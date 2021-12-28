Чотири електрокари американської компанії "Tesla" "затанцювали" під знаменитий український "Щедрик" Леонтовича. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Компанія Ілона Маска "Tesla" опублікувала відео, на якому чотири електрокари виконують синхронні рухи та підморгують фарами під музику знаменитого українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опублікований на сторінці компанії "Tesla" в Twitter.
Нагадаємо, що "Щедрик" - усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в Сполучених Штатах Америки у 1922 році, "Щедрик" став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія відома як "Carol of the Bells" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи "Щедрик" можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами.
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Хорошую песню выбрали в компании)
а в камерном - https://youtu.be/ejU1lK-3C4U
или в исполнении воинов - https://youtu.**************
во Львовском аэропорту (300 голосов!!!) - https://youtu.be/zGnjL-jQuBU
https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
А так - Рождественская.
да, она похожа на "шторм" в этом исполнении
в оригинале, в исполнении симфоничесского оркестра, она прекрасна
Совсем уже кукушка не работает?
Хитяра у них конечно есть - "Суровые годы уходят...", но синхронизировать мигание фар пока не удаётся - используют китайскую гирлянду....
чем то ужасными и отвратительным...
Военные США ошеломили УКРАИНЦЕВ: это невероятно классное исполнение.
https://www.youtube.com/watch?v=cOztFEhvRRM