеканалу CNN заявив, що американська влада має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новим ударам Росії по Україні. Санкції США на випадок можливих військових дій джерело CNN оцінює як такі, що можуть завдати значних витрат російській економіці та її фінансовій системі. Які санкції готують США для росіян? І чи справді Росія нападе?

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+6
а ссср объявляло польше войну? ведь сралин как и гитлер начал ту войну
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20.12.2021 18:35
+5
диды последовательно атаковали польшу, финнов, эстонию латвию литву румынию. что хотели диды в ответ от гитлера? глубокую озабоченность?
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20.12.2021 18:25
+4
Хорошо хоть время точное знают наступления, а не как немцы вероломно напали на дидов в июне 41го без объявления войны
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20.12.2021 17:03
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Так зачем ВРЕШЬ? Легко могу подтвердить, что ты врешь) Причем знаешь, что врешь)
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24.12.2021 10:33 Відповісти
Что там с хим оружием в Авдеевке?
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21.12.2021 17:03 Відповісти
Откуда ему там взяться? Мне бы отец рассказал, он там на коксохиме работал примерно в то время.
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21.12.2021 17:06 Відповісти
Ну так прочти заявления тувинца...
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21.12.2021 17:20 Відповісти
Зачем? Если у меня есть свидетельства человека, которому я абсолютно доверяю, и который тогда был там? Что мне его заявления?
Ты спросил меня - я ответил.
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21.12.2021 17:25 Відповісти
Ты тут упорно распинаешься за рашку и не веришь заявление ее МИНИСТРА обороны?)
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21.12.2021 17:40 Відповісти
Ты просто болван. Я распинаюсь не за рашку. Я распинаюсь за нашу свободную Украину. Просто я вижу её развитие по-другому. Не под... Европой. И не под Рашкой, если на то пошло.
Конечно нет. Я любые слова проверяю. Верить кумирам - это не ко мне.
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24.12.2021 10:26 Відповісти
Так мы ж уже были не под кем) Ты забыл, что мы были НЕЙТРАЛЬНОЙ страной и это было записано в Конституции??? Ты опять ВРЕШЬ... Ты же не первый такой) Любого, который начинает рассказывать про нейтралитет, копни чуть глубже, а так кацапские рога торчат))) А ты их выше показал, про Польшу виновницу Второй мировой... Все в стиле *****...
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24.12.2021 10:38 Відповісти
Ну извини, что пришлось открыть тебе глаза на нелицеприятные факты. Им пофигу на то, кто их говорит.
Кто и когда "мы" были не под кем. Время. Место.
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24.12.2021 13:33 Відповісти
Кого ты удивишь, ты уже много раз это делал))
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20.12.2021 18:39 Відповісти
Русский Мир - это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, но уже не с топором, а с ядерной бомбой и томиком Достоевского.Хутин больной на всю бошку и очень опасен.
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20.12.2021 17:44 Відповісти










Литвинка


@nSPpna9woSOfXp7

·Єдине, з чим бореться Зеленське, це Україна
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20.12.2021 17:49 Відповісти
Четыре недели. Ахаха. Уже и дату объявили.
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20.12.2021 18:05 Відповісти
«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ.
Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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20.12.2021 19:29 Відповісти
Ну это было предсказуемо ,Россия никогда не отдаст Украину западу .
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20.12.2021 19:59 Відповісти
Как бы 24 го не порадовали, декабря.
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20.12.2021 20:35 Відповісти


КРЫМский бандеровец


@CrimeaUA1

·
1 ч



"Сьогодні отримав інформацію про те, що у тимчасово окупованому Криму військовозобов'язаним під розпис наказується прибути 20 січня у зазначені їм місця
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20.12.2021 22:22 Відповісти
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