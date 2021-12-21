Перший інфікований штамом "Омікрон" в Україні вже отримав негативний ПЛР-тест, - Кузін. ВIДЕО

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі ця людина вже має негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

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"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був повністювакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцінуватись", - повідомив він.

Водночас, Кузін зауважив, що захворювання, спричинене штамом "Омікрон", не має незвичних симптомів та часто протікає безсимптомно.

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