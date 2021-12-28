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Чотири електрокари американської компанії "Tesla" "затанцювали" під знаменитий український "Щедрик" Леонтовича. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Компанія Ілона Маска "Tesla" опублікувала відео, на якому чотири електрокари виконують синхронні рухи та підморгують фарами під музику знаменитого українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опублікований на сторінці компанії "Tesla" в Twitter. 

Нагадаємо, що "Щедрик" - усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в Сполучених Штатах Америки у 1922 році, "Щедрик" став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія відома як "Carol of the Bells" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи "Щедрик" можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск: Український "Зеніт" - найкраща ракета після моєї. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+8
Не "хорошую", а гарну !
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28.12.2021 11:35
+7
Это обнова пришла на днях, как поздравление на Рождество и НГ.

Хорошую песню выбрали в компании)
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28.12.2021 11:30
+7
Metallica

https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
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28.12.2021 11:58
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Это обнова пришла на днях, как поздравление на Рождество и НГ.

Хорошую песню выбрали в компании)
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28.12.2021 11:30 Відповісти
Не "хорошую", а гарну !
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28.12.2021 11:35 Відповісти
Как это Путин не сказал, что Леонтович это Русский композитор украинского происхождения? А может уже сказал?
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28.12.2021 14:32 Відповісти
Клас, я так люблю Щедрик
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28.12.2021 11:41 Відповісти
Когда надо Шариковыми становяцца быдлом 73%
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28.12.2021 11:51 Відповісти
Причем щиріми украинцами. Такой Леонтович в вышиванке, обмакуя вареник с капустой в свнинные шкварки каже куму. Куме, а не той вон мены якусь писню написати на Новий рик. А що, цеи гарна думка каже кум Рабинович наризая свыну рульку и налывая в чарку мутной бурачанки десь на хутори пид Браиловым.
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28.12.2021 12:31 Відповісти
Музыка прекрасная. Но что в ней рождественского? Она ведь тревожная.
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28.12.2021 11:42 Відповісти
ну, это как воспринимать.
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28.12.2021 11:49 Відповісти
Согласен. Лично для меня это что-то вроде тоски по прежнему миру в предверии надвигающегося апокалипсиса.
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28.12.2021 11:54 Відповісти
змащуй кулемета та не хвилюйся.
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28.12.2021 12:10 Відповісти
это в рок версии она тревожная...

а в камерном - https://youtu.be/ejU1lK-3C4U

или в исполнении воинов - https://youtu.**************

во Львовском аэропорту (300 голосов!!!) - https://youtu.be/zGnjL-jQuBU
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28.12.2021 11:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
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28.12.2021 11:55 Відповісти
Metallica

https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
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28.12.2021 11:58 Відповісти
https://youtu.be/cEd3uP4Eqzg
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28.12.2021 13:57 Відповісти
Если дорожку нюхнуть, то тревожная.
А так - Рождественская.
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28.12.2021 12:45 Відповісти
весь мир восхищается, а для тебя щедрик тревожный?
да, она похожа на "шторм" в этом исполнении
в оригинале, в исполнении симфоничесского оркестра, она прекрасна
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28.12.2021 13:37 Відповісти
Я тоже восхищаюсь, но для меня это музыка пронзительного предчувствия чего-то тревожного. И уж никак не Рождества. Рождество это "Jingle Bells" или "В лесу родилась ёлочка" или тема из "Щелкучика".
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28.12.2021 14:35 Відповісти
Чем бы детишки не страдали! В тик токе было видео где пуканьем сопровождают музыку.
Совсем уже кукушка не работает?
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28.12.2021 11:49 Відповісти
Еще 25,12 эту рекламу опубликовал Шарп. Я была в диком восторге. Здесь прекрасно все: музыка, прекрасные глаза прекрасных машин. Эта реклама завораживает. Смотришь и смотришь десятки раз. И..в .назидание нашим рекламщикам: Вот что такое настоящая реклама
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28.12.2021 11:52 Відповісти
В Украине реклама - тесный клуб для "своих".
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28.12.2021 12:47 Відповісти
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28.12.2021 11:54 Відповісти
К слову состояние Илона Маска выросло до 300 миллиардов долларов. Совокупное состояние миллиардеров, включенных в рейтинг главных богачей мира от Forbes, за год выросло на $5,1 трлн - с $8 до $13,1 трлн. Нищих стало на полмиллиарда больше. Мир из-за жадности катится к полному пи**ецу.
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28.12.2021 11:58 Відповісти
Добре, що у вас на інтернет грошей ще вистачає. )
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28.12.2021 12:05 Відповісти
По статистике большинство богачей это игроки на фондовой бирже. То есть вся мировая финансовая система один большой мыльный пузырь, игра в казино, который может лопнуть в любой момент.
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28.12.2021 12:08 Відповісти
ПС: ты бедный не от того что Маск богатый, а от того что ты большего не заслуживаешь.
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28.12.2021 14:44 Відповісти
Мыльный пузырь это уровень твоего понимания экономики, финансов и бищнеса. Как и пользы обществу.
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28.12.2021 14:48 Відповісти
Єто такой же рост состояния как и у тебя от роста цены квартиры - на бумаге. Только в отличие от тебя Маск делает мир лучше и богаче, + заплатит самое большое количество налогов в истории. А ты, проповелуешь совок убивший минимум 20 млн украинцев.
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28.12.2021 14:42 Відповісти
Маск делает лучше мир. Вот же засрали мозги селюкам, господи.
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28.12.2021 15:04 Відповісти
чем-то полезным заниматься пробовали гражданин?
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28.12.2021 15:21 Відповісти
Теряюсь в догадках, чем ответит кацапский "АвтоВАЗ" !?
Хитяра у них конечно есть - "Суровые годы уходят...", но синхронизировать мигание фар пока не удаётся - используют китайскую гирлянду....
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28.12.2021 12:27 Відповісти
тем самым, чем наш автозаз.
чем то ужасными и отвратительным...
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28.12.2021 13:39 Відповісти
Хоть маленькая и чужая, но перемога!
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28.12.2021 12:32 Відповісти
чье исполнение?
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28.12.2021 12:39 Відповісти
"Модел Х" умеет ещё и дверьми в такт музыке махать - поскромничала.
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28.12.2021 12:49 Відповісти
"Щедрик" у виконанні хору військово-повітряних сил США.

Военные США ошеломили УКРАИНЦЕВ: это невероятно классное исполнение.

https://www.youtube.com/watch?v=cOztFEhvRRM
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28.12.2021 13:53 Відповісти
 
 