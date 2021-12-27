Мінреінтеграції у 2022 році планує забезпечити виділення 3000 квартир для переселенців, - Верещук. ВIДЕО
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Мінреінтеграції планує оголосити 2022-й роком житла для внутрішньо переміщених осіб та забезпечити виділення 3000 квартир.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявила віцепрем'єр-міністерка України - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Лише 12% із числа внутрішньо переміщених осіб мають власне житло. Решта - або орендують, або живуть у родичів, або розв'язують питання іншим чином. І це надзвичайно велика проблема. Так, темпи забезпечення житлом у 2021 році у рази вищі, ніж у 2019-му. Але це дуже мало у порівнянні з потребою. Тому ми зараз йдемо на те, щоб 2022-й оголосити роком житла", - заявила вона.
Міністерка повідомила, що у розв'язанні житлової проблеми Україні допомагають уряди країн-партнерів - Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини.
"Туреччина допомагає і хоче побудувати 500 квартир для внутрішньо переміщених осіб з числа кримських татар, а також військовослужбовців-АТОшників з внутрішньо переміщених осіб. І це дуже добре, ми зараз прикладаємо достатньо зусиль, щоб уже у 2022 році таке будівництво почалося. Тому що ця тема вже 2 роки триває", - доповнила Верещук.
Вона нагадала, що на житлові програми у бюджеті Мінреінтеграції на 2022 рік передбачено 120 млн грн.
"Плюс, і тут я дякую президенту України, який почув, наскільки важливою та терміновою є потреба у житлі саме внутрішньо переміщених осіб, та оголосив, що 20 млрд грн з держбюджету буде зарезервовано під іпотечно-кредитні програми для ВПО з державних службовців, вчителів, лікарів, бібліотекарів тощо. Це також допоможе розв'язати й кадрове питання, бо ті ж Донецька та Луганська області страждають через відсутність кваліфікованого, наприклад, медичного персоналу. І якби людина знала, що вона отримає іпотечний кредит під 3% на житло в Луганській та Донецькій областях, звичайно ж, вона зробить вибір на користь цих регіонів. І зараз ми шукаємо механізм, і до кінця січня ми його знайдемо", - розповіла міністерка.
Мінреінтеграції поставило мету - забезпечити переселенців 3000 квартир наступного року.
"Подивимося, як вийде, бо якщо 500 квартир переселенці отримають за допомогою Туреччини, то решта 2500 - це потрібно ще напрацювати", - підсумувала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
патужно!
а теперь следим за руками кто получит квартиры...
ось ця постанова тиць сюди
навіть назва "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" багато про що каже.
а взагалі, Ви перш ніж щось то там радити, опануйте питання.
Коротше, геніальний чел...
прям инструкция
зачем тот кабаев, если у власти в Украине - подонки, которые довели Украину до ручки..
Но... я бы так жить не смог. Это- если коротко.
5 ч
Война войной, а сваты по расписанию.
Значит жилье надо выкупить ,
Но застройщик хочет заработать по максимуму ( и нал и безнал) - на этом Верещук зубы и сломает
Уж не придется - ни мне, ни тебе
що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився.
Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить😡
Ни анализа ни выводов --одни брызги желчи
Не все уехали добровольно /хотя часть получить жильё
бесплатно как переселенцев закончить ВУЗ /
Я думаю многие осуществили свою цель
Особенно закончить ВУЗ много было с Крыма /