Перший інфікований штамом "Омікрон" в Україні вже отримав негативний ПЛР-тест, - Кузін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі ця людина вже має негативний ПЛР-тест.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був повністювакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцінуватись", - повідомив він.
Водночас, Кузін зауважив, що захворювання, спричинене штамом "Омікрон", не має незвичних симптомів та часто протікає безсимптомно.
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Тупо ничем не рискуют - если начнется ужас = а мы не вкурили.
А если кошмар = то мы не в курсе.
Пирамидонки надо - посидел под пирамидкой - и Байден уже не заражает G7
приколькная "власть" - чуть шо, - да то вирус делает шо Козломойскому простили сколько там миллиардов, все же просто
Все, что нужно знать о том, стоит ли верить ЛЮБЫМ его словам.
ПыСы. Боты которые с сентября тут топили под каждой темой кузи и ляши - как по команде сняты в начале декабря (когда начался запланированый предпраздничный спад), посмотрите сколько их тут будет в середине января.
Вообще классный новый современный термин - "бессимптомные больные"...