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КБ "Луч" провело вогневі випробування зенітної РК-10. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За ініціативи КБ "Луч" ракета РК-10 у зенітному варіанті пройшла етап заводських випробувань на одному з військових полігонів Збройних Сил України.

ЗМІ зафільмували пуск нової ракети та поспілкувалися з Генеральним конструктором-Генеральним директором ДП ДККБ "Луч" Олегом Коростельовим стосовно нової розробки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Defense Express.

З самого початку нова ракета РК-10 у ДККБ "Луч" замислювалась, як універсальний засіб, що призначений для знищення наземних та повітряних цілей та має розміщуватись на наземних, морських та повітряних платформах. Це має бути потужна універсальна зброя, яка здатна знищувати противника на відстані понад 10 км.

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І у грудні 2021 року на військовому полігоні відбулись випробування РК-10 у зенітному варіанті, яка має стати зброєю нового зенітного ракетного комплексу ближньої дії розробку якого ініціював ДККБ "Луч".

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 01

Пуск РК-10

Саме він має прийти на заміну радянському "Стріла-10" та забезпечити захист армійських підрозділів у ближній зоні.

Перше, що звертає увагу, це нове аеродинамічне рішення РК-10 у зенітному варіанті. Якщо протитанковий варіант виконаний у традиційній схемі - крила спереду, рульові поверхні позаду, то ракета для ЗРК виконана у схемі "качка" з рульовими поверхнями у носовій частині ракети.

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 02

Зенітна ракета РК-10 має нову аеродинамічну схему

Це рішення пов’язано із необхідністю забезпечити більшу маневровість ракети для знищення повітряних цілей.

Водночас засіб керування ракети залишається без змін - "лазерна стежка", коли прицільна станція веде ракету до цілі у структурованому лазерному полі. Проте, як і у випадку з повітряним "Бар’єр-В", розробляється варіант з альтернативним наведенням за відбитим лазерним променем. У окремому матеріалі Defense Express розповів про всі плюси та мінусу кожного рішення.

Необхідно зазначити, що використання лазерного променя для знищення цілей є доволі незвичним рішенням для зенітних ракет. Зазвичай у ЗРК ближньої дії використовуються інфрачервоні головки самонаведення, які наводяться на тепло від двигунів вертольоту чи літака.

Проте як раз проти таких головок, які з’явились ще у 50-х роках, зараз розроблена безліч засобів захисту. Починаючи від маскування тепла двигуна та спеціальних теплових пасток, до осліплення самих головок спеціальними станціями.

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КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 03

Відстріл теплових пасток російським ударним вертольотом Ми-28

На противагу традиційному рішенню, наведення за допомогою лазеру дозволяє повністю нехтувати всіма наявними зараз на літальних апаратах засобами протидії зенітним ракетам. Серед іноземних ЗРК, які використовують аналогічне рішення з лазерним наведенням, можливо згадати RBS 70 від Saab Bofors Dynamics.

Також варто звернути увагу на високу енергетику ракети, для фільмування польоту якого ледь вистачило 120 кадрів на секунду. Ця характеристика РК-10 дозволяє говорити про дальність знищення повітряних цілей на відстані до 12 км.

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 04
КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 05

Дальність ЗРК з РК-10 може становити 12 км

"РК-10 у зенітному варіанті отримала збільшений двигун, що збільшило енергетику ракети. Забезпечено наведення за лазерним променем, а також прийняті уніфіковані конструкторські рішення, які дозволяють встановлювати цю ракету на наземні та повітряні носії - вертольоту. Окрім того, ця ж ракета може встановлюватись на морські платформи, що має величезне значення з огляду на вимогу озброїти ракетні катери Військово-морських Сил України", - заявив у інтерв'ю Defense Express Генеральний конструктор-Генеральний директор ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельов.

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 06

Очільник ДККБ "Луч" Олег Коростельов

Питання чим озброїти катери було піднято не дарма. Бо, як стало відомо агенції Defense Express, зараз обговорюється варіант, що британські катери для ВМС України будуть озброєні навіть не крилатими ракетами Naval Strike Missile, які розглядались через те, що "Нептун" завеликий для проекту, а фактично модернізованим Hellfire - Brimstone Sea Spear.

Ця ракета з дальністю пуску близько 12 км, лише тільки адаптується до морської версії. І у суму 1,7-мільярдного кредиту якраз намагаються "зашити" близько 700 млн фунтів на створення цієї версії.

