Уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО
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Уряд гарантує громадянам електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
За словами прем’єра, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.
"Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж в 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було", - зазначив голова уряду.
На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід "Північний потік-2".
Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля. "Сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися".
Прем’єр-міністр також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону:
"Ми даємо собі звіт про те що, за певних погодних умов, за певних дій гібридних зі сторони Росії. Можуть бути різні фактори і різні впливи, але ці ризики були протягом кожного опалювального сезону. Уряд і Міністерство енергетики розуміють, як відповідати на подібні виклики, як проходити. Звичайно, завжди є план Б".
Будь ласка, зачекайте...
- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!
ДБЛ! (с)
- Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, - Так вам скажет любой агент по страхованию жизни.
У 80% населения семейного бюджета не хватит оплатить эту гарантию.
По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".
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Я даже больше скажу: еще никогда толпа идиотов не управляла государством ! Констатировать фаты и жевать сопли - большого ума не надо. Возникает тут всего два вопроса: чем эти недоумки думали когда газ был по 300 баксов и что они делать собираются в условиях полной жопы по всем направлениям ?