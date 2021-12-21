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енергетика (1659) опалювальний сезон (548) Денис Шмигаль (2723)

Уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Уряд гарантує громадянам електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем’єра, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.

"Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж в 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було", - зазначив голова уряду.

На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід "Північний потік-2".

Читайте: Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло, - Шмигаль

Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля. "Сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися".

Прем’єр-міністр також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону:

"Ми даємо собі звіт про те що, за певних погодних умов, за певних дій гібридних зі сторони Росії. Можуть бути різні фактори і різні впливи, але ці ризики були протягом кожного опалювального сезону. Уряд і Міністерство енергетики розуміють, як відповідати на подібні виклики, як проходити. Звичайно, завжди є план Б".

Також читайте: Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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21.12.2021 00:32
+7
уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
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21.12.2021 00:24
+5
А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

ДБЛ! (с)
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21.12.2021 00:25
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а дальше то чего? в следующем отопительном сезоне?
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21.12.2021 00:20 Відповісти
а вот это вопрос - как закупать газ по такой цене и как выживать промышленности..
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21.12.2021 00:27 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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21.12.2021 00:32 Відповісти
хотя концовка для зеЛоха и его зебилов будет другая: не белое на себя одевать будем, а чистить кулемет..
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21.12.2021 00:35 Відповісти
та падажжи! этот отопительный сезон указом *********** может закончиться хоть завтра.
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21.12.2021 08:07 Відповісти
уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
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21.12.2021 00:24 Відповісти
А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

ДБЛ! (с)
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21.12.2021 00:25 Відповісти
Когда я читаю или слышу "уряд гарантує" это вызывает тошнотворный рефлекс.
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21.12.2021 00:25 Відповісти
свиня брехлива...
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21.12.2021 00:32 Відповісти
Відповідав на запитання впевнено, але як показує практика узеленські завжди брешуть.
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21.12.2021 00:36 Відповісти
Ага, а що весною буде, коли миморандум закінчиться. О зебілам несподіванка буде 😁
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21.12.2021 00:41 Відповісти
"Не говори "Гоп" -- пики не перескочиш. !"
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21.12.2021 00:51 Відповісти
то дивлячись якої висоти "пики"
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21.12.2021 03:01 Відповісти
действие уряда на протяжении отопительного сезона будут такими, шо у громадян искры с глаз сыпатымуться, освещая днём и ноччю всё в округе, не говоря у же о том, что их при этом ещё всех и в жар бросать будет, будто ток через них пропускают.
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21.12.2021 01:08 Відповісти
Якщо, ненароком, в оселях громадян буде холодно, то вони можуть прийти погрітися в Конче-Заспу
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21.12.2021 01:20 Відповісти
самый холодный был отопительный сезон 13-14 года.Это последний год правления банды воров и казнакрадов Янукович - Азаров- Арбузов.Тогда они воровали и безбожно со всего,что можно было.Тогда Янукович выделил 7 млрд кубов газа на зиму 13-14 года.Тогда реально было в квартире 18 градусов и топили плохо.Все остальные годы независимости топили хорошо!А сейчас кризиса не будет.Газа хватит ,а уголь докупят или до будут.Нет почвы для беспокойства ...
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21.12.2021 02:22 Відповісти
про то что закупают по полной электричество сотнями Мегаватт в сутки у Рашки и Бульбофюрера - Шмыга тактично умолчал. А судят при этом Порошенко
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21.12.2021 02:33 Відповісти
Уряд гаранруе - аж 3, не своїх, зуби дае ... без наркозу!
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21.12.2021 02:54 Відповісти
Ну раз гарантирует значит будет всё наоборот
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21.12.2021 06:50 Відповісти
Та дай Бог . Цілий грудень батареї жарять і температура в квартирі 24 градуси чітко . Світло не виключають . Надіюсь так буде і в наступні місяці.
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21.12.2021 07:27 Відповісти
Уряд не гарантує навіть субсидій для малоімуших. Так багато людей не отримали ще за жовтень. Мізерні пенсії не дозволяють їм оплатити комуналку, яка на відміну від пенсій суттєво зросла. Тому вже почалася криза Не платежів. При відсутності коштів навіть Нафтогаз не буде за що без державних воивань закуповувати здорожілий газ. Так що Шмигаль нікому нічого гарантувати не може.
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21.12.2021 08:08 Відповісти
Вот именно, рванет у клоунов в другом месте
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21.12.2021 08:40 Відповісти
Шах імат, порохоботи! Прі вашем Порошенкє таково нєбило! Ето вєлічяйшеє дастіженіє соврємєнності!
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21.12.2021 08:08 Відповісти
Ну якщо вже Шмигаль взяв на особистий контроль, то тоді вже все буде добре.
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21.12.2021 08:39 Відповісти
(с)

- Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, - Так вам скажет любой агент по страхованию жизни.
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21.12.2021 08:48 Відповісти
але "керенками"
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21.12.2021 09:42 Відповісти
а шо вже фуйло не нападе?
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21.12.2021 09:42 Відповісти
брехня, розрахована на лохів. зима покаже, де раки зимують
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21.12.2021 09:56 Відповісти
У меня уже вырубили горячую воду вчера. Это Киев. Хорошо, что бойлеры у всех давно.
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21.12.2021 10:21 Відповісти
Вопрос, когда заканчивается отопительный период?) А после этого периода будет свет и тепло?
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21.12.2021 10:22 Відповісти
Брешет как дышит! Третью зиму батареи едва -едва или совсем....А для теплой воды из трубы надо слить 6 ведер воды. Трепач слюной брызгал ,рассказывал как нам хорошо при них стало жить!??? Его бы на экскурсию в супермаркет....Вчера КИЕВСТАР поздравил с праздником (+70 гр) а другие уже подтягиваются... Да-с ,не у всех на завтрак лобстеры.
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21.12.2021 10:54 Відповісти
Гарантируем свет и тепло - и за ценой не постоим!
У 80% населения семейного бюджета не хватит оплатить эту гарантию.
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21.12.2021 11:34 Відповісти
Что касается запасов угля - нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".
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Я даже больше скажу: еще никогда толпа идиотов не управляла государством ! Констатировать фаты и жевать сопли - большого ума не надо. Возникает тут всего два вопроса: чем эти недоумки думали когда газ был по 300 баксов и что они делать собираются в условиях полной жопы по всем направлениям ?
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21.12.2021 12:08 Відповісти
Зеленый долбодятел пытается изображать из себя "мастера спорта экономики" убеждая баранов, что все хорошшо, и они с легкостью предолевают все препятствия. А какой ценой закрывается тупость ЗЕ? Резким увеличением внешнего долга или ростом экономики? А что будет в следующем году? Свалишь в Испанию?
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21.12.2021 12:14 Відповісти
Не может такого быть ! Премьер разоблачил происки оппозиции...."Жить стало лучше! Жить стало веселей! " (И.В.Сталин.) или шмыгаль?? Нас забрасали повышениями зарплат и пенсий. Уже и первые выше американских и вторые тоже выше..У лучших из нас деньгами камин топят. У каждого украинца праздничный стол будет с невиданным меню. Постыдились бы....
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21.12.2021 12:22 Відповісти
21.12.21 11:30 ...После 2 недель предоставления аварийной помощи Польше Украина запросила ее у Словакии
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21.12.2021 12:59 Відповісти
Какой ценой и за чей счёт?
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21.12.2021 13:37 Відповісти
 
 