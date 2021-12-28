"Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО
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Доброволець Юрій (Грек) брав участь в боях за Маріуполь, Іловайськ, Авдіївку, де дістав важке поранення, проте зумів повернутися на фронт.
В рамках рубрики "Окопна війна" на "Цензор.НЕТ", кореспондент Михайло Ухман зустрівся з легендарним розвідником поблизу передової в Авдіївці.
Юрій моментами виїжджає за кордон, де розповідає про війну з росіянами нашим союзникам з НАТО та ЄС.
Топ коментарі
+39 jklpqrs
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+27 Алла Новосад 5b57f84f
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+26 Светлана Круп
показати весь коментар28.12.2021 12:34
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В Древній Греції тих, хто не ходив на вибори або кричав "мне все равно" називали ідіотами..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
Так шо 38% в Україні, нажаль, дійсно ідіоти.. які ОДИН раз на 5 років неспроможні відірвати свої тухеси від диванів..
Але, як показує життя, верещать "все не так, дайте нам халяви!" ці 38% чі не найбільше за всіх ватників
https://interfax.com.ua/news/election/582860.html
Свое серое вещество поищи, а то прилипло к чьим то тапкам в туалете.
Нехай послухають промову Джохара Дудаева про Україну та українців.
Добавлю- началось наказания невиновных и награждения непричастных.
Грабеж спасителей страны и обогащение на крови защитников.
Апогей сего процесса- то, что есть сейчас.
Впрочем- как всегда.
В принципі так воно і є.
Путін в а*ує - прийшов звільняти руцкоязичних, а вони з калашами у руках воюють за Україну і ії мову