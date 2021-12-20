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Порошенка викликали у ДБР на 23 грудня: вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

П'ятого президента України Петра Порошенка викликали до Державного бюро розслідувань (ДБР) на 23 грудня 2021 року для проведення різних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу.

 Про це повідомив заступник начальника Департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич у понеділок на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виконувач обов'язків генерального прокурора ухвалив рішення про повідомлення зазначеній особі про підозру за ст. 258 зі значком 3 і ст. 111 КК (сприяння діяльності терористичних організацій і держзрада)", - сказав Кісілевич.

За його словами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває у відпустці, тому підозру підписав в.о генерального прокурора. При цьому не уточнив, хто саме з заступників генпрокурора це зробив.

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"Оскільки зазначена особа (Порошенко) сьогодні не прибув за викликом (на допит у ДБР – ред.), ми направили повторний виклик на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Який саме запобіжний захід - на це впливатиме багато факторів... Тому зараз не можемо повідомити, яке буде ухвалено рішення", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо Порошенко не з'явиться на повторний виклик, представник Офісу генпрокурора сказав: "Будемо розглядати це питання згідно з КПК України й будемо враховувати всі обставини при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу".

При цьому Кісілевич додав, що Порошенка викликали до ДБР "для проведення різних процесуальних дій".

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Керівник відділу Головного слідчого управління ДБР Віталій Овдієнко зазначив, що "колишній президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками найвищого керівництва РФ, сприяв терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

Він нагадав, що в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку й колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. "На думку слідства, ці фігуранти поставили енергетичну галузь України в залежність від РФ і терорганізацій, що, у свою чергу, підірвало енергетичну безпеку держави в 2014-2015 роках", - сказав Овдієнко.

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Начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч, у свою чергу, уточнив: "Зібрано достатньо доказів для висунення підозри народному депутату України Петру Порошенку... Він підозрюється в тому, що протягом 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження та наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вчинив незаконні дії щодо розірвання розривання наявних торговельних зв'язків України на постачання вкрай необхідного на той час Україні вугілля з ПАР. Водночас на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з не підконтрольних Україні територій, чим поставив Україну в енергетичну залежність від представників РФ і псевдореспублік".

Отже, за словами Буліча, дії Порошенка є "допомогою РФ і терорганізаціям "ЛНР" і "ДНР" у підривній діяльності проти України, що є однією з форм держзради".

Також, за його словами, після підписання зазначеного контракту "підозрюваний та інші співучасники зазначеного злочину здійснили матеріальне сприяння діяльності терорганізацій на суму понад 200 млн грн і готівкою, і шляхом безготівкового розрахунку".

"Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу", - сказав він.

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Також, як наголосив Буліч, "будь-які спроби ввести цю справу в політичну площину є маніпуляцією".
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Топ коментарі
+68
Все очень просто - ты идиот.. Но это не страшно. Хуже .что такие как ты могут голосовать.. Вот это страшно
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20.12.2021 17:59
+60
Петро Олексійович обов'язково прилетить , а от пакувати валізи для
втечі потрібно зебабуіну і його команді 😡
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20.12.2021 18:05
+51
Клоун- торчок хочет себе рейтинг поднять... будем смотреть, на троне сидеть не долго осталось, как сам будет бегать.
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20.12.2021 17:57
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Ялинка перетворюється, ялинка перетворюється, ялинка перетворюється на "йолку"!
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20.12.2021 21:12 Відповісти
щось Петро кислий якись
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20.12.2021 21:30 Відповісти
Прям как ты ЗЕбил..изредка подвизгиваешь в темках про Порошенко, а в любых других даже не пикаешь..совсем заткнулся..А перед выборами тут просто усерался визжал за своего шута.
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20.12.2021 21:47 Відповісти
Поклонники осла,вы до выборов выглядели просто слабоумными,но спустя почти три года,на сегодня,зная что происходит,выглядите просто колярованными имбицилами. Дебилы уже разочаровались в голобородько-- а полные имбицилы- еще нет
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20.12.2021 22:16 Відповісти
Если он Eduard Silenko"Зебил" ... то ты тогда кто же ... как себя охарактеризуешь ???????
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20.12.2021 22:17 Відповісти
саме так, Эдуард Силенко - зебіл істий. Кста, вже раз деактивований адмінами
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21.12.2021 03:34 Відповісти
В біга торговка ломанулася ...

