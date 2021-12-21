Конфлікт із РФ можна вирішити виключно дипломатичним шляхом, - віцепрем'єр Стефанишина. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія України готова до вторгнення військ Російської Федерації. Втім, на переконання української сторони немає ніякого іншого сценарію, крім вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Віцепрем'єр розповіла, що на саміті Східного партнерства, що відбувся 15 грудня, питання України обговорювалося близько трьох годин, у тому числі узгоджувалися санкції. Європейські лідери єдині з Україною в оцінці ситуації, кількості військ і в тому, що загроза реальна, вважає Стефанишина.
"Зі свого боку ми інформуємо, що наші збройні сили готові до цього. Разом з тим, ми розуміємо, що немає ніякого іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації", - додала вона.
Стефанишина процитувала фрагмент з Хартії про Особливе партнерство, якій виповнюється 25 років.
"Ми дали Росії всі гарантії ще в 1997 році, але це не втримало її від цієї агресії. Тому ми сподіваємося, що в Мадриді цього року, крім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху в НАТО", - повідомила віцепрем'єр-міністр.
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ну и что ж ты вместе со своим Зеленским за 2 года ничего не решила ?
Однако в возможном вооруженном конфликте может сдетонировать даже не украинский, а белорусский фактор. В Сувалкском коридоре.
Треба боротись за себе. Зелені абсолютно до цього не здатні.
и да - Эрдоган бы взрывал это говно. пикирующие бомбы-беспилотники = "оносамо, ктотокурил настамнет"
в Риме, богачи скинулись и построили флот, который потом обосрал карфагенян, а потом уже этот... пусть будет .... как же он, Сципион, мочился уже в Африке.
а тут - "а я налоги плачу"(а сколько *****, воруешь то?)
и "а это мой малый"(простили миллиарды)
что она такое несет???
Якщо подивитися відео, то Стефанишина так не казала.
Тож, Цензор в черговий раз показує своє прок****ське обличчя.