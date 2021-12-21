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Перший інфікований штамом "Омікрон" в Україні вже отримав негативний ПЛР-тест, - Кузін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі ця людина вже має негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був повністювакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцінуватись", - повідомив він.

Водночас, Кузін зауважив, що захворювання, спричинене штамом "Омікрон", не має незвичних симптомів та часто протікає безсимптомно.

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якийсь легкий треш... на вихідні виявлений, у вівторок вже "безпризнаков"... "повністювакцинований ще навесні", м-м-м... тобто більше, ніж півроку тому, вакцина згідно нормативу вже "выдохлась", треба колоти нову дозу, аби "Дія" була дієвою... але лише завдячуючи цьому трапилось чудо-чудноє...
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21.12.2021 11:15 Відповісти
це сьогоднішній рівень навігластва ... - а по народному : воно просто ідійот ....нЄдолуге ...
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21.12.2021 11:25 Відповісти
Хм... а Голубовська сказали, що цей хворий був з високою температурою в стаціонарі. Кому вірити?
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21.12.2021 11:16 Відповісти
Быктор Кошмаровский + Го*дон - что скажут?
Тупо ничем не рискуют - если начнется ужас = а мы не вкурили.
А если кошмар = то мы не в курсе.
Пирамидонки надо - посидел под пирамидкой - и Байден уже не заражает G7
приколькная "власть" - чуть шо, - да то вирус делает шо Козломойскому простили сколько там миллиардов, все же просто
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21.12.2021 11:28 Відповісти
Можна було в той же день отримати негативний результат, було б бажання.
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21.12.2021 11:44 Відповісти
"наразі ситуація неприпустима, стільки грошей потрапляє повз касу бігфарми..Саме тому закликаю вакцінуватись", - повідомив він."
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21.12.2021 11:52 Відповісти
"В отношении случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться".

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21.12.2021 12:01 Відповісти
На этом видео - вещающий без средств индивидуальной защиты, в частности - медицинской маски, плотно облегающей рот и нос, вещает из общественного здания. И при этом он ни разу, в отличие от пересичных, не оштрафован за нарушение карантинных ограничений.

Все, что нужно знать о том, стоит ли верить ЛЮБЫМ его словам.
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21.12.2021 12:02 Відповісти
не вещающий - а читающий суфлера.Это по сути- говорящая голова, сколько его не смотрел диалогов и выступлений - он либо читает, либо строго по подготовленым (и согласованым) вопросам идет.У него нет своего видения ситуации как у профессионала, ибо он пустышка и поставлен для озвучивания всей белеберды ковидобесия.Верить ему - последнее дело.

ПыСы. Боты которые с сентября тут топили под каждой темой кузи и ляши - как по команде сняты в начале декабря (когда начался запланированый предпраздничный спад), посмотрите сколько их тут будет в середине января.
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21.12.2021 12:34 Відповісти
Купила?
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21.12.2021 14:05 Відповісти
Ёпт. Дак первая с Омикроном с ОАЭ прилетела. Или нас опять *******??????
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21.12.2021 15:01 Відповісти
Надо уточнять, что это первый официально зарегистрированный случай. А сколько их было даже не протестированных, потому что люди воспринимали признаки коронавируса за обычную простуду, поскольку симптомы штамма Омикрон очень схожи с классической простудой. Недавно и я переболела (вакцинирована дважды), анализ брали в поликлинике, показал коронавирус, хотя симптомов почти не было, но теперь, читая больше про омикрон, подозреваю, что у меня был именно этот штамм. Перед этим симптомы простуды были у дочки и ее мужа, но они анализов не сдавали.
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22.12.2021 12:45 Відповісти
Так почему тогда благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован, он переболел почти бессимптомно, если в следующей строчке тут же говорится, что и так может и чаще протекает почти бессимптомно??? И сейчас самое главное - по всем каналам и радио трубят про страшнейшую заражаемость от нового штамма, но почти не говорят как протекает болезнь у заражённых и если тестируют контакты первого уровня, которые контактировали с заболевшим, но у них нет симптомов, то это ж тоже сильная заразность...
Вообще классный новый современный термин - "бессимптомные больные"...
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24.12.2021 16:19 Відповісти
 
 