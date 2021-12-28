Чотири електрокари американської компанії "Tesla" "затанцювали" під знаменитий український "Щедрик" Леонтовича. ВIДЕО

Компанія Ілона Маска "Tesla" опублікувала відео, на якому чотири електрокари виконують синхронні рухи та підморгують фарами під музику знаменитого українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опублікований на сторінці компанії "Tesla" в Twitter.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Нагадаємо, що "Щедрик" - усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в Сполучених Штатах Америки у 1922 році, "Щедрик" став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія відома як "Carol of the Bells" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи "Щедрик" можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск: Український "Зеніт" - найкраща ракета після моєї. ВIДЕО