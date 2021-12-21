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Ми воюємо на Донбасі не із западенцями, а з мешканцями Донбасу, - терорист Ходаковський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський терорист Олександр Ходаковський визнав, що його угрупування змушене воювати не з міфічними бандерівцями із західної частини України, а зі справжніми мешканцями Донбасу, котрі є прихильниками територіальної цілісності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю російського терориста кремлівським пропагандистам.

"14-й рік був страшний. Страшний не через початок бойових дій, а через факт усвідомлення того, що ми воюємо самі з собою. Адже коли ми брали полонених, то вони не були із західної частини України. Це були мешканці, приміром, із Павлоградського району Дніпропетровської області. Тобто це були наші найближчі наші сусіди. В цьому - найбільший жах і драматизм", - каже Ходаковський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+33
Ну так і валіть з Донбасу.
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21.12.2021 11:02
+23
Брехня. Бандерівські схрони вже починаються на виїзді з Юзівки.
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21.12.2021 11:02
+9
Все таки треба подякувати В.В.Хуйлу за те, що він заставив українців усвідомити хто такий Бандера і яка його роль у історії України, а також було розвіяно міф про одиннарот і казку про спільну історію скіфів і андрофагів.
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21.12.2021 11:16
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Ну так і валіть з Донбасу.
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21.12.2021 11:02 Відповісти
Брехня. Бандерівські схрони вже починаються на виїзді з Юзівки.
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21.12.2021 11:02 Відповісти
Все таки треба подякувати В.В.Хуйлу за те, що він заставив українців усвідомити хто такий Бандера і яка його роль у історії України, а також було розвіяно міф про одиннарот і казку про спільну історію скіфів і андрофагів.
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21.12.2021 11:16 Відповісти
А так. У 1927-му навіть українські комуністи усвідомлювали важливість українізації. Після ж тотального омосковлення України совєтами вся надія тільки на )(*ла. Бо свої й досі перелякані, або креолізовані.
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21.12.2021 11:25 Відповісти
не зря они Бандеру убили аж в 1957г далеко от СССР в Европе... боялись его, его идей! Слава Украине! Смерть ворогам!!!
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21.12.2021 13:30 Відповісти
А Ви й досі підігруєте балалаєчнікам. Треба бути ще мудрішим. Хоч Ви й так Мудрий.
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21.12.2021 16:05 Відповісти
ты адресом не ошибся? за кацапов топишь? читай мой пост
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21.12.2021 17:18 Відповісти
Именно это больше всего и бесит бункерного многоходовочника.
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21.12.2021 13:24 Відповісти
вони бeз бандeри воюють. бандeра - цe лякачка-до-всирачки для узькомохглих
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21.12.2021 13:58 Відповісти
*** прозрели..?
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21.12.2021 11:02 Відповісти
Ходаковський хіба терорист? він офіцер СБУ, десь такий як Буданов чи Баканов. Просто рашка ще сюди не дійшла
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21.12.2021 11:06 Відповісти
скорее фсб
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21.12.2021 11:44 Відповісти
про то, кто такой Ходаковский, лучше еще спросить у Ахметова, он в курсе
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21.12.2021 12:20 Відповісти
А ти раніше про то не думав ?
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21.12.2021 11:07 Відповісти
то так заплановано було
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21.12.2021 13:59 Відповісти
а кто как не вы Ксения первая орете что войну на Донбасс привели местные?
а теперь в удивлении - что местные воюют за УКРАИНУ?!
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24.12.2021 12:41 Відповісти
Я стрєлял і плакал (с) ))
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21.12.2021 11:11 Відповісти
Виходить так: Щоб перемогти ворога - треба застрелитись.
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21.12.2021 11:12 Відповісти
але вони при цьому не упирі, нє!
чєсслово!
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21.12.2021 11:20 Відповісти
Щось дуже вже зажився на цьому світі цей чмошник кацапський.
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21.12.2021 11:29 Відповісти
На двухжопого орка нужно просто скинуть грузовой лифт .
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21.12.2021 11:42 Відповісти
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21.12.2021 11:57 Відповісти
это шоколад рошен на ложке?
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21.12.2021 13:31 Відповісти
для тебе - так.
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21.12.2021 23:59 Відповісти
Цього правдивого поца вже зачекалисьГіві і Захарченко.
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21.12.2021 12:36 Відповісти
Про «западєнцав»-це тупорилі кацапські відмазки. Вони ненавидять всю Україну,українську мову і культуру. Це цікавий феномен, між іншим.
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21.12.2021 12:49 Відповісти
Все самые главные бандиты в донбасятине и лугандонии ,бывшие сбушники,ходарковский ,пасечник и другая пи-дота. Хороший отбор кадров! 99,9% сбушников в крыму,перешли на службу к кацарылым!! Про какие проверки всяких дермаков,демченков и гогашвили и левченок может идти речь? Кто будет проверять,бакланов у которого жена гражданка *********?
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21.12.2021 13:11 Відповісти
Была и чуть иная, но похожая причина. Со стороны сепаров с оружием в руках тогда в 2014г и по сей день нет ни одного кто разговаривает на украинском языке, а с нашей стороны по русски говорили 70% запросто, и на сегодня почти так. Это война с совками несовков. Примитивно говоря. И с теми кто с той стороны всегда и давно ненавидел всё украинское---только тихо. В давние 60-70гг командировочные туда часто это замечали на бытовом уровне. Что интересно. среди подобных там и русскими тех назвать было сложно---химики, на удо, шваль с разных мест РФ и не только. Быстрые приличные деньги в шахте привлекали залётных, бухариков. социально убогих итд. Вот такая смесь и напрессовалась к 1991г. Отбросы, балласт, примитивы. Там таких было гораздо больше, чем где либо. Они же и в эти годы там остались, не поехали сюда, и в РФ тоже. Шваль!
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21.12.2021 13:39 Відповісти
Меня не интересует этот кацапский холуй и телохранитеь ахметова. Скажу лишь в чем у вас трагедия - это облом за то,что вы мудаки хотели стравить одних и тех же жителей. Наведя напраслину в виде фашистов. Под этой фишкой так сладко было совершать безнаказанные убийства. Суд не за горами.
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21.12.2021 13:44 Відповісти
Все смешалось в башке этого предателя. А итог будет один, гіляка і мотузка...
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21.12.2021 14:39 Відповісти
открылись глаза у дяди, что пу воюет с Украиной руками надуренных украинских (бывших) граждан.
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21.12.2021 14:51 Відповісти
Лядь, должно было пройти 7 лет, что бы ихтамнеты сказали о том, что и так всем понятно? За то, теперь знаем кто есть кто.
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21.12.2021 16:13 Відповісти
 
 