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 07

Пуск Brimstone Sea Spear на випробуваннях

"Ми готові РК-10 встановити на катери, бо пусковий комплекс для цієї ракети має малі габарити. Враховуючи те, що РК-10 може бути у варіанті, як проти повітряних цілей, так і проти наземних, це робить її універсальним засобом для знищення цілей на відстані до 12 км", - підкреслив Олег Коростельов.

Але тепер, цілком можливо, що Міноборони все ж таки зробить ставку саме на пропозицію від ДККБ "Луч". Що більше, не тільки відносно "британських катерів", а і для озброєння новою ракетою катерів "Гюрза" та американських Island.

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 08

Габарити РК-10 дозволяють озброїти нею і катери Island

Тим паче, що пропозиція створення вітчизняного комплексу ЗРК ближньої дії на основі розробок КБ "Луч" з РК-10 була підтримана Міністерством оборони України.

"Зараз з Міноборони України досягнуто згоду про підписання спільного рішення з метою роботи над комплексом ЗРК ближньої дії", - розповів очільник ДККБ "Луч". Водночас, за його словами, ці роботи будуть проходити під "модернізацією комплексу "Стріла-10".

КБ Луч провело вогневі випробування зенітної РК-10 09

ЗРК "Стріла-10" потребують заміни

Аналогічним підхід вже був продемонстрований на комплексі "Штурм-С", який проходить "модернізацію", а насправді змінився так, що від нього залишилось лише шасі. Бо він був повністю перероблений і перелаштований під роботу новою ракетою "Бар’єр-П", отримав новий прицільний комплекс та систему управління вогнем.

Таким чином, за аналогією, тоді оновлену "Стрілу-10" з новою версією також буде об’єднувати лише шасі. Бо мова йде і про нову ракету РК-10, і про новий прицільний комплекс.

Водночас масо-габаритні характеристики комплексу з зенітною РК-10 цілком дозволяють її розмістити не тільки на шасі МТ-ЛБ, а й навіть на бронеавтомобілі 4х4 типу "Варта" від "Української бронетехніки". Тобто ніякої критичної прив’язки, окрім економії коштів на шасі для нового ЗРК ближньої дії від ДККБ "Луч" - не існує.
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Топ коментарі
+74
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27.12.2021 13:41
+39
Побільше б подібних новин
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27.12.2021 13:29
+24
Смерть московським окупантам.
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27.12.2021 13:32
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Может. Надо почитать...
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27.12.2021 18:23 Відповісти
Военная авиация России насчитывает более 1800 самолётов, включая более 800 истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации, порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24М и их модификации, свыше 200 штурмовиков Су-25, около 150 учебно-тренировочных самолётов Як-130 и других, около 70 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Кроме того, в ВКС имеется около 400 военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-78, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.
Парк вертолётов насчитывает порядка 1500 ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52.
Итого - около 3500. По 2 ракет - 7000 ракет.
И это нужно было еще вчера.
Сколько у нас выпущено рк-10?
За какое время Луч сможет построить такое количество?
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27.12.2021 16:27 Відповісти
Суровая правда такова, что боеготовы 50-60%, в лучшем случае и для этих боеготовых есть, примерно, 50% подготовленных экипажей....прилетит, если что, гораздо меньше паРашкинцев, если не берем во внимание возможность обстрела нашей территории из их воздушного пространства...
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27.12.2021 16:33 Відповісти
цікаві фільми про закинуті аеродроми в рейху. Їх сила силенна. Там на одному дромі для сміху поставили на злітну смугу СУ 25 (розкурочений). А в капонірах залишки могутності. А завод в Москві -там стоять два Міги і куча запчастин. Наведене число не дітає і ніколи літати не буде. Як для танків так і для авіації рейху проблема -мотор. що для літаків,що для вертольотів і цивільної авіації. Вся рейхівська когорта сателітів припинила навіть переговори по закупи - гавно не купують, шкода грошей, навіть хабарі вже не спрацьовують. Наведена кількість літаків - це мішенний парк для тренувань. Шас їх лаптеногі конструктори клепають Л-410 як фронтовий і учбовий штурмовик.