Жалюгідне тримтяче пітне створіння.
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20.12.2021 21:40 Відповісти
Как надоел этот клоун.
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20.12.2021 21:44 Відповісти
ДБР, мабуть бажають на гілляку.
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20.12.2021 21:57 Відповісти
За його словами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває у відпустці, тому підозру підписав в.о генерального прокурора. При цьому не уточнив, хто саме з заступників генпрокурора це зробив. Джерело: https://censor.net/ua/v3306272

Говорили, що так і буде. Та курва у відрядженні, щоб не відповідати за злочинні дії зеленського.
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20.12.2021 22:30 Відповісти
СБУ вмерло.
Шкода...
Нема там офіцерів.. самі напальчники.
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20.12.2021 22:31 Відповісти
Show must go on! Після мільйонів зашкварів влади зелених торчків, треба зробити інформаційний шум і відволікти увагу на Порошенка.
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20.12.2021 22:46 Відповісти
Половина зебілів це відверті кацапи які чекають ***** в Україні. На жаль зараз вони при владі. Це просто факт.
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20.12.2021 23:02 Відповісти
уууу, зрадазрада, ненавижу-ненавижу.
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20.12.2021 23:21 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/poroshenko-ne-prostit-obvineniya-v-gosudarstvennoj-izmene-mozhete-ne-somnevatsya/
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21.12.2021 00:36 Відповісти
соплям этот финт уже не поможет. рухнувший рейтинг зелени уже не поднять.

аналогия - импотент может выпить хоть 100 виагр, член от этого не встанет, а вот сердечко может и остановиться. и да, зеля в этой аналогии - это политический импотент
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21.12.2021 07:07 Відповісти
То что творит Зелёный клоун,мне это всё напоминает что делал Путин с Новальным.И то что происходит у нас, всё идёт по сценарию как в России с Повальным.Просто Зелёный клоун боится Петра Алексеевича Порошенко.И поэтому всяческими способоми хочет его убрать.И почему это зелёное чмо не расскажет что когда Горловка была уже оккупированная,он там давал концерт.Когда Россия убивала наших солдат.А потом поехал в Москву фотографироваться на Красной площади.И что он сделал для армии полезного будучи главнокомандующим?Так что его надо судить,а не Порошенко.Ведь он не стоит даже мизинца Порошенка.Оно наверное пососать встаёт,и то с охраной.И вот обратите внимание,что Зелёный клоун с первого дня не взюбил Порошенко.И меня удивляет наш народ.Зная кто есть Зеленский голосуют за него.Который в политике ноль.
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21.12.2021 10:44 Відповісти
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
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21.12.2021 11:06 Відповісти
Почему повестка не вручена маркетану арахамии, всяким ермакам ,зеленскому, и еще многим из труппы погорелого 95 квартала, кстати эти тн люди помогли армии, помогли вылечить хоть одного ребенка, одного раненого, возомнившие о себе хамы, как говорил Паниковский
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21.12.2021 11:15 Відповісти
Инетные бойцы !
Что делим.... Лучше заняться
своими газовыми месторождениями -
В Х.О. открыли новое месторождение на 5.0 млд.м 3.
Цена на Западном хабе уже перевалила
аж
за $1 950 ( одна тысяча девятьсот пятьдесят) Карл !
долларов USA за 1000 м3.
Новое Мосьпановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа.
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21.12.2021 11:33 Відповісти
От я, особисто, за Петра не голосувала в2014-му, коли *уйло в Україну вперлося! Була за Юлю. Ну от не подобався він мені зі своїм харківськім жидом борєй ложіним.. Але потім я зрозуміла, що Порох є той самий хазяїн в ХАТІ! А *уйло якось здохло... І вже не відродицця. Ніколи!
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21.12.2021 18:20 Відповісти
И на осколках зеленовластья
Напишут эти имена (прокуроров, судей, и пр шушеры)
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12.01.2022 17:33 Відповісти
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