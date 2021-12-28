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війна (56882) росія (47327) Ухман Михайло (232)

"Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Доброволець Юрій (Грек) брав участь в боях за Маріуполь, Іловайськ, Авдіївку, де дістав важке поранення, проте зумів повернутися на фронт.

В рамках рубрики "Окопна війна" на "Цензор.НЕТ", кореспондент Михайло Ухман зустрівся з легендарним розвідником поблизу передової в Авдіївці.

Юрій моментами виїжджає за кордон, де розповідає про війну з росіянами нашим союзникам з НАТО та ЄС. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Діти України - ми воюємо заради вас", - військові із зони бойових дій вітають із Днем Святого Миколая. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
А потом проголосовали за папугала. Тоже повод для удивления.
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28.12.2021 12:29
+27
Хтось гуртувався, а хтось жлуктив пиво та втикав в зомбоящик з какой-разніцєй.
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28.12.2021 12:31
+26
А выборы в 19 году никого не удивили? Тоже феномен, который надо изучать в школах. Как 73% народа поехало крышей?
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28.12.2021 12:34
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Слава Україні!
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28.12.2021 12:25 Відповісти
Восьмий рік окупації. Який нах феномен?
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28.12.2021 12:27 Відповісти
Якби не було феномену в 2014 році,то не було і війни 8 років і держави Україна також не було б.Чи це важко доходить? Слава Україні!
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28.12.2021 12:35 Відповісти
Все ж замириться хотят, с психопатами из рашки, ничему не научились, что запад, что наши соплежуи...
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28.12.2021 12:35 Відповісти
А потом проголосовали за папугала. Тоже повод для удивления.
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28.12.2021 12:29 Відповісти
він не про ватників каже. а про тих 20..25% відсотків населення, які в кожній країні світу є рушівною силою..
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28.12.2021 13:09 Відповісти
Не тужся, шоколадного барыгу больше не выберут, что бы у западных партнёров совсем не повылазили зенки от удивления
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28.12.2021 13:46 Відповісти
Кто знает, зебобик, кто знает. И где будут зенки от удивления у опудала.
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28.12.2021 14:45 Відповісти
"...не тужся зебонат - твого зессикнішку тако ж не оберуть, а потім (навіть не Порошенко) посодють його, а зебонтіків будуть киздити на кожному кроці!
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28.12.2021 21:36 Відповісти
Столяренко, на якому кутку і скількох регіоналів ти відкиздив і на якому кроці? Про що ти верзеш? Ніхто нікого і пальцем не зачепить.Це все твої вологі фантазії. Ніхто не захоче об них руки мастити...
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28.12.2021 22:33 Відповісти
"Боря, не тужся..."- далі читайТЕ вище по тексту!
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29.12.2021 20:04 Відповісти
Хтось гуртувався, а хтось жлуктив пиво та втикав в зомбоящик з какой-разніцєй.
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28.12.2021 12:31 Відповісти
А кто-то сепарам играл своей пипеткой в Горловке, когда убивали патриотов, и блеял, что расея двигает свои границы. Да, буба криворогий, было дело, дрыщ ЗЕбанутый?
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28.12.2021 12:35 Відповісти
та насміхався з голодомору та загиблих українців
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28.12.2021 13:10 Відповісти
пидосары
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28.12.2021 13:28 Відповісти
А выборы в 19 году никого не удивили? Тоже феномен, который надо изучать в школах. Как 73% народа поехало крышей?
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28.12.2021 12:34 Відповісти
Реально там меньше было, явка 62%, но те кто выборы дома просидел виноваты еще больше, долбанный планктон...
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28.12.2021 12:39 Відповісти
Якщо явка 62%, ще невідомо хто за кого не проголосував. Бо ваші розрахунки чомусь завжди однобокі.
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28.12.2021 12:42 Відповісти
Не проголосовал за будущее своих детей, что там непонятного?
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28.12.2021 12:45 Відповісти
Я про те, що серед 38% тих, хто не прийшов, були ті хто не хотів ні одного ні іншого. І вони мали право послати не одного з них, а обох.
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28.12.2021 12:51 Відповісти
Значит они способствовали приходу к власти в воюющей стране клоуна и наркомана. И чем они лучше тех 73%? Долбанный планктон...
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28.12.2021 12:58 Відповісти
Ще хуже - какая разніца
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28.12.2021 13:43 Відповісти
Це ще більше характеризує їх..
В Древній Греції тих, хто не ходив на вибори або кричав "мне все равно" називали ідіотами..

Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління

Так шо 38% в Україні, нажаль, дійсно ідіоти.. які ОДИН раз на 5 років неспроможні відірвати свої тухеси від диванів..
Але, як показує життя, верещать "все не так, дайте нам халяви!" ці 38% чі не найбільше за всіх ватників
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28.12.2021 13:04 Відповісти
Устим,які 62? Ось ті пробуєш щось написати солідне,важливе,коротше повипендрюватися,по вумному.А глянути результати виборів 2019,сірої речовини під лобною кісткою,не вистачає...Біда,біда,біда.
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28.12.2021 22:37 Відповісти
...21 апреля 2019 года был проведён второй тур выборов, в котором участвовали Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Избирательные участки на территории Украины работали с 8:00 до 20:00 по местному времени. Итоговая явка избирателей составила 61,37 %...
https://interfax.com.ua/news/election/582860.html

Свое серое вещество поищи, а то прилипло к чьим то тапкам в туалете.
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29.12.2021 11:49 Відповісти
Чого поїхали кришою? Ми голосували і сподівалися на реформи поліції, прокуратури, судів, держорганів, реформи в економіці. Так голосували за кота в мішку. Особисто в мене було сподівання що Зеленський поставить в уряд нормальних людей типу Саакашвілі і вони самі зроблять всі реформи. Хто ж знав що Зеленський виявиться таким нікчемним. Так можна і про вибори Порошенка сказати і про Януковича і про Ющенка що в людей киша поїхала бо в президентів не получилось.
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28.12.2021 14:13 Відповісти
Я вибирав головою і з того що було Зеленський виглядав найкращим кандидатом. Він казав що буде співпрацювати з Саакашвілі (я дуже хотів щоб він став премєр-міністром), хотів призначити генпрокурором румунку Лауру Ковеши, прийняти закон про імпічмент, народовладдя і відликання депутатів, провести повний аудит держави після Порошенка. Словом він виглядав найадекватнішим з кандидатів. А бачу ти проголосував ногами, так насолоджуйся життям в США - найкращій країні у світі, нащо тобі ця Україна і срачі в коментарях. Коли я емігрую у США я буду заробляти гроші і насолоджуватись життям, а не читати що там в Україні.
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28.12.2021 14:48 Відповісти
Ты не головой выбирал, а тем что внутри ее, а там вата.
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28.12.2021 14:52 Відповісти
Я тупий, вата зі мною все ясно, а ти геній не хочеш розказати за кого ти голосував? Напевно за шоколадного баригу.
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28.12.2021 14:57 Відповісти
Ты придурок... раз за опзж толкаешь несовершенно летнего ватника.
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28.12.2021 14:54 Відповісти
В моменти загрози 20-25% населення самі без примусу йдуть захищати країну, решта ховається від мобілізації під плінтусами та вилазять звідти на вибори.
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28.12.2021 20:12 Відповісти
Згуртувалися і послали декого на три букви.
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28.12.2021 12:39 Відповісти
тоді було кому гуртувати, а зараз зелений "гуртувальник" іноді власні очі до купи зібрати не взмозі, не те щоб країну згуртувати ...
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28.12.2021 12:49 Відповісти
тоді було.. пастор? когда Крым сдавал?
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28.12.2021 12:51 Відповісти
Ти теж, як і Зєля, хотів вмерти за Крим, але Пастор тебе не пустив?
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28.12.2021 12:57 Відповісти
Люди гуртуються навколо своєї Країни та своїх родин, а не навколо якихось політичних фігур. Не робіть їм культу, бо ви вже стаєте схожими на сектантів.
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28.12.2021 12:54 Відповісти
А Пуйло плешивое думал, что его будут с цветами встречать?
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28.12.2021 12:54 Відповісти
Дякуємо, хлопці. Бережи вас Боже.
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28.12.2021 12:55 Відповісти
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28.12.2021 12:55 Відповісти
Удивление это мягко сказано. Был шок, когда Крым за день оказался российским.
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28.12.2021 12:58 Відповісти
За який день, руzzкій? Окупація почалась ще за Яника в Києві.
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28.12.2021 13:00 Відповісти
За Богдана
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28.12.2021 20:45 Відповісти
Ми зараз говоримо про події 2014.
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28.12.2021 20:51 Відповісти
А я за 1654 рік
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29.12.2021 04:57 Відповісти
сила - в правде
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28.12.2021 14:33 Відповісти
Да нет, правда- в силе, все остальное чепуха
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28.12.2021 16:10 Відповісти
украинцы сплотились/ Сто лет назад украинцы не смогли объединиться даже перед расстрелом. Расстрелом УНР мафией где-то Бланка, Троцкого и Свердлова.
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28.12.2021 13:05 Відповісти
Слава і земний уклін нашим воїнам, добровольцям, медикам, які сотворили чудо і воювали майже без зброї, без спорядження, без потрібного одягу, в холоді. Світла пам'ять тим, хто не вижив...
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28.12.2021 13:18 Відповісти
Таких людей, ветеранів били мусора коли вони блокували торгівлю з ОРДЛО,били мусора під АП Порошенка,загинули під Іловайськом,а опущені пєтяботи знаючи це відмазують сивого олігарха зрадника.
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28.12.2021 13:41 Відповісти
Могло бы быть намного круче, если б верхушка руководства не была на стороне России, тогда б и Крым не был даже окупирован!
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28.12.2021 14:00 Відповісти
Щоб зрозуміти цей феномен треба знати історію України-Русі.
Нехай послухають промову Джохара Дудаева про Україну та українців.
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28.12.2021 14:20 Відповісти
Нет украинского извините напишу русскими: Слава героям Украины! Слава духу свободы и позор народу и стране в которой эти герои вынуждены побираться, выживать и погибать за неё в то время как те кто виноват в их смертях процветает! Простите Украину как государство и украинцев как нацию за то, что вас недостойны! И не раз 2014 - 2016 бывая в местах дислакаций и полевых лагерях особенно зимой и видя в каких скотских условиях живут солдаты, мне безумно хотелось иметь власть что бы все они оказались в раде, кабмин, оп уютное МО и т.д., а все это кабинетное дер@мо у меня бы моментально оказалось в холоде в сраных палатках без норм санитарных условий без норм питания и со всеми своими родственника и детьми пока все их рода не исчезнут. И плевать на права человека ибо в тех кабинетах людей практически нет и все шавки которые когда либо агитировавшие за каких либо политиков которые признаны виновными в продолжаюшемся разделе страны последовали бы за ними вместе с судьями, прокурором, полицией, налоговики и прочим дерьмом из гос администрации. А сзади заград отряды. Украине нужен свой пиночет! Украине нужна чистка! Система полностью тотально гнилая на всех уровнях где появляется возможность брать взятки! Её не излечить её нужно перезапустить полностью! 30-50 лет и украинцы просто превратятся в вымирающий вид.
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28.12.2021 14:24 Відповісти
"чистка, заградотряды...". Да вы не на шутку перевозбудились, батенька.
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28.12.2021 15:01 Відповісти
заградотряды это прерогатива кремляди
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28.12.2021 16:04 Відповісти
Думаю так, не сьоишь на учёте - не голосуешь, становишься онлайн
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28.12.2021 16:00 Відповісти
На самом деле не все так гарно. Те,что сплотились - все и полегли. В котлах и преданные тогдашней властью.Остальные в растерянности упустили возможность быстро очиститься от предателей регионалов и олигархов. Поэтому у нас теперь три врага. Один внешний и два внутренних. В такой ситуации можно только посочувствовать. И если удивиться,то только тому,насколько этих опасностей многие все еще не понимают.
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28.12.2021 16:06 Відповісти
Вы правы.
Добавлю- началось наказания невиновных и награждения непричастных.
Грабеж спасителей страны и обогащение на крови защитников.
Апогей сего процесса- то, что есть сейчас.
Впрочем- как всегда.
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28.12.2021 16:13 Відповісти
Читаю коменти й дивуюсь. Новин на цензорі багато, отже предметно під кожною можна написати. Але знов - ні слова шани бійцям, які зупинили мордор. Проте кожний диванний політолог починає срач. Подяка тим, хто в 2014 зупинив агресора.
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28.12.2021 17:07 Відповісти
"Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом" Джерело: https://censor.net/ua/v3307517