рейховський панцир володіє однією бойовою характеристикою, відмінною від усього що є, - його локатор нічого не бачить навіть в упор. А ДРЛО - в Сирії свого АВАКСА збили, не полінувались, правда спихнули на сірійців, мовляв вони не вміють керувати С 300. Недавно десь проскочило, що за всі роки рейхівська авіація в будь яких руках не збила жодного Ф, а самі втратили більше сотні в повітряних боях.
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27.12.2021 17:23 Відповісти
Дуже добре якби так було. Але шапками закидати - це вже проходили. Історія вчить що нікого історія не вчить. І треба озброюватись всіма можливими силами, а не займатись Ослячими хотелками.
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27.12.2021 17:32 Відповісти
Ото, что вы перечислили, на 70% не будет являться целями для ЗРК БД.
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27.12.2021 18:54 Відповісти
И, представьте, рашка большая по периметру, и ее нужно охранять. Так, что сгруппировать против Украины они смогут процентов 30 от реально боеготовых ЛА.
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27.12.2021 18:56 Відповісти
Выстрелил и забыл. Намного дешевле и надежней.
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27.12.2021 16:28 Відповісти
Там же в статье пояснение, что против "выстрелил и забыл" наворочено огромное количество стрелств противодействия. А против ручного наведения средств гораздо меньше.
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27.12.2021 16:32 Відповісти
А как в туман, дым, низкую облачность? Лазера не работают в этих условиях
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28.12.2021 11:14 Відповісти
Да хрен его знает. Я ж не разработчик этой штуки. ИК наведение работает в этих условиях?
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28.12.2021 11:25 Відповісти
охлаждаемый работает
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28.12.2021 11:55 Відповісти
Я не специалист в таких вопросах, но подозреваю, что там возможно и комбинированное наведение. В хорошую видимость - лазером, в плохую - лазером довели куда смогли, а там ИК головка захватила цель и дальше идёт сама.
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28.12.2021 11:57 Відповісти
це все для вас московіти ....
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27.12.2021 16:55 Відповісти
Гарна техніка від КБ Луч. Маю надію ракета з явиться у ЗСУ на флоті, у піхоти.
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27.12.2021 16:59 Відповісти
Складається враження, що на все що в голову збреде будуть виділяти кошти, тільки не на озброєння?Війна...?" Ну то й що, вони ж і їх родичі не воюють..??.А колі что "так нужно валить из этой страны...?? І свалят!?!" За гроші британського кредиту будуть покращувати їх же ж ракети, ракетні катера не такі, на пару метрів треба збільшити і т.п."усовершенствования", а там дивись,замість ракетних катерів "вовчої зграї - москітного флоту" замовлять гарну мішень для батарей з Криму,- крейсер, корвет або авіаносець, а то вже і хазяїн з широкомасштабною війною прийде, подякує...??Чи ж як це розуміти, замовлення на наше озброєння ДЕ??, "Хороша ложка к обеду !" ДБР, СБУ, патріоти де ВИ*?
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27.12.2021 23:59 Відповісти
Вещь полезная. Да и с обычных ПТУРов по вертушкам вполне возможно работать (и работают), а уж форсированной ракетой тем более. Но не вундерваффе нисколько. В дуэли с такой установкой у беспилотника, а тем более вертолёта шансов не меньше.
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27.12.2021 17:10 Відповісти
Я в сумнівах. Це зрада чи ні?
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27.12.2021 17:15 Відповісти
И это только Порошенко объявили пидозру! Что будет дальше? Аж страшно!
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27.12.2021 17:16 Відповісти
Там в статье есть ну оочень интересная ссылочка на то что британцы отказались использовать на готовящихся к постройке для наших ВМС катеров сначала наши ракеты ,,нептун,, потом они уже отказались ставить на них свой собственный облегченный вариант Naval Strike Missile и решили установить там вместо ПКР обычный ПТРК который они только собираются разработать за счет средств из того самого кредита выделенного на постройку катеров . Хеллфайр это противотанковое оружие если что и к борьбе с кораблями оно НЕ годится .Интересно командование наших ВМФ в курсе таких вот чудесных трансформаций с британской стороны ? Ато получится как в 2014 году когда просили Джавеллины а получили берцы и палатки от Будапештских гарантов .В 2015 году просили системы ПВО а получили радары для обнаружения минометных позиций на расстоянии до 8 км
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27.12.2021 17:24 Відповісти
И у меня напрашивается вопрос , а на кой леший нам тогда вообще нужны эти катера , если их создание британской стороной изначально подгоняется под идею -,, чтоб нанести наименьшие проблемы противнику ,, и затратив поменьше выручить побольше .Ведь стоит понимать что это кредит , а НЕ подарок и расплачиваться за эти катера придется украинскому налогоплательщику .И если все обстоит именно так как говорит Коростелев то нашим военным морякам наверное стоило бы хорошо подумать о том насколько им необходимы эти британские катера
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27.12.2021 17:31 Відповісти
Вот этот вопрос я уже поднимал на Цензоре несколько раз. Это хороший вопрос. И ведь цена этих игрушек совсем не детская, а эффективность очень сомнительная. Ведь противостоять они будут минимум рашенским "Скорпионам", вооруженным стандартным ПКР. И в угоду им свернута собственная программа создания ракетных катеров "Гроза", способных нести 8 ПКР "Нептун".

