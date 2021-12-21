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Конфлікт із РФ можна вирішити виключно дипломатичним шляхом, - віцепрем'єр Стефанишина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія України готова до вторгнення військ Російської Федерації. Втім, на переконання української сторони немає ніякого іншого сценарію, крім вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єр розповіла, що на саміті Східного партнерства, що відбувся 15 грудня, питання України обговорювалося близько трьох годин, у тому числі узгоджувалися санкції. Європейські лідери єдині з Україною в оцінці ситуації, кількості військ і в тому, що загроза реальна, вважає Стефанишина.

"Зі свого боку ми інформуємо, що наші збройні сили готові до цього. Разом з тим, ми розуміємо, що немає ніякого іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації", - додала вона.

Стефанишина процитувала фрагмент з Хартії про Особливе партнерство, якій виповнюється 25 років.

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"Ми дали Росії всі гарантії ще в 1997 році, але це не втримало її від цієї агресії. Тому ми сподіваємося, що в Мадриді цього року, крім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху в НАТО", - повідомила віцепрем'єр-міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
"Дипломати" вже готові до перговорів 😉
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21.12.2021 09:39
+14
Дипломатично конфлікт в Нагорному Карабаху висів більше 30 років, а вирішився за 40 днів звичним для людства шляхом.
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21.12.2021 09:43
+10
блаблабла
ну и что ж ты вместе со своим Зеленским за 2 года ничего не решила ?
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21.12.2021 09:31
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блаблабла
ну и что ж ты вместе со своим Зеленским за 2 года ничего не решила ?
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21.12.2021 09:31 Відповісти
Бо,невтренді...
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21.12.2021 09:33 Відповісти
Це,ганьбище,звикло вирішувати,, свої проблеми зі злочинцями язиком,й ротякою?!
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21.12.2021 09:31 Відповісти
Тільки дупломатичним шляхом!!! Всю прислугу поставити по лінії фронту, зняти штани і виставити дупла.
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21.12.2021 09:57 Відповісти
Бабадура
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21.12.2021 09:34 Відповісти
раньше было дипломатическим. теперь уже политико-дипломатическим. значит уже согласны на все. а все это не более, чем операция прикрытия.
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21.12.2021 09:34 Відповісти
"Дипломати" вже готові до перговорів 😉
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21.12.2021 09:39 Відповісти
Отношения России с Западом накаляются, и сейчас многие аналитики говорят о «дипломатической войне».
Однако в возможном вооруженном конфликте может сдетонировать даже не украинский, а белорусский фактор. В Сувалкском коридоре.

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21.12.2021 11:02 Відповісти
Найкращий дипломатичний аргумент,усіх часів
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21.12.2021 11:34 Відповісти
Это ж сколько водки потребуется.
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21.12.2021 09:41 Відповісти
хто це за гигант мысли
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21.12.2021 09:42 Відповісти
А якщо немає такого шляху ?
Треба боротись за себе. Зелені абсолютно до цього не здатні.
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21.12.2021 09:42 Відповісти
Дипломатично конфлікт в Нагорному Карабаху висів більше 30 років, а вирішився за 40 днів звичним для людства шляхом.
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21.12.2021 09:43 Відповісти
Главное не забыть про контрольный выстрел!
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21.12.2021 09:45 Відповісти
путем исполнения всех хотелок параши? иначе как вы их заставите. а вот если бы хотябы шкварили конвои которые везут обеспечение ихтамнетов, уже появился бы повод для переговоров
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21.12.2021 09:50 Відповісти
консервы в конвоях несут опасность для ОБСЕ.... если взорвутся, то лунный ландшафт будет в радиусе нехилом)
и да - Эрдоган бы взрывал это говно. пикирующие бомбы-беспилотники = "оносамо, ктотокурил настамнет"
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21.12.2021 10:03 Відповісти
а это план А или план Б, запутался
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21.12.2021 09:52 Відповісти
Просто план.
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21.12.2021 09:55 Відповісти
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21.12.2021 09:55 Відповісти
Поїхав би з уйлом на їбалку...
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21.12.2021 09:59 Відповісти
ммм, надо их("власть") никуда не выпускать в разе чего то.

в Риме, богачи скинулись и построили флот, который потом обосрал карфагенян, а потом уже этот... пусть будет .... как же он, Сципион, мочился уже в Африке.
а тут - "а я налоги плачу"(а сколько *****, воруешь то?)
и "а это мой малый"(простили миллиарды)

что она такое несет???
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21.12.2021 10:00 Відповісти
Зебіли, ніяк незрозуміють, що з рюSSькє конструктивно вести переговори можливо лише тоді, коли в нього зламаний ніс, а твій чобіт стоїть в нього на яйцях, тільки тоді воно не буде волати про рюзьгій мір, поклера-сцаря і інші нісенітніці.
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21.12.2021 10:14 Відповісти
" Ольга СтефанишинА". Грамотеи! В украинском языке фамилии женщин, за малым исключением, пишутся только в именительном падеже.
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21.12.2021 10:23 Відповісти
Очередное тупое недоразумение
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21.12.2021 10:33 Відповісти
"Со своей стороны мы информируем, что наши вооруженные силы готовы к этому. Вместе с тем мы понимаем, что нет никакого другого сценария, кроме как отвести войска к Днепру и перестать стрелять", Об этом подумала вице-премьер-министр по вопросам евроазиатской интеграции Ольга Стефанишина
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21.12.2021 10:48 Відповісти
Шо эта чмошница вообще несёт? Конфликт с московией НЕВОЗМОЖНО никак решить пока кремлёвский окурок-у власти
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21.12.2021 10:48 Відповісти
Вы неправы. Слово пока тут неуместно. Конфликт с Россией был и будет всегда, еще до те времен когда Московия стала называть себя Россией. " Договор с Россией не стоит той бумаги на которой он написан" Отто фон Бисмарк
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21.12.2021 15:16 Відповісти
Меле шо попало.
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21.12.2021 10:52 Відповісти
Хтось назвав цю війну конфліктом.
Якщо подивитися відео, то Стефанишина так не казала.

Тож, Цензор в черговий раз показує своє прок****ське обличчя.
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21.12.2021 11:09 Відповісти
Вона,що зірка мінету?
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21.12.2021 11:35 Відповісти
Кто она? ну и пусть решает сама как хочет! а мы как то без нее разберемся!
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21.12.2021 12:04 Відповісти
 
 