В принципі так воно і є.
Путін в а*ує - прийшов звільняти руцкоязичних, а вони з калашами у руках воюють за Україну і ії мову
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28.12.2021 19:45 Відповісти
Адекватний етнічний росіянин що достатньо прожив в Україні повністю виліковується від кацапізму.
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28.12.2021 20:20 Відповісти
Многие нации проходят через горнило войны, чтобы стать единым народом. Пришла очередь Украины, нет тут никакого феномена. Для меня настоящий феномен это сговор Кацапстана, Германии и возможно Франции в 21 веке. Как ведущие мировые демократии могли стать на колени перед ******?, как кацапы захватили тотальное влияние в интернете и соц сетях.? Вот это феномен. А Украина не сплотилась а только только начинает. Предстоит огромный путь
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29.12.2021 04:19 Відповісти
От тут ви праві-ми тільки починаємо.."згинуть наші вороженьки, як роса на сонці"...щось в цьому є. А "феромен" еуропи ще довго прийдеться розгрібати...гейропейцям. І вірю, що прийде час, коли ми зможемо висловити їм "глибоке занепокоєння"...
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29.12.2021 07:11 Відповісти
А ВЫ В КУРСЕ ЧТО НА РАСИИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ЗАПАС ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ?НЕТ?А В УКРАИНЕ?
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29.12.2021 10:38 Відповісти
 
 