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27.12.2021 18:37 Відповісти
Только не "скорпионам" наверное, а "каракуртам".
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27.12.2021 19:00 Відповісти
Может быть. Но это не так важно, как "эффективность" британских ракет. Посмотрите как они позиционируют эти катера на 1.7 млрд. (!!) фунтов

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27.12.2021 19:12 Відповісти
Ну да, anti-nank... Но лично я вообще против закупок катеров, тем более по импорту. Разве что для погранцов. А ПКР надо адаптировать в первую очередь к авиации, как к носителю. Ничего особо сложного в этом нет, аналог "Нептуна" кацапскую Х-35 давно уже цепляют и к самолётам, и к вертолётам.
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27.12.2021 19:22 Відповісти
... anti-tank ...
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27.12.2021 19:26 Відповісти
Замість повноцінних легких корветів "Веспа" із 8 "Нептунами" маємо повне фуфло із ракетою на 20 км для потоплення надувних човнів

І це за міліард !!!!! фунтів стерлінгів !

Це - підстава від англійців !
Союзники себе так не ведуть ! 👿
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27.12.2021 19:27 Відповісти
Таки да. Но даже не 20, а 10-12 км. 20 - это с авианосителя на скорости.
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27.12.2021 19:46 Відповісти
Фактически это катера для пограничников и есть . НО за какие немалые для нас деньги !
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27.12.2021 19:29 Відповісти
Вот и я о том же. Плюс к этому стоит добавить что такая дорогостоящая программа заберет средства из других программ например по производству и оснащению ВСУ теми же ,,нептунами,, например .
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27.12.2021 19:25 Відповісти
За міліард Коростильов за рік склепав би повноцінну ПРО !!!!
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27.12.2021 19:29 Відповісти
враньё
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27.12.2021 21:27 Відповісти
Коростылев - голова!, надо дать денег и охрану!
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27.12.2021 17:30 Відповісти
З якого охорону? Охорону янєлох тільки кротам фсбешним надає.
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27.12.2021 17:44 Відповісти
Гарний вата підсмажувач!!!
Зробили постріл, переїхали й працюй знову. Таку техніку дуже важко вразити вогнем у відповідь. Але кацапи скоро вкрадуть ідею, як завжди.
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27.12.2021 17:43 Відповісти
Хорошая вещь,в хозяйстве всегда сгодится
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27.12.2021 18:58 Відповісти
Кожну розробку тепер потрібно «пробивати»…
Зєля купляє британські ракетні катери і купляє британські ж ракетні комплекси, які британці лише розробляють.
А протикорабельні «Нептуни», які летають не 12 кілометрів, а 300 км заважкі для цих катерів.
А катер проекту «Веспа», під вісім «Нептунів» повинні були спустити на воду ще у 2020-му, у кузні на рибальському, але зупинено…
всеодно купляємо британські катери і чужі ракетні комплекси…
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27.12.2021 19:18 Відповісти
Молодцы!
нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстановить!
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27.12.2021 19:28 Відповісти
Я сподіваюсь, що пана Коростильова охороняють не гірше, ніж "їбало року" Гогілашвілі !!!
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27.12.2021 22:41 Відповісти
Хм, а... використати яке небудь ардуіно і оптично-інфрачервоне наведення з АІ
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27.12.2021 23:29 Відповісти
🤣 этот дядя на видосе, я думал он в обморок упадёт, чёткий паря. Костюм у него класс
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28.12.2021 00:43 Відповісти
gabba сила - попса отстой
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28.12.2021 00:44 Відповісти
Сколько их штук? На картинке ми-28. Очень в тему. Как при захвате Крыма. Чем отвечать будем, опытным образцом? Или асфальтом великого будивництва. Куда еще закатать бюджет, чтобы в армии не было сил пво
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28.12.2021 02:46 Відповісти
ЗЕленые гавноеды все похерят.Суки
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28.12.2021 08:48 Відповісти
это порохоботы гавноеды все обгадят, ******
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28.12.2021 09:04 Відповісти
А смысл на тебя гадить, кусок зеленого дерьма? И так одна вонь
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28.12.2021 09:35 Відповісти
Какие реформы провел твой ЗЕнаркоман,кроме как видосики снимать?
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28.12.2021 10:33 Відповісти
Зеленую банду под трибунал , военный, а не гражданский, очень понравился трибунал над чаушеску, быстро и эффективно
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29.12.2021 08:22 Відповісти
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