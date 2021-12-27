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Україна має стати частиною РФ, якщо Зеленський продовжуватиме антиросійську політику, - Кадиров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україну необхідно буде приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

Про це заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - сказав керівник російської республіки на прес-конференції у Грозному.

Він також заявив, що сам давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення.

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"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", - уточнив Кадиров.

За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази та таким чином диктувати Росії умови. Глава Чечні висловив упевненість, що Путін не дозволить таким планам здійснитись.

Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова "виконати наказ абсолютно без проблем", тому що "цілісність, безпека держави та нашого народу - найважливіше".

Також читайте: Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+122
Бородатая баба в штанах решила о себе напомнить
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26.12.2021 22:01
+111
Та не мелочись уже, любитель самок баранов, приєднуй США сразу, щоб припинили "антиросійську політику"!
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26.12.2021 22:12
+97
Себе Кадиров назвав "піхотою". - вот и вспомни горный баран, что сделал Нестор Махно с вашей черножопой пехотой и хорошо подумай!!
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26.12.2021 22:02
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я думаю это весточка конкретно Зеленскому, который сильно боится Кадырова. Акция запугивания Зеленского Кремлем....
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27.12.2021 16:31 Відповісти
ЧУРКА И МОСЬКА! СБУ ПРИВЕЗИТЕ ЕГО НА МАЙДАН! НАРОД ТРЕБУЕТ!
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28.12.2021 12:50 Відповісти
Обізяна чуркестанська обізвалася. Піди вівцю свою оприходуй, скучає.
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27.12.2021 16:34 Відповісти
не переивай каДырка ....присоединим тебя но без тебя. А куда именно решит НАТО. Точно так же как решила Турция с Нагорным Карабахом.
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27.12.2021 16:36 Відповісти
МАЛЕНЬКИЙ ЧЁРТ )))
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27.12.2021 16:56 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=VfvEZo4CLMg
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27.12.2021 17:00 Відповісти
шайтан путлеровский
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27.12.2021 17:43 Відповісти
дайте ему селедки ...
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27.12.2021 17:42 Відповісти
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27.12.2021 17:56 Відповісти
Не зміг жодного слова вимовити:"косноязиччя" напало!!!!За брехню і рот може поверути на 90 градусів......
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27.12.2021 18:32 Відповісти
Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал руководитель российской республики на пресс-конференции в Грозном. Источник: https://censor.net/ru/v3307353


КАДИРОВ ТИ НЕ ЧЕЧЕНЕЦЬ - ТИ ЧУРКА КРЕМЛІВСЬКА
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27.12.2021 18:49 Відповісти
Еще один ****** закукарекал
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27.12.2021 18:51 Відповісти
Батальйон ім. Дудаєва колись розкаже цьому путіноїду де чия територія
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27.12.2021 19:32 Відповісти
Дудаев был настоящий генерал!Гордый красавец!А этот-обезьяна тупорылая.
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04.03.2022 22:23 Відповісти
Хай приєднає собі глибоко в анус пітінский клітор....
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27.12.2021 19:37 Відповісти
Хто дав право гавкати цій піхві....Собака бородата...
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27.12.2021 20:03 Відповісти
дон ганд*н походу забыл, как спецназ Украины покрошил в капусту его шакалят 26 мая 2014 года.
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27.12.2021 20:43 Відповісти
Зря кадыр не читает цензор.Много хоршего узнал бы о себе.
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27.12.2021 21:08 Відповісти
Ще один фашист виліз!
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27.12.2021 21:47 Відповісти
Андрій Смолій

3 ч. ·



Чи варто очікувати якоїсь реакції влади Зеленського на закиди путінського Кадирова щодо окупації України?
Точно не варто. Вони не здатні навіть елементарно якусь ноту відправити.
Вже мовчу про реакцію перших осіб держави.

Що там Зеленський відправив до агресора, 10 пунктів по деескалації? Смішно? Так, тільки це чергове приниження, яке опублікував московський «Коммєрсант». Для українського суспільства публікувати відверто зрадницькі речі зрозуміло не будуть.

Як і не будуть ставити на місце Кадирова чи інших путіністів.
Пам'ятаєте, як Зеленський вибачався перед останнім за свій жарт у Кварталі?
Ото все на що здатні…

Тим часом кремлівські гастролери далі їдуть до України…
Приниження, знущання, зрадництво - все що ми відчуваємо останні роки…
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27.12.2021 22:04 Відповісти
Увага!Не пропустіть!Безкоштовні курси по приготуванню страви національної української кухні "Смажений чечен на палі по-махновскі".Обов'язкові практичні заняття.Звертатися в найближчий Теріторіальний центр комплектування та соціальної підтримки ЗСУ.
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27.12.2021 22:46 Відповісти
А хоть не вонючий?
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04.03.2022 22:21 Відповісти
Дурний жарт ! тупого чувака --не осуджений, не покараний , понесе увесь народ?
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28.12.2021 01:40 Відповісти
Если бы этот умственно отсталый дикарь умел читать, то прочёл бы чем закончилась прошлая военная компания горных шакалы против украинцев. Мне прадед раскалывается как вырезали 10 тысяч чеченских "волков" вырезали как курей и как бежали сдигатеди мирных сел и грабители городков шакалы с гор, наверное хочет повторить, походу верят что они тоже воины с яйцами а не шакалы способные кусать слабых. Потери 1 к 20 видимо хотят повторить🤣 Если интересно о чем я погуглите: "Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина." Почитайте вышло весело 🤣 Украина слабая страна, хохлы слабый народ, но в Украине есть и украинцы потомки великого свободного народа, жаль мало, но всю эту 60 тысячную шакалью стаю точно хватит.
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28.12.2021 02:46 Відповісти
Приезжай, дарагой, в гости-навозом будєш.
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28.12.2021 07:14 Відповісти
Себе Кадиров назвав "пісьотою", яка готова. "Барышня уже легли и просять."
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28.12.2021 10:31 Відповісти
КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ДУМАЕТ КАК ВЫКРАСТЬ ГРЯЗНОГО ЧУРБАКА!
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28.12.2021 12:54 Відповісти
А племени в Уругвае кадыров не хочет рассказать , как надо жить? Короче пусть отдыхает!!!!
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28.12.2021 11:24 Відповісти
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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28.12.2021 11:26 Відповісти
Пропутінська політика Кадирова не є проросійською політикою. Росіянам буде легше жити без Путіна І Кадирова.
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29.12.2021 07:55 Відповісти
тупа шльондра-макака.
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29.12.2021 23:45 Відповісти
Ох и тварь! Головорезы нас будут учить культуре? Животное, грязное, вонючее..
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04.03.2022 22:19 Відповісти
дон, дон, дон ... це він так заікається від страху?
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21.03.2022 19:26 Відповісти
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