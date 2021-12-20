Порошенка викликали у ДБР на 23 грудня: вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу. ВIДЕО

П'ятого президента України Петра Порошенка викликали до Державного бюро розслідувань (ДБР) на 23 грудня 2021 року для проведення різних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич у понеділок на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виконувач обов'язків генерального прокурора ухвалив рішення про повідомлення зазначеній особі про підозру за ст. 258 зі значком 3 і ст. 111 КК (сприяння діяльності терористичних організацій і держзрада)", - сказав Кісілевич.

За його словами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває у відпустці, тому підозру підписав в.о генерального прокурора. При цьому не уточнив, хто саме з заступників генпрокурора це зробив.

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"Оскільки зазначена особа (Порошенко) сьогодні не прибув за викликом (на допит у ДБР – ред.), ми направили повторний виклик на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Який саме запобіжний захід - на це впливатиме багато факторів... Тому зараз не можемо повідомити, яке буде ухвалено рішення", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо Порошенко не з'явиться на повторний виклик, представник Офісу генпрокурора сказав: "Будемо розглядати це питання згідно з КПК України й будемо враховувати всі обставини при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу".

При цьому Кісілевич додав, що Порошенка викликали до ДБР "для проведення різних процесуальних дій".

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Керівник відділу Головного слідчого управління ДБР Віталій Овдієнко зазначив, що "колишній президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками найвищого керівництва РФ, сприяв терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

Він нагадав, що в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку й колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. "На думку слідства, ці фігуранти поставили енергетичну галузь України в залежність від РФ і терорганізацій, що, у свою чергу, підірвало енергетичну безпеку держави в 2014-2015 роках", - сказав Овдієнко.

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Начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч, у свою чергу, уточнив: "Зібрано достатньо доказів для висунення підозри народному депутату України Петру Порошенку... Він підозрюється в тому, що протягом 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження та наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вчинив незаконні дії щодо розірвання розривання наявних торговельних зв'язків України на постачання вкрай необхідного на той час Україні вугілля з ПАР. Водночас на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з не підконтрольних Україні територій, чим поставив Україну в енергетичну залежність від представників РФ і псевдореспублік".

Отже, за словами Буліча, дії Порошенка є "допомогою РФ і терорганізаціям "ЛНР" і "ДНР" у підривній діяльності проти України, що є однією з форм держзради".

Також, за його словами, після підписання зазначеного контракту "підозрюваний та інші співучасники зазначеного злочину здійснили матеріальне сприяння діяльності терорганізацій на суму понад 200 млн грн і готівкою, і шляхом безготівкового розрахунку".

"Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу", - сказав він.

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Також, як наголосив Буліч, "будь-які спроби ввести цю справу в політичну площину є маніпуляцією".